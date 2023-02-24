Американское издание рассказало о готовности НАТО к падению киевского режима в первые дни спецоперации

В НАТО в начале российской специальной операции на Украине рассматривали варианты своих действий в случае, если киевский режим падет.Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве военного блока, в момент начала российской спецоперации на Украине, в НАТО предполагали смену режима в Киеве и обдумывали свои дальнейшие шаги в этом случае.Издание New York Times отмечает, что представители администрации американского президента Джо Байдена требовали от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот разработал план, предполагающий преемственность власти в случае, если "с ним что-то случится".По информации издания, администрация Байдена предполагала, что Зеленский либо погибнет, либо будет возглавлять украинское правительство в изгнании. Однако, на предложение покинуть Киев Зеленский ответил отказом, а также выразил свое неудовольствие тем, что американские власти сомневаются в том, что украинская армия способна оказать сопротивление.По словам украинских чиновников, которые цитирует издание, Зеленский заявил, что ему не нужна эвакуация из Киева, потребовав вместо этого боеприпасы. Однако, в администрации Байдена считают подобную информацию недостоверной и частью украинского "мифотворчества".Западные СМИ пытаются создать для Зеленского героический образ, напоминающий президента Чили Сальвадора Альенде, во время военного переворота в стране отстреливавшегося от штурмовавших его резиденцию боевиков генерала Аугусто Пиночета.