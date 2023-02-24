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Американское издание рассказало о готовности НАТО к падению киевского режима в первые дни спецоперации

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Американское издание рассказало о готовности НАТО к падению киевского режима в первые дни спецоперации

В НАТО в начале российской специальной операции на Украине рассматривали варианты своих действий в случае, если киевский режим падет.


Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве военного блока, в момент начала российской спецоперации на Украине, в НАТО предполагали смену режима в Киеве и обдумывали свои дальнейшие шаги в этом случае.

Издание New York Times отмечает, что представители администрации американского президента Джо Байдена требовали от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот разработал план, предполагающий преемственность власти в случае, если "с ним что-то случится".

По информации издания, администрация Байдена предполагала, что Зеленский либо погибнет, либо будет возглавлять украинское правительство в изгнании. Однако, на предложение покинуть Киев Зеленский ответил отказом, а также выразил свое неудовольствие тем, что американские власти сомневаются в том, что украинская армия способна оказать сопротивление.

По словам украинских чиновников, которые цитирует издание, Зеленский заявил, что ему не нужна эвакуация из Киева, потребовав вместо этого боеприпасы. Однако, в администрации Байдена считают подобную информацию недостоверной и частью украинского "мифотворчества".

Западные СМИ пытаются создать для Зеленского героический образ, напоминающий президента Чили Сальвадора Альенде, во время военного переворота в стране отстреливавшегося от штурмовавших его резиденцию боевиков генерала Аугусто Пиночета.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/President.gov.ua
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8 комментариев
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  1. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 16:50
    +1
    Только вот вспоминается паша-мерседес, который ротой десанта обещал взять Грозный... Березовский при этом таинственно поддакивал...
    И что получилось в реалии...
    Ничего не напоминает в недавней истории?
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 16:52
      +1
      Кстати Дудаев был тогда таким же героем на западе...
  2. barclay
    barclay Сегодня, 16:51
    +1
    НАТО то было готово, а вот РФ оказалась не готовой. Силы на расчитали, военно-политическую обстановку не учли. Нет у нас опыта по работе, направленной на смену режимов. Зато в США опыта предостаточно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:02
      0
      Лично мне гражданская война на Украине всегда напоминала гражданскую войну в Испании 30-ых годов(1936-1939) прошлого века итогом которой стала победа местных фашистов, на Украине победой местных бандеровцев можно считать приход к власти Зеленского в 2019 году.А всё что сейчас происходит это уже аналог ВМВ (1941-1945).
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 16:53
    +2
    Американское издание рассказало о готовности НАТО к падению киевского режима в первые дни спецоперации
    Если бы украинские власти действительно руководили своей страной, то им бы следовало выполнить условия России, и в этом случае Украина потеряла бы только Донецкую и Луганскую области (ДНР и ЛНР). А если бы выполнили минские соглашения, то вообще бы ничего не потеряли. Но, видимо, команда сверху была другая - втянуться в войну с Россией, и что там дальше будет с Украиной, хозяев не интересовало.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:55
    0
    Что лишний раз говорит о том, что первоначальный расклад недооценили и у нас, и в США. и в Киеве...
    Война план покажет - и облажались с прогнозами все.
  5. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 16:58
    0
    It's al scripted, Mr president is promised full protection, properties, in UK, US, and Switzerland. The financial cake will be divided into pieces for each... A piece Soaked with dried blood
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:05
    0
    Подозреваю что этот "Альенде" будет отстреливаться от своей британской охраны когда поступит приказ из США его убрать как слишком много знающего... Если конечно его побыстрому не удавят.