Премьер-министр Польши заявил о готовности страны обучать летчиков ВСУ на истребителях F-16

Власти Польши готовы организовать обучение украинских летчиков на истребителях американского производства F-16. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По утверждению главы польского правительства, Варшава готова как заниматься вопросами обучения украинских летчиков, так и осуществлять эту задачу на своей территории. То есть, Моравецкий подразумевает использование инфраструктуры военно-воздушных сил Польши, аэродромов страны для выполнения данной задачи, если она будет поставлена.
Напомним, что ВВС Польши располагают 48 истребителями американского производства F-16. Но в Варшаве ранее заявляли, что не готовы поделиться с киевским режимом столь дорогостоящей авиационной техникой. Поэтому пока Польша ограничивалась лишь поставкой запасных частей к используемым воздушными силами Украины самолетам советского производства.
В то же время, польский премьер подчеркнул, что вопрос подготовки летчиков должен быть согласован в рамках широкой коалиции стран НАТО. Но ключевые государства «коллективного Запада» во главе с США пока против инициативы по передаче самолетов западного производства киевскому режиму. Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, к примеру, открыто заявил, что вопрос о передаче истребителей пока не стоит на повестке дня, а сейчас киевскому режиму поставляют танки и бронетехнику.
Поскольку украинских летчиков оперативно летать на F-16 не подготовить, если Запад решит передать Киеву свои истребители, это будет означать и отправку в зону боевых действий военных летчиков стран НАТО. Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал подобный сценарий вступлением Североатлантического альянса в открытую войну с Россией.