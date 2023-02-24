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Премьер-министр Польши заявил о готовности страны обучать летчиков ВСУ на истребителях F-16

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Премьер-министр Польши заявил о готовности страны обучать летчиков ВСУ на истребителях F-16

Власти Польши готовы организовать обучение украинских летчиков на истребителях американского производства F-16. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.


По утверждению главы польского правительства, Варшава готова как заниматься вопросами обучения украинских летчиков, так и осуществлять эту задачу на своей территории. То есть, Моравецкий подразумевает использование инфраструктуры военно-воздушных сил Польши, аэродромов страны для выполнения данной задачи, если она будет поставлена.

Напомним, что ВВС Польши располагают 48 истребителями американского производства F-16. Но в Варшаве ранее заявляли, что не готовы поделиться с киевским режимом столь дорогостоящей авиационной техникой. Поэтому пока Польша ограничивалась лишь поставкой запасных частей к используемым воздушными силами Украины самолетам советского производства.

В то же время, польский премьер подчеркнул, что вопрос подготовки летчиков должен быть согласован в рамках широкой коалиции стран НАТО. Но ключевые государства «коллективного Запада» во главе с США пока против инициативы по передаче самолетов западного производства киевскому режиму. Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, к примеру, открыто заявил, что вопрос о передаче истребителей пока не стоит на повестке дня, а сейчас киевскому режиму поставляют танки и бронетехнику.

Поскольку украинских летчиков оперативно летать на F-16 не подготовить, если Запад решит передать Киеву свои истребители, это будет означать и отправку в зону боевых действий военных летчиков стран НАТО. Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал подобный сценарий вступлением Североатлантического альянса в открытую войну с Россией.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Airman 1st Class Duncan C. Bevan - dvidshub.net
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:57
    +1
    Пилотов уже обучают негласно заштатники.Поленья опоздали с предложением.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:07
      +1
      Все зависит от количества истребителей, которые предполагаются к пилотированию украинскими пилотами. Мы видим контуры решения США о предоставлении истребителей. Но ни мы, ни поляки да и никто в НАТО не знает цельного плана. Польша из тех шакалов, что стремится примазаться. Кровь чует, большего не видит, но стремиться поучаствовать.
  2. Плохиш
    Плохиш Сегодня, 17:07
    +1
    А самых поляков где обучают? Неужели сами обучились и свои методики разработали, и мат базы для обучения хватает?
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:11
    0
    Реваншизм в них просто зашкаливают , всё ещё надеются на ....
  4. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:14
    0
    Polish prime is one of EU biggest whore
    It's sad but the only truth!
    But most people are blind for the truth...