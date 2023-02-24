Военное обозрение
Войти Регистрация

Обозреватель Newsweek считает, что Вашингтон не интересует возврат Украины к границам 1991 года

7
Обозреватель Newsweek считает, что Вашингтон не интересует возврат Украины к границам 1991 года

Территориальная целостность Украины и возврат страны к границам по состоянию на 1991 год, к которым стремится киевское руководство, мало интересны Белому дому. Для Вашингтона важно, чтобы у власти на Украине оставался нынешний режим во главе с Зеленским. Администрация Байдена вообще старается не обсуждать вопросы, связанные с возвратом перешедших в состав РФ бывших украинских регионов. Такое мнение в статье для американского еженедельника Newsweek высказал обозреватель Джош Хаммер.


США крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут проведены государственные границы на востоке Украины

— считает журналист.

Комментируя обещания президента Байдена, данные Зеленскому во время недавнего визита в Киев, о продолжении военной помощи Киеву «столько времени, сколько потребуется», Хаммер усомнился в исполнимости этого лозунга. По его мнению, США и так уже оказали беспрецедентный объем финансовой и военной поддержки Украине, которые истощили арсеналы Пентагона, а сами Штаты «погрязли в огромных долгах из-за растущего годового бюджетного дефицита».

Такие предметы, как системы противоракетной обороны Patriot и ракетные установки M142 HIMARS, не растут на деревьях

— напомнил обозреватель Newsweek.

Хаммер считает, что дальнейшие поставки вооружений Украине, ради продолжения прокси-войны с ядерной сверхдержавой, могут окончательно подорвать боеспособность американской армии. Чему, напоминает журналист, чрезвычайно рад председатель КНР Си Цзиньпин, который «ухмыляется, когда Америка раздевает наших военных и отправляет запчасти в Европу, а не в Азию». Политическому руководству США следует озаботиться противостоянием с могущественным Китаем, а не заниматься бесконечной поддержкой войны Украины с Россией, которая все более сближается с КНР, уверен обозреватель.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Зеленского
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:58
    +3
    Очевидное-невероятное.Их интересует только ослабление России..А Украина?Расходный материал,инструмент одноразовый
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:03
    +1
    Правильно думают о границах 1991 года с стороны Украины.Ещё бы забыли о границах России в 1991 г,не их дело.Прибалты напрячься.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:06
    +1
    Да штатам чихать на будущее Украины и украинцев. И Зеленский им интересен пока он, как бешенная собака, кидается на Россию. Им главное вернуть Россию к состоянию 90-х годов. Или вообще разделить на "удельные княжества".
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 17:07
    0
    Как обычно (америкосы) одни считают что продолжение бойни на окраине принесет больше прибыли чем расходов, другие что пора заканчивать, Снаряды и техника конечно хорошо, но это расходники, они кончаются вместе с деньгами, а Китай не повелся на Тайвань и соответственно у него ресурсы не тратятся а приумножаются.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:08
    0
    На данный момент, их интересует только это....
  6. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:10
    0
    News week is crap... Like all of those newsagents... Just toys for biljoenairs Biljoenairs with no hobbies and poor relationships.. Who have nothing to say ad home...
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:10
    0
    США интересует только одно - чтобы нацисты, бандеровцы в этой войне убили как можно больше русских людей и причинили как можно больше ущерба России.