США крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут проведены государственные границы на востоке Украины

Такие предметы, как системы противоракетной обороны Patriot и ракетные установки M142 HIMARS, не растут на деревьях

Территориальная целостность Украины и возврат страны к границам по состоянию на 1991 год, к которым стремится киевское руководство, мало интересны Белому дому. Для Вашингтона важно, чтобы у власти на Украине оставался нынешний режим во главе с Зеленским. Администрация Байдена вообще старается не обсуждать вопросы, связанные с возвратом перешедших в состав РФ бывших украинских регионов. Такое мнение в статье для американского еженедельника Newsweek высказал обозреватель Джош Хаммер.— считает журналист.Комментируя обещания президента Байдена, данные Зеленскому во время недавнего визита в Киев, о продолжении военной помощи Киеву «столько времени, сколько потребуется», Хаммер усомнился в исполнимости этого лозунга. По его мнению, США и так уже оказали беспрецедентный объем финансовой и военной поддержки Украине, которые истощили арсеналы Пентагона, а сами Штаты «погрязли в огромных долгах из-за растущего годового бюджетного дефицита».— напомнил обозреватель Newsweek.Хаммер считает, что дальнейшие поставки вооружений Украине, ради продолжения прокси-войны с ядерной сверхдержавой, могут окончательно подорвать боеспособность американской армии. Чему, напоминает журналист, чрезвычайно рад председатель КНР Си Цзиньпин, который «ухмыляется, когда Америка раздевает наших военных и отправляет запчасти в Европу, а не в Азию». Политическому руководству США следует озаботиться противостоянием с могущественным Китаем, а не заниматься бесконечной поддержкой войны Украины с Россией, которая все более сближается с КНР, уверен обозреватель.