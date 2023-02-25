Военное обозрение
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Западные «чёрные трансплантологи» работают с ранеными украинскими военными под видом медиков-волонтёров

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Западные «чёрные трансплантологи» работают с ранеными украинскими военными под видом медиков-волонтёров

Бытует мнение, что в основе капитализма лежит либеральная демократия со всеми вытекающими из нее преференциями. Естественно, такие взгляды нам пытаются привить те, кто прекрасно знает об истинном лице данной экономической системы, но скрывает правду, чтобы продолжать использовать ее рычаги для собственного обогащения.


Нет, речь сейчас пойдет не об игорном бизнесе, торговле оружием или наркотрафике. Есть у современного капитализма и ещё одна «уродливая сторона».

Например, по данным правозащитных организаций, во всем мире сегодня может насчитываться 50 млн. человек, находящихся в рабстве. При этом речь сейчас идет не о людях, соглашающихся работать за мизерную зарплату.

Те, кого называют рабами, вынуждены выполнять все, что им скажут, включая самые неприемлемые для цивилизованного человека вещи. В то же время, эти люди не имеют возможности уволиться или подать на своего мучителя в суд.

Для справки, около 20% дохода ИГИЛ (террористическая группировка, заращенная в РФ), в свое время составляла работорговля. Здесь стоит отметить, что услугами террористов пользовались не только бандиты.

Между тем, есть в современном капитализме и более страшный источник дохода. Речь о бизнесе, построенном на продаже человеческих органов.

Опять же, здесь стоит отметить, что в большинстве случаев свои органы человек отдает не добровольно. Именно поэтому «черных трансплантологов» можно нередко встретить в зонах вооруженных конфликтов.

Впрочем, есть случаи и добровольной продажи органов, однако люди, естественно, идут на такой шаг отнюдь не от «хорошей жизни». При этом сам донор, как правило, получает «вознаграждение» в размере не более 10% от стоимости проданного органа. Если имеет возможность что-то получить.

Сегодня Западу выгодно затягивание украинского конфликта ещё и потому, что рынок донорских органов существенно пополнился именно за счёт этого конфликта. Немалое число тяжело раненных украинских военных западные так называемые волонтёры вывозят с поля боя вовсе не для оказания медицинской помощи, а для того, чтобы изъять органы, которые потом будут проданы на соответствующем рынке. Медицинские автомобили направляются к местам, где недавно гремели взрывы. Раненых вывозят. Идёт сортировка на тех, у кого можно «изъять ресурс» со всеми вытекающими для его судьбы последствиями, и на тех, кого можно отправить на лечение. Это определённое повторение того, что в своё время было во время вооружённого конфликта в Югославии (Косово). Тогда даже Западу пришлось признать работу «чёрных трансплантологов» под видом волонтёров-медиков. Придёт время, когда соответствующее признание будет сделано и по украинскому конфликту.

Выше была описана теневая сторона современного капитализма. Однако есть и вполне легальная, но не менее бесчеловечная его форма – испытание лекарственных препаратов на людях.

В качестве «подопытных», опять же, выступают люди, испытывающие финансовые проблемы. Однако в отличие от двух вышеупомянутых «рынков», здесь они выступают «добровольцами», а фармацевтические компании не нарушают никаких законов.

О самой «неприглядной» стороне современного капитализма в своем расследовании рассказывает Олег Комолов:

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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:20
    +1
    Есть там такая ведьма Элизабет Дебрю, очень налаженная система разбирания граждан бывшего украинского государства на запчасти для престарелых западных богатеев... Специальные бригады под видом скоркой помощи, на таких зеленых тойотах медицинских, приезжают на блокпосты, там с помощью СБУ организуют принудительные "медосмотры" особенно молодых парней и девушек. и в случае если что там сошлось по медицинских показателям с заказом на органы, увозят и больше их никто не видит. Видимо перевозят через границу и операции уже на западе делают в профессиональных кониках. А родственников, если сильно возмущаются тут же обвинят в зраде, шпионаже, и могут и расстрелять без суда и следствия. Эти мясники напрактиковались в Буче и Ирпене на репрессиях над мирным населением, сваливая все на русских. Впрочем вся эта торговля органами была уже ране отработана в Албании , Хашим Тачи еще будучи полевым командиром с черными трансплантологами заигрывал поставляя им сербов из концентрационных лагерей. Не случайно там самый большой центр трансплантологии в Европе находился. А теперь вот вороны на новую войну слетелись.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:28
    0
    Одного такого недавно грохнули, много вони было))) Видно, сильно обломались с крупной партией товара)))
    Волонтеры они, тля... Для них Украина - примерно как для россиянина Норфолк и Саффолк - по значимости между курсом валюты Танзании и проблемами миграции ушастой совы, если едут туда, причем специалисты, которые на свое обучение потратили прорву денег - медобразование ОЧЕНЬ дорогое - то едут зачем? Ага.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:28
    0
    Сегодня Западу выгодно затягивание украинского конфликта ещё и потому, что рынок донорских органов существенно пополнился именно за счёт этого конфликта. Немалое число тяжело раненных украинских военных западные так называемые волонтёры вывозят с поля боя вовсе не для оказания медицинской помощи, а для того, чтобы изъять органы, которые потом будут проданы на соответствующем рынке.

    Мяса на Украине сейчас продаётся действительно много.
    Другой вопрос - какого оно качества? Среди туш очень много перекачанных наркотой, проспиртованных, с разными хроническими и инфекционными болезнями.
    Впрочем немало и вполне годных к органозамещению.