В настоящее время можно выделить шесть вероятных вариантов завершения конфликта между Россией и Украиной. Их приводит в своей публикации в The Times британская журналистка Кэтрин Филп.
Как пишет Филп, пока конец специальной военной операции России на Украине не является предсказуемым. Следовательно, стоит задуматься над тем, какие сценарии завершения конфликтной ситуации вообще возможны.
Самый первый вероятный сценарий – заключение мирного соглашения на условиях России, но добиться переговоров с Украиной – «сложнейшая задача».
Еще один вариант – ведение длительной «войны на истощение», до тех пор, пока у одной из сторон не иссякнут ресурсы – экономические, военные, технические, демографические.
Третий вариант предполагает прекращение огня и замораживание конфликта по ситуации на конкретный временной период.
В качестве четвертого сценария Филп называет уход российских войск из зоны спецоперации и победу Украины. Но что понимать под победой киевского режима, отмечает журналистка, тоже непонятно. Например, на Западе многие сторонники Украины, тем не менее, убеждены, что Крым киевский режим не вернет никогда.
В качестве пятого сценария Филп называет полную победу России и крах украинской государственности. В этом случае Украина либо прекратит существование, либо лишится большей части важнейших территорий.
Наконец, шестой сценарий – применение ядерного оружия и вмешательство Североатлантического альянса в конфликт. Филп считает, что прямое участие НАТО в конфликте возможно лишь в том случае, если российская сторона все же решит применить ядерное оружие для разгрома Украины.
Впрочем, многое будет зависеть от того, сколь далеко Запад готов зайти в своих планах относительно поддержки киевского режима. Политические изменения в странах Запада могут одномоментно привести к прекращению поддержки киевского режима, как это, к примеру, произошло с уходом войск США из Афганистана и моментальным крахом прозападного кабульского правительства.