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Британская журналистка перечислила шесть сценариев завершения украинского конфликта от победы России до ядерной войны

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Британская журналистка перечислила шесть сценариев завершения украинского конфликта от победы России до ядерной войны

В настоящее время можно выделить шесть вероятных вариантов завершения конфликта между Россией и Украиной. Их приводит в своей публикации в The Times британская журналистка Кэтрин Филп.


Как пишет Филп, пока конец специальной военной операции России на Украине не является предсказуемым. Следовательно, стоит задуматься над тем, какие сценарии завершения конфликтной ситуации вообще возможны.

Самый первый вероятный сценарий – заключение мирного соглашения на условиях России, но добиться переговоров с Украиной – «сложнейшая задача».

Еще один вариант – ведение длительной «войны на истощение», до тех пор, пока у одной из сторон не иссякнут ресурсы – экономические, военные, технические, демографические.

Третий вариант предполагает прекращение огня и замораживание конфликта по ситуации на конкретный временной период.

В качестве четвертого сценария Филп называет уход российских войск из зоны спецоперации и победу Украины. Но что понимать под победой киевского режима, отмечает журналистка, тоже непонятно. Например, на Западе многие сторонники Украины, тем не менее, убеждены, что Крым киевский режим не вернет никогда.

В качестве пятого сценария Филп называет полную победу России и крах украинской государственности. В этом случае Украина либо прекратит существование, либо лишится большей части важнейших территорий.

Наконец, шестой сценарий – применение ядерного оружия и вмешательство Североатлантического альянса в конфликт. Филп считает, что прямое участие НАТО в конфликте возможно лишь в том случае, если российская сторона все же решит применить ядерное оружие для разгрома Украины.

Впрочем, многое будет зависеть от того, сколь далеко Запад готов зайти в своих планах относительно поддержки киевского режима. Политические изменения в странах Запада могут одномоментно привести к прекращению поддержки киевского режима, как это, к примеру, произошло с уходом войск США из Афганистана и моментальным крахом прозападного кабульского правительства.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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15 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:23
    +7
    какой бред, по принципу либо будет дождь либо нет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:27
      +4
      Почему,бред?Все возможные сценарии "погодных условий"перечислила британка
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:29
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Все возможные сценарии

        нужно было добавить остановка войны в связи с прилетом инопланетян, падение астероидов, нашествие зомби
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 18:28
          0
          Мне по душе 5-й вариант, но шестой тоже ничего.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 18:28
      +2
      ".. какой бред..."
      Это точно! Но ить журналистов ныне "несть числа", что- то они должны писать...
      Интересна сентенция, что, дескать, НАТО войдёт в прямое военное столкновение с Россией в случае применения по бандерлоги ядерного оружия.
      Но ведь не в домек даме, что только наличие
      разнообразного ядерного оружия и сдерживает Запад от прямого военного столкновения с нами. fool
      Так, словоблудия.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:29
    +1
    Девушке фантастику писать надо, а не предсказания по войне
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:30
    +1
    Менея шестой ,фантастический зацепил,НАТО решило попробовать выиграть войну напрямую у ядерной страны.Только надо поправить ,ядерное оружие с нашей стороны будет применяться не по Украине ,а по странам НАТО .Ну нет у нас других средств по мостам,тоннелям ,логистическим центрам,электростанциям на всех видах энергии и базам всех родов войск.Хватит мечтать ,что по Украине будет применено ТЯО.Оно не для Украины, портить украинский чернозём?Европа с США самое то там всё пестицидами отравлено.Вниматнльно надо было слушать в прошлом году нашего Президента ,условие при котором страны НАТО перестанут существовать ,как страны .Будут только территории.И это их останавливает.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 17:43
      +5
      Уже не в первый раз замечаю в высказываниях «экспертов», что НАТО применит ЯО, если РФ применит против Украины. Такое ощущение, что они не ждут ядерную ответку от РФ? Или не догадываются? Один НАТОвский генерал тоже говорил про удар по Крыму, по ЧФ. Тоже что ли не догонял, что ответка полетит по базам США в Европе.
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 17:34
    +4
    Только полная и безоговорочная демилитаризация и денацификация Укрорейха! Иначе не поймёт народ ни в России, не поймут и "союзники" за что все начинали! Пусть и будет Украина, но в виде центральной и западной части...Самое главное нейтралитет, полицейское государство ( без армии) и свобода и равноправие всем народам
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:45
      -1
      А если без шапкозакидательства, а с точки зрения хоть сколько-нибудь реального варианта развития ситуации? Как у нас не любят проводить параллели с вьетнамской и корейской войной, но их хватает. Южная Корея, кстати, то же требовала войны до победного конца и соглашение о перемирие не подписала (до стих пор). Реальность такова, что добиться военной победы не в состоянии ни одна из сторон.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 17:51
        +4
        Без шапкозакидательства любой иной вариант кроме полной и окончательной ликвидации государства Украина для РФ неприемлем и означает новую, куда более кровавую войну с Украиной через три - пять лет.
    2. Kvakosavrus
      Kvakosavrus Сегодня, 17:47
      -1
      Цитата: Дровосек_2
      Только полная и безоговорочная демилитаризация и денацификация Укрорейха!


      Хороший лозунг, но никто не знает как это сделать. Даже вроде как пессимистичный прогноз Пригожина (3 года до Днепра) может оказаться слишком оптимистичным. И получить горы развалин в итоге - тоже так себе победа.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:38
    +1
    Наконец, шестой сценарий – применение ядерного оружия и вмешательство Североатлантического альянса в конфликт. Филп считает, что прямое участие НАТО в конфликте возможно лишь в том случае, если российская сторона все же решит применить ядерное оружие для разгрома Украины.

    Если Россия начнёт применять ЯО, то ни НАТО, никто другой уже ничего не применит.
    Громадность территорий России позволит ей пережить ядерный апокалипсис Европы...
    Но не это главное, потому что только воспалённый ум GB может демонстрировать желание нажать на «красную кнопку»...На деле она будет трястись за собственную шкуру так, что острова уйдут под воду.
    А пятый сценарий будет реальным воплощением...или смерть...
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:49
    +3
    У России есть только один вариант закончить эту войну победой и обеспечить себе безопасность - выйти на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении.
    Все иные варианты - катастрофическое поражение РФ на века.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 18:27
      0
      вариант на карте был возможен до отхода от Киева, а вот сейчас не уверен...