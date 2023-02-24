Военное обозрение
Войти Регистрация

МИД РФ: Провокации в Приднестровье могут быть расценены как нападение на Россию

27
МИД РФ: Провокации в Приднестровье могут быть расценены как нападение на Россию

Соединенные Штаты, Североатлантический альянс и Украина должны воздержаться от авантюрных шагов в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Им не стоит их предпринимать в условиях происходящего сейчас беспрецедентного стягивания украинских подразделений и военной техники к границам республики.


Такое предупреждение сделал МИД РФ, опубликовав его на своем официальном портале.

Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов

- говорится в публикации.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что российское руководство старается решать любые проблемы путем мирного диалога, но Вооруженные силы России всегда готовы дать достойный ответ на любую агрессию.

Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье

- заявили в пресс-службе министерства.

В заявлении также содержится предупреждение, что провокации в Приднестровье могут быль расценены в Москве как нападение на Россию.

Днем ранее появилось сообщение Министерства обороны России. В нем говорится, что в ведомстве получили информацию о готовящейся провокации в Приднестровье, подготовку которой проводит Украина.
Использованы фотографии:
МИД РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:42
    -3
    Следовательно, оборона вплоть до ядерных ударов? Так озвучить надо куда именно. Если провокация со стороны бывшей украины то по Киеву или по Львову? а если со стороны Молдавии то по Кишиневу или сразу по Бухаресту? А может все таки по Лондону? или как? больше определённости господа дипломаты! Время озабоченностей и красных линий прошло! Пора мерять в килотоннах ! А то опять матушке пехоте делать "невозможное-возможным". Сухопутным прорывом в обход Одессы? так нет теперь Херсонского плацдарма. Или высадкой с БДК под ракетным обстрелом КР ? Или сами склады со снарядами и вооружением рвать-так они и нам бы не помешали сейчас самим! А между тем выход есть. Политико-дипломатический. В Приднестровье население полмиллиона! Можно сформировать Приднестровский корпус теробороны. И он продержится с тем вооружением! Только надо это уже сейчас делать, не дожидаясь атаки украинских карателей, привыкших к резне и зачисткам мирного населения!
    1. Апоговорить
      Апоговорить Сегодня, 17:44
      +13
      Или до очередной линии.с последующими друг за другом предупреждениями
      1. yuravas09
        yuravas09 Сегодня, 18:32
        +2
        ....а про озабоченности забыли???
    2. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 17:46
      +5
      Может быть да, может быть нет. У нас МИД, как кисейная барыня.
      Если бы было заявление: Провокации в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию и оставляем за собой право применения всех видов вооружения для защиты! То всем стало бы понятно. Шутки закончились. А так оставляют себе возможность соскочить и ничего не делать.
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:51
      +17
      А удары по Белгородской области нападением на Россию не считаются? А по аэродрому базирования стратегической авиации в Энгельсе? Прецедентов уже десятки, если не сотни (если считать каждый случай, а не место).

      И да, МИД здесь вообще ни при чем. У МИД нет собственного мнения. МИД озвучивает позицию руководства.
      1. megadeth
        megadeth Сегодня, 18:15
        -1
        аэродрому базирования стратегической авиации
        А если б на стратегов было бы снаряжено ЯО и укрофашисты попали бы, неактивный ядерный взрыв, вот что бы тогда наш МИД сказал...Понятно что они люди подневольные, поэтому надо слушать только ВГК. Хотелось бы что бы он в след за федеральным собранием и с народом поговорил да и может на вопросы ответил...имхо hi
    4. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 17:59
      +4
      Не, опять обеспокоенности и красные линии зелёного цвета в форме котёнка, на которые уже всем до лампы
    5. Dich
      Dich Сегодня, 18:06
      +2
      Приднестровье население полмиллиона! Можно сформировать Приднестровский корпус теробороны.

      Нету там никакого полмилиона населения. Там всего по данным на 2022 г. население - 128,979 тыс. включая стариков, женщин и детей.
    6. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:10
      +1
      Согласен,надо конкретизировать места наших ударов .А то вдруг на коммутаторе телефонистки будут перегружены от звонков.Начнётся макорон ,индус стоптаный ,Джо на линии .С кем соединять?
    7. 1erWahrheitsMinister_1984
      1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:15
      +1
      Absolute Zustimmung...!!

      Niemand kann mehr verstehen, warum angesichts des erbarmungslosen
      Handelns der Ukraine und ihrere westlichen Sponsoren in Moskau
      scheinbar immer erst noch abwartet um zu "reagieren"...!!

      Man muss endlich offensiv und vorbeugend handeln und nicht
      immer erst warten, bis das nächste Blutbad durch diese Ratten
      in Kiew, aber auch in Moldavien angerichtet wird...!!!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:42
    +14
    Все дело в том,что нас перестали воспринимать всерьез.Перестали бояться.Нет,предупреждать надо,только дойдет ли?
  3. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:42
    +6
    "Бордово-красная-прекрасная линия"???

    Озабоченность невероятной глубины, опускающаяся на самое дно решительнейшего протеста?

    Когда разразится крупный конфликт, будет обидно узнать, что дело не в тупости было, а в банальном дальтонизме одной из сторон...
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:43
    +3
    И чё? Мы применим наконец ТЯО по ВСУ?
    И что остаётся РФ, кроме применения ТЯО - ведь господство в воздухе у ВКС РФ только на языке у болтуна Конашенкова, рядом войск РФ, способных отразить атаку ВСУ нет и в ближайшее время не будет, десант высадить в Приднестровье мы не можем из-за неподавленной ПВО Украины в Одессе.
  5. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 17:44
    +14
    И что? Херсон,Белгородская , и Курская обл.тоже Россия. Хватит уже красных линий.. пора молча делать ,без предупреждений.по умолчанию. Есть угроза,а есть факт!
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 18:04
      +2
      ....вероятно там даже контингент не усиливают , а просто "озаботились" так что будет база в Осетии #2? День сурка?
      1. Talon
        Talon Сегодня, 18:20
        0
        а как его усилить? как туда попасть?
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:06
    +8
    Во как грозно! Если что - то это нападение на Россию! И сразу жестокий ответ и гарантированная защита своих соотечественников! Впечатляет...
    Но... правильно ли я понимаю, что бомбардировки Белгородской, Курской и других областей - нападением на Россию Москва не считает?
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:08
    +3
    Примечательно, что на все символические жесты, вроде приостановки Договора о СНВ, которое в итоге оказалось и не приостановкой, США отвечают действием.
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:09
    +2
    Что за очередной бред от МИД РФ. Они могут только очередную озабоченность высказать и ВСЕ!!! Россия не может никак помочь ни по суше ни по воздуху. Остается только смотреть как укровермахт вторгается и массой давит наш и местный контингент. После на камеру показательно массовые казни \ пытки с истерией и отрезание конечностей и голов..изнасилование и грабеж ну и в конце маленький геноцид под аплодисменты всего запада и США. Итог. Укровермахт героический победитель который заимел снарядов на год войны. Молдова лишается тормоза и якоря решив проблему ПМР и становится членом НАТО. Россия теряет имидж и престиж. США аплодирует стоя. Все в мире еще хуже будут относиться к России и к отдельным гражданам за рубежом. После этого на всех мировых площадках при выступлении российских дипломатов их будут прилюдно на камеру пинать и избивать ...со стороны укрианы а вокруг будут аплодировать ведь Россия опустилась ниже плинтуса и не может ничего. Ни ответить ни сказать как положено. Сейчас оскорбляют и клевещут уже все кому не лень..даже самые презренные черви и то...а после этого вообще плевать открыто будут и ....
    1. Talon
      Talon Сегодня, 18:31
      0
      это вовсе не бред, я думаю, что на верху решили пробивать коридор из пмр в одессу, российский контингент в пмр фактически в блокаде, но этот прорыв нужно замаскировать под реакцию на агрессию или провакацию, это обращение не к западу, им пофиг кто там начал, больше от этого Россию они не полюбят, это обращение к россиянам, как мре видится
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:14
    +3
    Опять очередной трындеж, люди уже смеются нервным смехом от вида красных линий.
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 18:25
    +2
    могут быль расценены в Москве

    Вот ведь как - могут быть, а могут и не быть... место для маневра остается.
  11. james
    james Сегодня, 18:25
    +3
    могут быть, а могут не быть.
    Завезли новый красные карандаши ?
  12. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 18:39
    +2
    МИД России признал ПМР?
    Например, Сбербанк признал Крым.
    Какой статус Приднестровской Молдавской Республики?

    С распадом Союза ССР и прекращением деятельности его легитимных органов власти, а также с принятием Парламентом Республики Молдова в 1990 году решения об аннулировании пакта Молотова-Риббентропа было фактически признано незаконным создание Молдавской ССР, образованной путем присоединения Бессарабии к Молдавской Автономной Советской Социалистической Республике. Тем самым автоматически признавалось восстановление суверенитета и государственного статуса Молдавской АССР и, соответственно, правомерность создания Приднестровской Молдавской Республики.
    https://mid.gospmr.org/ru/Qpj
    https://mid.gospmr.org/ru/status
    Молда́вская Автоно́мная Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика.
    МАССР включала левобережную часть территории современной Молдавии (бо́льшая часть Приднестровья) и часть современной Украины. В 1940 году, после присоединения Бессарабии к Союзу ССР, Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (за исключением некоторых районов) совместно с Бессарабией (за исключением нескольких уездов) вошла в созданную Молдавскую ССР, а 8 восточных (левобережных) районов МАССР — в состав Одесской области УССР.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Молдавская_Автономная_Советская_Социалистическая_Республика
  13. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 18:39
    +2
    Я не понимаю, неужели хотя бы за последний год нельзя было превратить Приднестровье в неприступную крепость вроде Авдееввки? Выстроить систему узлов обороны, заминировать и обнести колючей проволокой все что можно. Пусть ВСУ ломают об неё зубы. В это время самим начать крупное наступление. Похоже, что руководство РФ до сих пор не осознало, что война уже как год идёт.
    1. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 19:01
      +1
      МО было занято очковтерательством - парадами, патешными учениями, армейскими играми, биатлонами и выставками, освоением бюджета. Им не до усиления линий обороны было. Считали, что сами в наступление пойдут длинными колоннами, украинцы с цветами встретят, остальные разбегутся от страха.
  14. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 18:57
    +1
    Простите, но уже слов нет! У нас в МИДе идиоты одни!? Весь мир ржет над нашим МИДом. У меня друг в Германии, сторонник России и то написал - впши дипломаты психически здоровы? То есть Украине каждый день практически обстреливать российскую территорию - Белгородскую, Курскую, Брянскую, Саратовскую области, Крым и прочие, нападать на авиабазы и в том числе стратегической авиции, засылать ДРГ и террористов - это не нападение на Россию?! А Приднестровье - нападение?!
    Что курят в МИДе?!
    Реально, что происходит в стране?