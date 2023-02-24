МИД РФ: Провокации в Приднестровье могут быть расценены как нападение на Россию

Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов

Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье

Соединенные Штаты, Североатлантический альянс и Украина должны воздержаться от авантюрных шагов в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Им не стоит их предпринимать в условиях происходящего сейчас беспрецедентного стягивания украинских подразделений и военной техники к границам республики.Такое предупреждение сделал МИД РФ, опубликовав его на своем официальном портале.- говорится в публикации.Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что российское руководство старается решать любые проблемы путем мирного диалога, но Вооруженные силы России всегда готовы дать достойный ответ на любую агрессию.- заявили в пресс-службе министерства.В заявлении также содержится предупреждение, что провокации в Приднестровье могут быль расценены в Москве как нападение на Россию.Днем ранее появилось сообщение Министерства обороны России. В нем говорится, что в ведомстве получили информацию о готовящейся провокации в Приднестровье, подготовку которой проводит Украина.