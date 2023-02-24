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МИД КНР опровергло информацию о планах поставки в Россию китайских дронов-камикадзе

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МИД КНР опровергло информацию о планах поставки в Россию китайских дронов-камикадзе

Министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о намерениях России по закупке в КНР беспилотных летательных аппаратов боевого назначения. Соответствующее заявление, опровергающее ранее опубликованную по этому поводу информацию в немецком журнале Spiegel, сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.


Ранее немецкий журнал опубликовал статью о том, что Москва якобы ведет переговоры с китайскими компаниями, производящими беспилотники, о закупке 100 дронов-камикадзе, аналогичных по своим характеристикам иранскому ударному БПЛА «Шахед-136». По утверждению журналистов, поставка беспилотников запланирована на апрель этого года.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Пекин придерживается ответственного подхода в вопросах поставки вооружений и военной техники в страны, где ведутся боевые действия.

Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам

— сообщил китайский дипломат на ежедневном брифинге.

Ван Вэньбинь напомнил, что в последнее время на Западе распространяется очень много недостоверной информации о якобы оказываемой Китаем России военной помощи. Он призвал внимательнее относиться к подобной дезинформации.

По этому вопросу было распространено большое количество дезинформации. Мы должны быть бдительны в отношении того, кто стоит за этим

— подчеркнул Ван Вэньбинь.

На брифинге представитель китайского МИД еще раз разъяснил позицию Пекина по опубликованному сегодня плану мирного урегулирования конфликта на Украине. Дипломат сообщил, что китайская сторона будет и дальше продвигать свои мирные инициативы на международной арене, стремясь добиться завершения противостояния между Москвой и Киевом.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / Max12Max
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:49
    0
    Китайским товарищам надо прекращать валять дурака. Сейчас для них самое лучшее время. НАТО полностью втянулось в противостояние с Россией. сейчас окно возможностей. Или прямо помогайте вплоть до отправки "миротворческих" дивизий или открывайте второй фронт на Тайване. К сожалению, все больше кажется, что Китай сейчас в стадии позднего СССР. За мир во всем мире, разрядку и разоружение. ну что ж, история всегда наказывает за пассивность. Дождутся китайские товарищи, что в Тихом сформируется альянс аукус, Из Индии взрастят враждебное Китаю мясо с территориальными претензиями. Тибет и Манчжурия разыграет националистически карту сепаратизма, уйгуры склонятся к радикальному исламу а двадцать миллионов тайванцев станут непримиримыми врагами всего китайского. Будет потом со всем западным миром бодаться в одиночку!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:00
      0
      голос разума hi, Пекин надеятся на моя хата скраю, ну чтож имеют право.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 18:02
        0
        какая неожиданность)))даже опровергли мол ни спички ни лохмотья этим русским)))
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: голос_разуma
      Китайским товарищам надо прекращать валять дурака.

      Китай прекрасно вписался в действующую глобальную систему и ни чего в корне разрушать не собирается, а только некоторые неудобные (для себя ) нюансы подправить.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 18:52
      0
      В Китае абсолютно рекордный уровень роста среднего класса, абсолютно рекордный уровень перемещение людей в города и образования городов.

      Жить ради величия в разбитом районе с миской риса там уже не согласятся и весьма вероятно потребуют небесный Мандат передать другим. Как уже было многократно в истории Китая, когда очередной император забывал, что народ подрос жирком и откатить социальные стандарты уже опасно.

      Залог благополучия Китая - это мировая торговля. США и ЕС абсолютно незаменимы для благополучия Китая. И никто в мире не сможет заменить ЕС и США для Китая, просто потому что, даже весь остальной мир не сможет переварить такой товарооборот.
  2. Хагакурэ
    Хагакурэ Сегодня, 17:54
    -1
    Кто то еще верит в друга по имени Китай?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:01
      0
      Дело не в дружбе. Китай к силовой (в т.ч. санкционной) конфронтации с Западом банально не готов. Китайский бизнес (особенно крупный, с выходом на международный рынок) - капиталисты. Им поддержка Росси нафиг не сдалась. А руководству Китая не нужны убытки его бизнеса в результате западных санкций.

      И второе. Даже там, где речь идет непосредственно о Китайских интересах, использовать силу для их защиты Китай не готов. В Африке Китай продвигает свои интересы через мягкую силу: инвестиции, развитие. США контрит действия Китая (где это возможно) через силовые инструменты - ищет оппозицию/мятежников, готовых действовать силовыми методами и накачивает их оружием, поджигая/дестабилизируя ситуацию. Китай? Молча уходит, списывая свои инвестиции. Никаких даже попыток силовой поддержки своих "подопечных."
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:42
        0
        Так то оно так, но: в жизни бывает, что наступает определённый момент, когда невозможно остаться в стороне. Россия тому пример: с 2014 года мы пытались усидеть на двух стульях, момент настал 24/02/2022 года. Время Китая тоже придёт.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:58
    0
    Китай, как всегда, ну чтож тут поделать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:08
      0
      Сидит на берегу обезьяна и ждет.Когда мимо проплывет труп врага..В этом весь Китай.Да и сами они в патовой ситуации.Так,что не союзник он.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:21
        0
        dmi.pris 1 hi, была у меня МАЛЕНЬКАЯ надежда что после истории с Мотор Сич Китай захочет отмстить не разумным но как видно не будет этого.
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 18:31
        +1
        А почему РФ тратит деньги на футбол(горнолыжные курорты, трассы формулы 1) когда нужно тратить на микроэлектронику?
        Может лучше сначала микроэлектронику поднять а потом спорт?
        1)https://www.kommersant.ru/doc/2684459
        Строительство всей «Розы Хутор» к Олимпиаде (включая гостиницы и апартаменты) обошлось «Интерросу» в 69 млрд руб
        2)https://www.gazeta.ru/sport/2013/09/27/a_5671213.shtml
        Строительство трассы «Формулы-1» в Сочи подорожало вдвое. Первоначально оно оценивалось в 6,4 млрд рублей, но сейчас дошло уже до 11 млрд.
        3)Затраты на футбол
        https://www.rbc.ru/economics/05/06/2019/5cf67daf9a7947d8b8a55af2