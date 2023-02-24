МИД КНР опровергло информацию о планах поставки в Россию китайских дронов-камикадзе

Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам

По этому вопросу было распространено большое количество дезинформации. Мы должны быть бдительны в отношении того, кто стоит за этим

Министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о намерениях России по закупке в КНР беспилотных летательных аппаратов боевого назначения. Соответствующее заявление, опровергающее ранее опубликованную по этому поводу информацию в немецком журнале Spiegel, сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.Ранее немецкий журнал опубликовал статью о том, что Москва якобы ведет переговоры с китайскими компаниями, производящими беспилотники, о закупке 100 дронов-камикадзе, аналогичных по своим характеристикам иранскому ударному БПЛА «Шахед-136». По утверждению журналистов, поставка беспилотников запланирована на апрель этого года.По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Пекин придерживается ответственного подхода в вопросах поставки вооружений и военной техники в страны, где ведутся боевые действия.— сообщил китайский дипломат на ежедневном брифинге.Ван Вэньбинь напомнил, что в последнее время на Западе распространяется очень много недостоверной информации о якобы оказываемой Китаем России военной помощи. Он призвал внимательнее относиться к подобной дезинформации.— подчеркнул Ван Вэньбинь.На брифинге представитель китайского МИД еще раз разъяснил позицию Пекина по опубликованному сегодня плану мирного урегулирования конфликта на Украине. Дипломат сообщил, что китайская сторона будет и дальше продвигать свои мирные инициативы на международной арене, стремясь добиться завершения противостояния между Москвой и Киевом.