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В администрации Запорожской области предложили способ обезопасить Приднестровье

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В администрации Запорожской области предложили способ обезопасить Приднестровье

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что обеспечить гарантии безопасности для непризнанной Приднестровской республики можно будет только после того, как будет обеспечен сухопутный коридор с Россией.


В комментарии изданию РИА Новости Рогов заявил, что у него нет никаких сомнений в планах киевского режима атаки на Приднестровье. Исходя из этого, необходимо полностью освободить неподконтрольную часть Херсонской, а также Николаевскую и Одесскую области, что даст возможность обеспечения сухопутного коридора в Приднестровье.

Киевский режим активизировал приготовления к нападению на Приднестровье, что ставит под угрозу расположенный там российский миротворческий контингент. В российском минобороны подчеркнули, что в случае атаки на непризнанную республику, последует адекватная ситуации реакция.

В МИД РФ также отреагировали на сообщения о скапливании украинских войск и военной техники возле украинско-приднестровской границы и предостерегли власти США, стран НАТО, а также их украинских вассалов от совершения необдуманных действий.

Сообщается, что киевский режим планирует провокацию, организовав постановку "российского вторжения" с территории Приднестровья. Для этого украинская армия осуществила переброску дополнительных сил в приграничный район.

В Кишиневе отрицают возможность подобного сценария и утверждают, что ситуация в регионе остается спокойной.
Автор:
Использованы фотографии:
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
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29 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:54
    +9
    Нет,Рогов то прав.Только как в данный момент это сделать?Вот,прочел в МК высказывание одного эксерта-отставника.Он на полном серьезе утверждает,что мы достигли цели демилитаризации.И ВСУ на 100%разгромлены..Это что,провокация,или подготовка общественного мнения?Зовут этого господина Анатолий Матвейчук
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:58
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      одного эксерта-отставника

      Скорее всего это очередной маразматик с лампасами времен Советского Союза или из "святых 90х".
      04.03.2022 эксперты писали:
      "...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:00
        0
        Полковник в отставке он..Может контуженный..Тут и пожалеть его..
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:08
          +19
          Год с начала СВО, пришло время вспомнить нетленное.
          "Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.

          Первый признак— отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике — любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.

          Второй — полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО — радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".

          Третий — отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия — от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" — на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.

          Четвертый — невозможно использовать дроны-безпилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов.

          Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.

          Впрочем, когда все эти пять признаков проявят себя, украинцы уже будут мертвы."
          1. barclay
            barclay Сегодня, 18:12
            +5
            Во- во!... много сказок было на фоне красочных военных выставок и мультиков. Потом многие начали трезветь и осознавать что к чему, и в каком состоянии...
          2. storm3r
            storm3r Сегодня, 18:18
            -2
            Скажите мне, почему все эти замечательные устройства не использовались год назад? И напишите, как насчет «Звезды Смерти» или она будет использоваться?
          3. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:50
            +1
            Без стеба..Похоже Российская Армия так и не появилась.Или то,о чем Вы перчислили слишом отимистично и бравурно
            1. yuriy1863
              yuriy1863 Сегодня, 18:59
              0
              Похоже Российская Армия так и не появилась

              Скорее всего так и не появилась. ВВП сказал же, что мы ещё не начинали.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 18:06
        +10
        Ради бога, не трогайте СССР... То что в те времена создали сейчас даже покрасить не могут.
        1. Klaus8691
          Klaus8691 Сегодня, 19:00
          0
          Действительно, а что не покрасили так развалили чтобы не красить... На танках, выпущенных в СССР воюют. На Союз молиться должны!
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 17:54
    +5
    Зная о современных реалиях СВО, товарищ Рогов делает фееричные заявления.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:55
    +10
    Рогов весь из себя капитан очевидность. Только плацдарм в Херсоне оставлен в ходе принятия "непростых решений". Точнее уход из Херсона - это решение, продиктованное месяцами бездействия высших управленцев страны в надежде что "а может, оно как-нить само победится". От Белоруссии до Приднестровья кратчайший путь лежит через такой мелкий городок, как Киев (можете, конечно, предложить более длинный "обход" Овруч-Коростень-Житомир... через единственный взорванный пограничный мост и заминированный просёлок среди болот), и длина "кишки" до Тирасполя получается считай со всю текущую линию фронта (а держать "кишку" придётся с обеих её сторон). Утроение линии фронта как минимум.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 18:42
      0
      Рогов говорит о том , что реально может решить данную проблему . И да - это вполне очевидное решение . И да - реалии , особенно после "перегруппировки" из Херсона , таковы , что это будет очень сложно осуществить . Весь вопрос в том , захочет ли военно-политическое руководство эту проблему РЕШАТЬ .
      А ещё есть элементарное понимание , что сухопутная операция по пробитию коридора в Приднестровье пОсуху приведёт лишь к тому , что ещё в ходе форсирования Днепра и расширения плацдарма , наша группировка в Приднестровье будет уничтожена . Как будет уничтожена и сама ПМР .
      И в\на это прекрасно понимают .
      Как понимают там и возможные наши способы противодействия .
      А именно - ультиматум\предупреждение Молдавии , что если ВСУ нападут на ПМР , а таковое возможно лишь при согласии\просьбе Молдовы , это будет расценено как нападение не только ВСУ , но и Молдавии на РФ (там наши граждане и наши миротворцы с мандатом) . И тогда - воздушная и морская десантная операция в саму Молдавию для предотвращения гибели российских граждан , превращение Молдавии (на время операции) в буфер с НАТО и тыловую базу нашей группировки в Приднестровье ... что даст необходимую глубину обороны Приднестровского фронта и возможность его снабжения по морю и воздуху (а собственно боеприпасов там своих хватает) .
      И вот ИМЕННО ПОЭТОМУ и США , и Квартал-95 ... и даже Санду , заголосили о ... "готовящемся захвате Россией Молдовы и переворота в ней .
      Сами придумали - сами заголосили .
      Для чего ?
      Чтоб сорвать саму возможность такого способа противодействия их захвата ПМР и складов в Колбасной .
      А Рогов ... Рогов кроме губернаторских функций занимается ещё и созданием добровольческих батальонов . В т.ч. интернациональных . И да - говорит о очевидном . Только собственно сухопутная операция с форсированием Днепра и прорывом в ПМР , Приднестровье не спасёт . Только если вместе с комплексной десантной операцией . Операция такая для ВС РФ несёт серьёзные риски и неизвестно просчитывалась ли она последнее время . Но иного способа спасения Приднестровья от бандеровской резни не наблюдается .
  4. barclay
    barclay Сегодня, 17:56
    +5
    А силы есть для сухопутного коридора? Там нас уже везде ждут и быстро продвинуться к Преднестровью вряд ли получится. Можно было бы пофантазирлвать на эту тему при наличии плацдарма на правом берегу Днепра, но....
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 18:01
      -1
      есть. = РД4-01.. догадайся сам. можно пальнуть несколько раз. никто не обидится
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 18:09
      +4
      Конечно есть - всеобщая мобилизация и мы с вами в одном строю. Надеюсь вы помните быструю сборку-разборку АК? А то что ждут вы правы - украинцы они такие.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 18:34
        +1
        Конечно есть - всеобщая мобилизация и мы с вами в одном строю.

        Для этого ещё кое-что надо . Взять в аренду у китайцев их руководство. Скинуться всем миром и арендовать на полгодика.
        А теперешнее - ну , оно само сообразит , куда драпать.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:56
    +5
    У нас диванные аналитики тоже такой способ массово предлагают. И пофиг, что он даже не оторван от реальности, а просто с ней несовместим.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:58
    +7
    К кому это обращение? К нашему военному командованию? Примут они к сведению, как же! Они настоящего мужика и настоящего патриота Стремоусова убрали, чтобы не мешал принимать "непростые решения", а тут Рогов предлагает делать то, что было уже наполовину сделано, и что Шойгу с Герасимовым и Суровикиным благополучно разрушили.
  7. sergeyezhov
    sergeyezhov Сегодня, 18:00
    0
    Следующая СВО против молдавского режима
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:01
    +4
    Для этого нужно всю страну мобилизовать и перевести на военные рельсы. И положить еще несколько сотен тысяч человек
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 18:12
      +2
      Или спец боеприпас. А у нас погибли уже несколько сот тысяч? А почему не миллионов?
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:10
    0
    Das ist ein sehr guter und sowieso unvermeidlicher Vorschlag!

    Und bitte Russland, nicht wieder erst "reagieren" wenn Du vorher
    einen Schlag in die Fresse bekommen hast, schlag endlich mal
    als ERSTER zu, das spart Menschenleben und verschafft den Sieg...!!

    Diese "wie werden reagieren Rhetorik" aus Moskau kann KEINER
    mehr hören/lesen oder ertragen...!!
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 18:55
      0
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:13
    0
    Цитата: blackGRAIL
    У нас диванные аналитики тоже такой способ массово предлагают. И пофиг, что он даже не оторван от реальности, а просто с ней несовместим.

    Есть другой вариант? Ситуация такая, когда у пациента надо ногу пилить или гроб заказывать.
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:17
    +6
    Фантастика и иллюзии. Ничего не будет . России остается только наблюдать как укровермахт массой сминает ПМР и потом показательно на камеру российский и часть местного контингента пытает...издевается...отрубает конечности ...казнит...грабит и в итоге устраивает мини геноцид под аплодисменты запада и сша. В итоге укровермахт получает на год снаряды и становится победителем и героем. Имидж России опускается еще ниже в мире и теперь оскорбления и клевета будут сыпаться отовсюду...даже избиения дипломатов на международных площадках украинцами не за горами.
  12. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:24
    +6
    Рогов абсолютно прав - оставление в 2022 году Херсона вместо немедленной мобилизации и расширения плацдарма, освобождения Николаева - это предательство национальных интересов России ради зерновой сделки, аммиакопровода иностранного гражданина Мазепина и снятия ареста в 6 миллиардов $ полномочного представителя президента РФ Абрамовича Р. А. в Англии.

    Приднестровье уже обречено и 200 тысяч граждан РФ там скажут "спасибо" кремлёвским ждунам - Путину, Лаврову, Пескову, Шойгу, Герасимову, Суровикину за нацистскую оккупацию ВСУ.

    Однако если в результате СВО стратегические порты Чёрного моря Одесса, Николаев, Херсон останутся вне суверенитета Российской Федерации, за её пределами, под нацистской оккупацией - русский народ поменяет Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ в 2024 году на более решительного и бесстрашного.
  13. valera75
    valera75 Сегодня, 18:42
    0
    Цитата: sergeyezhov
    Следующая СВО против молдавского режима

    Мы в Украинской СВО на несколько лет увязли,а молдавское СВО тогда когда начнём?
  14. Комментарий был удален.
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:59
    0
    В Кишиневе отрицают возможность подобного сценария и утверждают, что ситуация в регионе остается спокойной.

    Ясно, с Киевом и Зелей согласовано, Чумадед дал добро. Ждите.