Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что обеспечить гарантии безопасности для непризнанной Приднестровской республики можно будет только после того, как будет обеспечен сухопутный коридор с Россией.
В комментарии изданию РИА Новости Рогов заявил, что у него нет никаких сомнений в планах киевского режима атаки на Приднестровье. Исходя из этого, необходимо полностью освободить неподконтрольную часть Херсонской, а также Николаевскую и Одесскую области, что даст возможность обеспечения сухопутного коридора в Приднестровье.
Киевский режим активизировал приготовления к нападению на Приднестровье, что ставит под угрозу расположенный там российский миротворческий контингент. В российском минобороны подчеркнули, что в случае атаки на непризнанную республику, последует адекватная ситуации реакция.
В МИД РФ также отреагировали на сообщения о скапливании украинских войск и военной техники возле украинско-приднестровской границы и предостерегли власти США, стран НАТО, а также их украинских вассалов от совершения необдуманных действий.
Сообщается, что киевский режим планирует провокацию, организовав постановку "российского вторжения" с территории Приднестровья. Для этого украинская армия осуществила переброску дополнительных сил в приграничный район.
В Кишиневе отрицают возможность подобного сценария и утверждают, что ситуация в регионе остается спокойной.