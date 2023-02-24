Глава Еврокомиссии пообещала начать совместные закупки боеприпасов европейскими странами для нужд Украины

Страны Евросоюза приступят к практике совместных закупок боеприпасов для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях.По утверждению фон дер Ляйен, европейские страны увеличат военную помощь Украине. В частности, страны ЕС будут совместными усилиями закупать боеприпасы, в том числе калибра 155 мм, для нужд украинских вооруженных формирований. Как следует из заявления главы Еврокомиссии, совместными усилиями планируется обеспечивать Украину срочными военными товарами.Кроме того, глава Евросоюза рассказала, что руководство Еврокомиссии ведет работу с предприятиями военной промышленности. От них ожидают наращивания производства боеприпасов и военного оборудования для последующих поставок Украине.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сегодня встретилась в Таллине с Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявила о необходимости закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов.Подобные заявления представителей Евросоюза и европейских стран свидетельствуют о том, что в ВСУ наблюдается действительно сложная ситуация с боеприпасами. Россия имеет значительное превосходство над ВСУ в плане артиллерии и боеприпасов.Европейская промышленность не в состоянии обеспечить потребности ВСУ в том количестве снарядов, которое требуется для ежедневного ведения боевых действий. Поэтому единственным выходом из ситуации остается закупка боеприпасов, в том числе в третьих странах, поскольку европейскую оборонную промышленность невозможно оперативно перестроить на «военные рельсы».