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Глава Еврокомиссии пообещала начать совместные закупки боеприпасов европейскими странами для нужд Украины

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Глава Еврокомиссии пообещала начать совместные закупки боеприпасов европейскими странами для нужд Украины

Страны Евросоюза приступят к практике совместных закупок боеприпасов для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях.


По утверждению фон дер Ляйен, европейские страны увеличат военную помощь Украине. В частности, страны ЕС будут совместными усилиями закупать боеприпасы, в том числе калибра 155 мм, для нужд украинских вооруженных формирований. Как следует из заявления главы Еврокомиссии, совместными усилиями планируется обеспечивать Украину срочными военными товарами.

Кроме того, глава Евросоюза рассказала, что руководство Еврокомиссии ведет работу с предприятиями военной промышленности. От них ожидают наращивания производства боеприпасов и военного оборудования для последующих поставок Украине.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сегодня встретилась в Таллине с Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявила о необходимости закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов.

Подобные заявления представителей Евросоюза и европейских стран свидетельствуют о том, что в ВСУ наблюдается действительно сложная ситуация с боеприпасами. Россия имеет значительное превосходство над ВСУ в плане артиллерии и боеприпасов.

Европейская промышленность не в состоянии обеспечить потребности ВСУ в том количестве снарядов, которое требуется для ежедневного ведения боевых действий. Поэтому единственным выходом из ситуации остается закупка боеприпасов, в том числе в третьих странах, поскольку европейскую оборонную промышленность невозможно оперативно перестроить на «военные рельсы».
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Норвегии / https://www.forsvaret.no
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:09
    +1
    Пусть сначала эстонцы закупятся..Они там чего то подпрыгивали сегодня
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:05
      0
      Заставят. Они просто очень не быстро осознают и признают, что ведут военные действия против нас. Так что пусть не удивляются, когда до верхов дойдет и смелость появится, а нас за что.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:10
    +1
    По закупкам Урсула бооольшая специалистка. Ее потными ручками были организованы неконкурентные закупки вакцин от ковида Pfizer для Евросоюза, которые оказались неэффективными. На 71 миллиард евро! И при этом случайно куда-то закатились-откатились миллионы евро. И при этом в этой компани, по случайному совпадению ейный муж работал! Сейчас как раз следствие идет. Но ей все мало. Хочет опять этими делишками заняться! Надо смотреть куда ее муж переведётся. Не иначе как на снарядный завод!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:43
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Хочет опять этими делишками заняться! Надо смотреть куда ее муж переведётся. Не иначе как на снарядный завод!

      На заводе работать надо и навару мало, а вот снаряды покупать и продавать, это огромное подспорье для "нищей" Урсулы дер Кляйн.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:12
    +1
    Европейская оборонная промышленность просит, что бы ее перестроили на военные рельсы. Тот же Рейнметал неоднократно обращался к правительству и заявлял, что готов стать производителем снарядом №1 в мире. Он просит даже не финансирования, а со-финансирования. Его проблема - производство пороха и он просит государство помочь с пороховым заводом.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:16
    +2
    У Урсулы в поместье ещё пони остались?Агент волк Снежок ,ехидно улыбнулся :.Патронов на меня нету,а тут про какие-то снаряды.Урсуле кто бы объяснил,снаряды на деревьях не растут,надо заводы строить станки покупать,персонал набирать. НА это надо время.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:53
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Урсуле кто бы объяснил,снаряды на деревьях не растут,надо заводы строить станки покупать,персонал набирать.

      Строить заводы, производить снаряды, навар производителю, а Урсуле -"Мимо рота носят чачу, мимо носа алычу, а вот закупать это и чача с алычой во рту. Не зря же подруга Кая сказала про 1 лимон снарядов, навар не хилый. И главное есть через кого и откуда товар отправить.
  5. volant
    volant Сегодня, 18:38
    +1
    Какие они, все же… ки - эти ойрочинуши
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:01
    +1
    Интересно, как она себе представляет "совместные закупки"? С шапкой по кругу пойдет? Кто сколько кинет?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:09
      0
      Цитата: Егоза
      Интересно, как она себе представляет "совместные закупки"? С шапкой по кругу пойдет?

      Ну примерно, кто сколько подаст на паперти, а закупать будет Урсула. "Ясен пень" 90% ляжет но Германию и 0,5% ляжет на трибалтов.