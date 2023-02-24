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Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики за номером один

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Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики за номером один

Руководитель ЧР Рамзан Кадыров стал Героем Чеченской Республики. Высшее звание в ЧР за номером один было присвоено ему сегодня. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.


Ранее стало известно, что Кадыров учредил награду «Герой Чеченской Республики». Она присваивается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с проявлением героизма, совершением подвига.

От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики – Герой Чеченской Республики за №1!

- написал в своем Telegram-канале Магомед Даудов.

Напомним, что Рамзан Кадыров получил звание Героя Российской Федерации еще в 2004 году. Это высокое звание было присвоено ему за выполнение мероприятий по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории республики. В это время он занимал должность помощника министра внутренних дел ЧР, а до этого руководил службой безопасности своего отца Ахмата Кадырова.

В 2022 году Рамзан Кадыров был удостоен званий Героя Донецкой Народной Республики и Героя Луганской Народной Республики – также за выдающиеся заслуги в борьбе за освобождение Донбасса. Бойцы из Чеченской Республики вносят большой вклад в проведение специальной военной операции российских войск против украинских формирований.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:30
    +2
    Я очень критично отношусь к награждениям должностныз лиц,высших,и генералитета в нынешней ситуации.Но Кадыров все это действительно заслужил.Только вот за номером 1 можно было дать боевому командиру или отличившемуся бойцу
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Но Кадыров все это действительно заслужил.

      Из глав регионов, пожалуй, единственный.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:30
    +1
    Если это не брежневская тема, а как раз, наоборот, возможность, наградить участников СВО, тогда можно только приветствовать. Время покажет...
    У вагнеров есть свои награды, черный крест ( окопный крест, крест смерти) например. В ЛНР "крест крови" и так далее...
    А вот МО РФ больше генералов награждает. Журналистку вон "орденом мужества". А многим кто на боевые ходят дают "за заслуги" как Алле Пугачёвой блин(
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:45
      +2
      Да,соглашусь с Вами.За последние десятилетия ценность,статут госнаград загнан под плинтус..Награждениями всякого гуано...
  3. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:34
    +1
    Герои порознь, это очень плохая тема. hi
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 18:51
      +1
      Цитата: GELEZNII_KAPUT
      Герои порознь, это очень плохая тема. hi

      У нас теперь каждая область,субъект теперь может Героев давать? request hi
  4. zoland
    zoland Сегодня, 18:57
    +1
    Ну и допустим Сирия решила наградить его орденом.
    - За что???
    - Ну, за то, что он... молодец!
    ("День выборов"
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:07
    +1
    Ну что ж - началось... Интересно - кто будут героями под номером один Татарстана, Новгородской области, Тверской? Или уже не областей, а княжеств? А там борьба за русский мир плавно трансформируется в борьбу за псковский мир, смоленский и т д. Про мир Великой Ичкерии и говорить нечего - начало этого мы сейчас и наблюдаем в реальном времени.