Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики за номером один

От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики – Герой Чеченской Республики за №1!

Руководитель ЧР Рамзан Кадыров стал Героем Чеченской Республики. Высшее звание в ЧР за номером один было присвоено ему сегодня. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.Ранее стало известно, что Кадыров учредил награду «Герой Чеченской Республики». Она присваивается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с проявлением героизма, совершением подвига.- написал в своем Telegram-канале Магомед Даудов.Напомним, что Рамзан Кадыров получил звание Героя Российской Федерации еще в 2004 году. Это высокое звание было присвоено ему за выполнение мероприятий по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории республики. В это время он занимал должность помощника министра внутренних дел ЧР, а до этого руководил службой безопасности своего отца Ахмата Кадырова.В 2022 году Рамзан Кадыров был удостоен званий Героя Донецкой Народной Республики и Героя Луганской Народной Республики – также за выдающиеся заслуги в борьбе за освобождение Донбасса. Бойцы из Чеченской Республики вносят большой вклад в проведение специальной военной операции российских войск против украинских формирований.