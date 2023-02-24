Пентагон объявил о своих планах по отправке Киеву дополнительного количества БПЛА

Пентагон объявил сегодня о своих планах по отправке Киеву дополнительного количества БПЛА в рамках очередного пакета военной помощи на общую сумму в 2 млрд долларов (около 150,5 млрд рублей). Как уточняют в американском оборонном ведомстве, в него также будет включено больше снарядов для высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО), большее количество боеприпасов 155-мм калибра и дополнительные боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. В числе прочих входят и системы радиолокационного обнаружения наряду с противодронными системами.
Вся вышеуказанная военная техника будет направлена в рамках программы Инициативы безопасности Украины (USAI), предусматривающей малые разведывательные дроны Altius-600 с дальностью полёта в 276 миль (почти 450 км) и продолжительностью полёта, превышающей 4 часа. По словам компании-разработчика этих БЛА – Anduril, благодаря специальной встроенной системе, они могут использоваться и в качестве дронов-камикадзе.
Другие беспилотники в рамках военной поддержки тоже представляют собой разведывательные БПЛА вертикального взлёта AeroVironment Jump 20, способные проводить в воздухе 14 часов с дальностью полёта до 185 км. Ещё один вид БПЛА, который Вашингтон намерен поставить Киеву – квадракоптер CyberLux K8.
Стоит отметить, что армия США в прошлом году решила отдать предпочтение в пользу Jump 20, которая будет служить в качестве тактической дистанционно-пилотируемой авиационной системы, за счёт замены устаревших дронов Shadow.
Тем не менее, американское правительство отказалось от своей идеи направить на Украину дроны с большим радиусом действия типа разведывательно-ударного БПЛА MQ-1C Grey Eagle и модульных дронов MQ-9 Reaper, за счёт которых противник мог бы обладать более высоким ударным потенциалом.