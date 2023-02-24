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Пентагон объявил о своих планах по отправке Киеву дополнительного количества БПЛА

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Пентагон объявил о своих планах по отправке Киеву дополнительного количества БПЛА

Пентагон объявил сегодня о своих планах по отправке Киеву дополнительного количества БПЛА в рамках очередного пакета военной помощи на общую сумму в 2 млрд долларов (около 150,5 млрд рублей). Как уточняют в американском оборонном ведомстве, в него также будет включено больше снарядов для высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО), большее количество боеприпасов 155-мм калибра и дополнительные боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. В числе прочих входят и системы радиолокационного обнаружения наряду с противодронными системами.


Вся вышеуказанная военная техника будет направлена в рамках программы Инициативы безопасности Украины (USAI), предусматривающей малые разведывательные дроны Altius-600 с дальностью полёта в 276 миль (почти 450 км) и продолжительностью полёта, превышающей 4 часа. По словам компании-разработчика этих БЛА – Anduril, благодаря специальной встроенной системе, они могут использоваться и в качестве дронов-камикадзе.

Другие беспилотники в рамках военной поддержки тоже представляют собой разведывательные БПЛА вертикального взлёта AeroVironment Jump 20, способные проводить в воздухе 14 часов с дальностью полёта до 185 км. Ещё один вид БПЛА, который Вашингтон намерен поставить Киеву – квадракоптер CyberLux K8.

Стоит отметить, что армия США в прошлом году решила отдать предпочтение в пользу Jump 20, которая будет служить в качестве тактической дистанционно-пилотируемой авиационной системы, за счёт замены устаревших дронов Shadow.

Тем не менее, американское правительство отказалось от своей идеи направить на Украину дроны с большим радиусом действия типа разведывательно-ударного БПЛА MQ-1C Grey Eagle и модульных дронов MQ-9 Reaper, за счёт которых противник мог бы обладать более высоким ударным потенциалом.
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6 комментариев
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  1. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:48
    +2
    Дроны лишними не бывают. Кто бы нам тоже помог дронами. Китай умеет только болтать, вместо того, чтобы помочь нам с дронами и снарядами. Кто бы мог подумать раньше, что единственной страной оказывающей нам военную помощь, будет Иран?
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:53
    -1
    Если уж так пошло, что БПЛА стали довольно значимым доводом в боевых столкновениях, то думаю, долго ждать не придется - противодействие появится, да уже появляется... тем более на войне. Война самый лучший двигатель прогресса. А я, кстати не верил в БПЛА... Ну ничего, значит что-то я не понял или не учел.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:53
    -2
    Diese verkommenen Hurensöhne sind nicht erst seit Heute vollkommen
    übergeschnappt, während sie von "Verhandlungen" über "START"
    quatschen, überfluten sie gleichzeitig die Ukraine mit immer noch
    mehr tödlicheren und immer noch weitreichenderen Waffen!

    Was sollen denn Verhandlungen mit solchen Verbrechern bringen, die
    vollkommen unverhohlen und skrupellos den Untergang Russlands im
    Sinn haben und ALLE "Verträge" sowieso die Kloschüssel herunter
    spülen...?!?

    SCHLUSS DAMIT!!!

    Mit diesem US-Pack wird nicht mehr verhandelt, sondern Russland
    muss endlich 1 : 1 zurückschlagen; vor allem auf US-Territorium und
    dem Territorium der Schweine in Britanien, denn dieser Abschaum
    versteht nur die Sprache roher Gewalt...!!!!!!!!!!
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:01
    0
    Эти ребята совсем края потеряли.
    Угрожают Китаю за поставки БПЛА для России, а сами еще и расширяют свои поставки.
    Бить их надо в зародыше. По другому уже не получится.
  5. vikie1778
    vikie1778 Сегодня, 20:12
    0
    потому что барактар и нож с выкидным лезвием так эффективны, верно? У меня такое ощущение, что американцы просто истерически кидаются в нас всем, что есть, пока не найдут вундерваффе типа HIMARS. request
  6. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 20:32
    -1
    Почему единоросы не пошли в полном составе на фронт, почему дети почти всех руководителей не пошли на фронт? Скоро у нас мобиков с такой тактикой не наберут, потому что они всё рисуют красные линии, позволяют поставлять оружие нашим врагам и практически ничерта не делают. Только звания себе и должности раздают.
    Все 150 млн.россиян знают, что для победы нужно разбить ж.д.мосты, тоннели, вырубить всё электричество и весь генералитет и раду, военкоматы, не беречь снаряды и здания, никаких поставок горючего, никаких сделок не допускать и т.д. и т.п. но генштаб с самым самым ничего, ноль. Сколько должно погибнуть граждан, мужиков, чтобы руководители России нормально ответить нацистам? Я знаю, если б там были их сыновья, отцы, коллеги, друзья (если они у них есть), вернули бы своих детишек с запада, а не пересылали им