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Госдеп США ввел визовые ограничения против 1219 российских военнослужащих

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Госдеп США ввел визовые ограничения против 1219 российских военнослужащих

Американское внешнеполитическое ведомство объявило о введении ограничений в отношении 1219 российских военнослужащих. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованным Государственным департаментом США.


Поводом для санкций стали обвинения в том, что указанные военнослужащие представляют "угрозу для суверенитета, территориальной целостности либо политической независимости Украины". Речь идет о военных, участвовавших или участвующих в специальной военной операции ВС РФ.

Кроме того, США ввели санкции против Запорожской атомной электростанции как юридического лица, а также ее руководителя Олега Романенко как физического лица.

В годовщину начала российской спецоперации на Украине американские Минфин и Госдеп заявили о намерении ввести очередной пакет санкций против России и третьих стран.

Согласно информации, опубликованной на сайте Белого дома, новые санкции затронут 200 физических и юридических лиц из России и союзных ей третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Однако, против каких конкретно стран планируется ввести санкции, в заявлении американского правительства не уточняется.

Кроме того, очередной пакет санкций планируется нацелить на ограничение энергетических возможностей России, при этом, однако, минимизируя возможные негативные последствия для рынка энергоносителей.

Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил о планах предложить руководству стран, входящих в "Большую семерку" расширить на третьи страны уже действующие в настоящее время антироссийские санкции.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:42
    -1
    Уж поверьте, если ЭТИ военнослужащие окажутся в пределах НАТО или Японии, то им никакие визы не понадобятся.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:52
    0
    Никогда в США не стремился попасть. Даже туристом.
    Не люблю эту страну. Очень давно не люблю.
  3. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:56
    0
    Америкосы до балуются что скоро санкции против наших граждан будет равносильно зелёному свету для карьеры, как сейчас служба в армии для работников всяких администрации
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:56
    0
    laughing
    Западные технологии развиваются... Раньше был противотанковый кроличий тын, теперь противопехотная бумажка
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:57
    0
    Напугали ежа голым....Вместе с санкциями "безусловно Россия испугается" )))
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:57
    +1
    Это ужасно!
    Целых 1219 героев России!
    Не смогут получить визы в США.
    Но они им не нужны.
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:01
    0
    Как бы я хотел оказаться среди этих 1219-ти российских военнослужащих... для меня санкции США это как орден на грудь.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:03
    0
    Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил о планах предложить руководству стран, входящих в "Большую семерку" расширить на третьи страны уже действующие в настоящее время антироссийские санкции.

    А что, разве ещё Японии не пекерыли "дыхалку", не уж то газ, нефть и рыбы не закрыты для "пустоцветов".