Госдеп США ввел визовые ограничения против 1219 российских военнослужащих

Американское внешнеполитическое ведомство объявило о введении ограничений в отношении 1219 российских военнослужащих. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованным Государственным департаментом США.Поводом для санкций стали обвинения в том, что указанные военнослужащие представляют "угрозу для суверенитета, территориальной целостности либо политической независимости Украины". Речь идет о военных, участвовавших или участвующих в специальной военной операции ВС РФ.Кроме того, США ввели санкции против Запорожской атомной электростанции как юридического лица, а также ее руководителя Олега Романенко как физического лица.В годовщину начала российской спецоперации на Украине американские Минфин и Госдеп заявили о намерении ввести очередной пакет санкций против России и третьих стран.Согласно информации, опубликованной на сайте Белого дома, новые санкции затронут 200 физических и юридических лиц из России и союзных ей третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Однако, против каких конкретно стран планируется ввести санкции, в заявлении американского правительства не уточняется.Кроме того, очередной пакет санкций планируется нацелить на ограничение энергетических возможностей России, при этом, однако, минимизируя возможные негативные последствия для рынка энергоносителей.Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил о планах предложить руководству стран, входящих в "Большую семерку" расширить на третьи страны уже действующие в настоящее время антироссийские санкции.