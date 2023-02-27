Самоходные ядерные реакторы – идеи не умирают



АЭС на колесах ML-1 Mobile Power System. Источник: wikipedia.org

Опыт Соединенных Штатов

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Архивные кадры испытаний ML-1. Источник: youtube.com

Опыт Советского Союза







На верхнем фото показано рабочее положение гусеничных платформ ТЭС-3 с турбогенератором и модулем управления



Макет ТЭС-3. Источник: comfortdrive.ru



Платформу с турбогенератором в 80-е годы испытывали на Камчатке. Остальные три машины ТЭС-3 остались в Обнинске

«Строительство и эксплуатация установки ТЭС-3 показали, что опыт создания крупноблочной транспортируемой станции с водо-водяным реактором оказался вполне удачным. Длительная эксплуатация ТЭС-3 подтвердила надежность, хорошую управляемость и удобство обслуживания станции такого типа. Вместе с тем эксплуатация ТЭС-3 показала, что имеются возможности её дальнейшего усовершенствования, в частности более полной автоматизации, увеличения длительности кампании до 2-3 лет, перехода на естественную циркуляцию теплоносителя при расхолаживании реактора и т.д.»