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Министр обороны Швеции объявил о предстоящей поставке танков Leopard 2А5 и БМП CV90 Украине

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Министр обороны Швеции объявил о предстоящей поставке танков Leopard 2А5 и БМП CV90 Украине

Власти Швеции окончательно приняли решение о поставке Украине до 10 танков Leopard 2А5. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в своем аккаунте в одной из социальных сетей.


По утверждению главы шведского военного ведомства, поставка военной техники Украине позволит значительно усилить возможности ВСУ. Кроме танков немецкого производства, Швеция собирается передать Украине 50 боевых машин пехоты CV90.

Также военное ведомств Швеции направит на Украину компоненты и боеприпасы для систем противовоздушной обороны HAWK и IRIS-T. В последнем случае поставка компонентов будет осуществляться в сотрудничестве с властями Германии.

Напомним, что в настоящее время Швеция располагает, по данным открытых источников, 120 танками немецкого производства Leopard 2А5. Они находятся на вооружении подразделений сухопутных войск шведской армии. Боевые машины пехоты CV90 (шведская аббревиатура - Strf 90) производятся с 1993 года в Швеции.


В настоящее время шведские сухопутные войска располагают 549 боевыми машинами пехоты CV9040, в том числе 42 БМП CV9040C с усиленной бронезащитой. Помимо Швеции, данные БМП стоят на вооружении сухопутных войск Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Эстонии и Швейцарии.

Ранее о готовности передать свои танки Leopard Украине сообщили власти Финляндии. Швеция и Финляндия в настоящее время претендуют на членство в Североатлантическом альянсе. Страны оказывают активную поддержку киевскому режиму.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de; Wikipedia / Jorchr
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:00
    +1
    ДО десяти танков (один это тоже ДО десяти)то уж точно значительно усилят! Вы там сначала определитесь сколько у вас на складах осталось. Каждый день новая информация новые вбросы. Сплошная говорильня и надувательство. Сами уже заврались и шумерам запудрили мозги. Убедили их что танки будут. Но не сразу. Нет ну натуральный Остап Бендер. Стулья сейчас а деньги потом!
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:05
      0
      С миру по нитке - голому рубашка. Даже эти десять унесут не одну солдатскую жизнь. Хотя в общей, стратегической, ситуации вклад 10 танков и не велик. Но лучше чтобы они не доехали до линии боестолкновения.
  2. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 19:01
    +1
    Очень бы хотелось посмеяться, над этими шведами. но после киевской «деэскалации», «перегруппировки» в Харьковской и Херсонской областях уже не до смеха..
    Мне видится что мы становимся статистами в непонятной нам игре ..где мы уже стали статистами.и ждем чем все это кончится.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:02
    +1
    Вообще пора бы вводить градацию враждебных стран - с минимальным уровнем взаимодействия и максимальными барьерами. Шведам придется круче, чем нам. На пару порядков
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:08
      0
      Шведам от России вообще ничего не нужно)) от слова совсем))
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:06
    +1
    Из кожи лезут вон, лишь бы в НАТО взяли. Ничего, там вам ножку и подставят Венгрия + Греция+ Турция. Долго ждать будут "членства"
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:08
    0
    Всё как обычно... То шведы, то немцы (жду французов) вторгаются на территорию России и как обычно хоохлы им помогают. Мне иногда кажется, что украинцы это выкидыш русского народа который каким-то образом выжил.
  6. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 19:09
    0
    CV9040 - вот это крайне не приятно. Лучшая БМП которая сейчас доступна на данном ТВД.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:09
    0
    Такие с виду миролюбивые скандинавы.......Права одна фраза: есть только два союзника, армия и флот!