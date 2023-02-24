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Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности к переговорам и выступил против перемирия на Украине

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Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности к переговорам и выступил против перемирия на Украине

Власти США выступают за участие в любых переговорах с целью установления мира на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.


По утверждению руководителя Государственного департамента США, еще до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Вашингтон заявлял о готовности к любым «конструктивным усилиям». Однако под «конструктивным диалогом» Блинкен понимает, судя по всему, лишь полный отказ России от своих требований – и в территориальном плане, и в сфере гарантий безопасности.

Кроме того, Блинкен заявил, что США выступают против немедленного прекращения огня в настоящий момент, то есть не заинтересованы в перемирии на Украине. По словам Блинкена, любое прекращение огня приведет к перевооружению и усилению позиций российской армии. Поэтому США критически оценивают предложение Китая прекратить огонь в настоящий момент. Это высказывание фактически перечеркивает слова шефа Госдепа о готовности американской стороны к переговорному процессу по Украине.

Но зато госсекретарь не преминул напомнить о необходимости продления продовольственной «сделки», которая истекает в марте 2023 года. Он отметил большую важность этой «сделки». Он поблагодарил ООН и Турцию за содействие в заключении «сделки», опять же умолчав о роли России, без которой ничего бы не состоялось.

Выступая на словах за прекращение конфликта, в действительности Запад заинтересован в его разжигании и эскалации, но лишь в той мере, чтобы конфликт не распространялся на сами западные страны.
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15 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:35
    +5
    Последние лет пятнадцать - американский истеблишмент вообще не ахти в плане мозгов и дипломатического блеска... но Блинкен, без сомнения, самый тупой американский чиновник из высшего ранга. Даже малограмотный Буш и дворовый гопник Обама на фоне таких кретинов как Блинкен, выглядят гигантами американского политического олимпа...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 20:23
      0
      .....последние лет пятнадцать.....не ахти в плане мозгов....

      После разрушения СССР у штатников так сильно от радости в зобу дыханье спёрло . ----решили, что победили русских навсегда, не о чем беспокоиться, моск можно не напрягать, жить гегемоном всего шарика стало просто и легко...
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:35
    +1
    Всё? сдулись? в ковбойской игре кто первый моргнет дали слабину? А чо такое? а как же "набирающий обороты натовский ВПК? а как же "военные заказы на многие года вперед? " Какие еще там ципсошные нахрюки звучали? Чой-то не пошло у мирового егемона? Где миллионы танков с хранения в аризонской пустыне? где тысячи евросамолетов? триллионы снарядов которые вот вот наделают? БинкИн? Чо с лицом? Нет уж начали воевать так до победного конца. Знаете как русские принимают у побежденных противников акты о безоговорочной капитуляции? не знаете ? ну спросите там у французов, у немцев! Ваша очередь сдаваться пришла.
    1. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 19:48
      +1
      пинdo*ы не сдулись. зубы заговаривают за разнонаправленными высказываниями готовят ловушку для лохов. пока не построите пролив имени Сталина они не успокоятся. пока Россия не научится говорить и действовать с позиции силы наглосаксы и их шакалы не перестанут гнобить вас
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:53
      0
      Я не думаю,что заштатники сдулись.Просто делают вид-хорошую мину при плохой игре.Волки в овечьей шкуре.Они и из Афганистана ушли только потому,что знали-скоро с Россией будут иметь дело и нужны ресурсы.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 20:13
        +2
        так давайте продолжим дальше! они из украины уйдут потому что....? правильно ! им нужны ресурсы и они знают что будут иметь дело с Китаем из-за Тайваня дальше! В чем разница? так любой провал американцев можно оправдать обозвав предвиденьем. Только зачем это делать? у вас сплошная цепочка отмазок получается. Из Кореи ушли потому что знали что будут иметь дело с Вьетнамом. Из Вьетнама потому что знали что впереди Ирак. Из Ирака потому что знали что впереди Афганистан. Из Афганистана потому что впереди Украины, из украины потому что впереди Тайвань. Похоже это на гениальный расчет? по моему не очень.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:36
    +1
    Создать проблемму, продать решение. Гдето я уже это видел. А точняк, в 90х
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:42
    +2
    Интересно другое, а КНР со своим планом из благих пожеланий и невыполнимых (по причине отсутствия силовых рычагов) пунктов хоть немного вник в ситуацию, прежде чем сесть за клаву? Может и нам пора варианты по Тайваню начертить на салфетке? Кому там еще неясно, что Блинкины это отмороженные сектанты, будут давить свое до последнего, только серьезный испуг их остановит.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:43
    +3
    Это высказывание фактически перечеркивает слова шефа Госдепа о готовности американской стороны к переговорному процессу по Украине.
    На то они и американцы двуличные, и паскудные.
    Штаты созданные Британией на вранье, и вся их история враньё.
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:46
    +2
    "По словам Блинкена, любое прекращение огня приведет к перевооружению и усилению позиций российской армии"
    Американцы точно тупеют... Интересно, а на что мы будем перевооружаться? На давно обещанную армату? Не думаю. У нас появляются новые и исключительные виды вооружений? Не слышал о таком. Думаю это слова ради слов.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:55
      +2
      Нет, ну циркон, кинжал, оникс и посейдон то таки осиливаем. Их арматой не испугать. Она до туда не долетит в отличие от сармата
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:56
      +2
      Цитата: Сергей Аверченков
      Американцы точно тупеют...

      Нет, они потому и высшая раса, по их мнению - тупеть они уже не могут. Банально некуда уже. Блинкин еще раз это доказал)
  7. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:08
    0
    Перемирие должно быть только на условиях страны-пострадавшей.
  8. Vert
    Vert Сегодня, 20:09
    0
    Очередной Ферзь с пробиркой СДЯВ и опять в Онклаве ООН.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:12
    0
    У НАТО самая большая проблема что мы " частично " отмобилизовались,а скока это, их не должно волновать.ВПК переходит на мобилизацию производства.Вышли из СНВ 3 ,можем гнать в носителях до паритета.По развёрнутым боеголовкам мы равны.Пусть истерят.А что бы было ,если бы объявили мобилизацию 24 февраля 2022 года ?Наверно бы уже вовсю ракетами пулялись с НАТО.А так мы на шаг впереди.