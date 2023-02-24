Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности к переговорам и выступил против перемирия на Украине

Власти США выступают за участие в любых переговорах с целью установления мира на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.По утверждению руководителя Государственного департамента США, еще до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Вашингтон заявлял о готовности к любым «конструктивным усилиям». Однако под «конструктивным диалогом» Блинкен понимает, судя по всему, лишь полный отказ России от своих требований – и в территориальном плане, и в сфере гарантий безопасности.Кроме того, Блинкен заявил, что США выступают против немедленного прекращения огня в настоящий момент, то есть не заинтересованы в перемирии на Украине. По словам Блинкена, любое прекращение огня приведет к перевооружению и усилению позиций российской армии. Поэтому США критически оценивают предложение Китая прекратить огонь в настоящий момент. Это высказывание фактически перечеркивает слова шефа Госдепа о готовности американской стороны к переговорному процессу по Украине.Но зато госсекретарь не преминул напомнить о необходимости продления продовольственной «сделки», которая истекает в марте 2023 года. Он отметил большую важность этой «сделки». Он поблагодарил ООН и Турцию за содействие в заключении «сделки», опять же умолчав о роли России, без которой ничего бы не состоялось.Выступая на словах за прекращение конфликта, в действительности Запад заинтересован в его разжигании и эскалации, но лишь в той мере, чтобы конфликт не распространялся на сами западные страны.