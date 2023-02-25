Военное обозрение
Войти Регистрация

Оборонная компания США заявила о снятии с производства самолётов F/A-18E-F Super Hornet к 2025 году

6
Оборонная компания США заявила о снятии с производства самолётов F/A-18E-F Super Hornet к 2025 году

Крупнейшая оборонная компания США – Boeing заявила о снятии с производства палубных истребителей-бомбардировщиков FA-18E-F Super Hornet к 2025-го году. Таким образом, выпуск фирмой-подрядчиком для Пентагона дополнительных 8 самолётов в рамках данной программы станет последним для этих военно-воздушных судов, на финансирование которых Конгресс выделил ещё 600 млн долларов (около 45,1 млрд рублей) согласно проекту бюджета на 2023-й год.


В самой же американской корпорации данное решение назвали неким переломным моментом в своей стратегии развития, ведь теперь появилась возможность перенаправить свои усилия и производственные мощности на разработку других проектов, поскольку за последние 30 лет и так было выпущено достаточно самолётов «Супер Хорнет», количество которых за это время составило 698 единиц.

Как уточнило в руководстве Boeing, у предприятия достаточно производительной рабочей силы для увеличения разработок, к примеру, цифровых систем для усовершенствованного учебно-тренировочного самолёта T-7A Red Hawk, тяжеловооружённого истребителя F-15EX Eagle II, а также комплектующих для производства крыльев на Boeing-777X ВВС США наряду с беспилотным заправщиком MQ-25 Stingray для американских ВМС.

В настоящий момент в корпорации ведутся работы по созданию 3-х новых производственных мощностей в Сент-Луисе для выпуска современных беспилотных авиагрузовых платформ и платформ под управлением экипажа. Всего же на развитие военной авиации планируется привлечь инвестиций на общую сумму в 1 млрд долларов (приблизительно 75 млрд рублей).

Тем не менее, было решено продлить срок службы действующего парка штурмовиков Super Hornet, что позволит увеличить продолжительность их полёта на 4 тыс. лётных часов. Параллельно с этим будет продолжаться программа по модернизации палубных самолётов РЭБ ВМС США EA-18G Growler вплоть до 2030-го года на отдельной производственной линии в Сент-Луисе.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 12:10
    0
    Линейке F-5, FA-18 Hornet, FA-18E-F Super Hornet подходит конец. 65 лет производства это очень много.
    Очень интересно посмотреть на истребитель в рамках флотской программы NGAD, он пойдёт на замену FA-18E-F Super Hornet.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:10
    0
    F-35C начали постепенно сменять Супер-Хорнеты на
    авианосцах.
    Оставят Ф-18 Growler - постановщики РЭБ.
    Структура перехода: 1 эскадрилия Ф-35С, 1 эскадрилия Супер-Хорнет,
    1 эскадрилия Гроулер. И три штуки самолета ДРЛО.
    1. solar
      solar Сегодня, 12:15
      +1
      F-35C начали постепенно сменять Супер-Хорнеты на
      авианосцах.

      Ф-35С идет на замену Хорнетов. Суперхорнеты должны будут позже заменятся на самолет по программе NGAD.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 12:37
      0
      Ну, не знаю... Хорнет всё же самолёт, а пингвин.. Платформа, .. Куда движимся
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:16
    0
    Толя оптимизьм заряжает аутор, то трескотню дешовую.
    Все у них получится, впк амцев продавит всех противников внутри страны и ф40 и ф50 профинансируют им. Чем дороже-тем лучше.
    Дешевку будут гнать ес . Индия?
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:33
    0
    ещё 600 млн долларов (около 45,1 млрд рублей)
    belay Это к чему? fool Мы свои дроны и ракеты в $ переоцениваем, как и все оружие. request