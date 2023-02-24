Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что прекращение спецоперации на Украине без достижения всех ее целей будет означать новый отложенный на некоторое время вооруженный конфликт.Исходя из этого утверждения, Пушилин отметил, что предложенный китайским правительством план урегулирования украинского кризиса нельзя назвать приемлемым из-за наличия в нем "украинских" пунктов. По мнению врио главы ДНР, китайский план является яркой демонстрацией разницы в подходах.Президент России Владимир Путин назвал основной задачей спецоперации на Украине защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Конечной целью украинской спецоперации, по словам главы государства, является полное освобождение Донбасса, а также создание условий, которые гарантируют безопасность для России.Китайский МИД на своем официальном портале опубликовал заявление, отражающее позицию официального Пекина, касающуюся путей политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Среди 12 предложенных Китаем пунктов присутствуют призывы к необходимости уважения государственного суверенитета всех стран мира, а также возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной и действия, направленные на то, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию конфликта.Предложенный Китаем план однозначно не удовлетворяет стремлениям, заявленным странами Запада и их украинскими вассалами, и предложен, скорее, формально для того, чтобы обозначить свою официальную миролюбивую позицию.