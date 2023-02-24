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Врио главы ДНР Пушилин заявил о недопустимости прекращения спецоперации без достижения ее целей

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Врио главы ДНР Пушилин заявил о недопустимости прекращения спецоперации без достижения ее целей

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что прекращение спецоперации на Украине без достижения всех ее целей будет означать новый отложенный на некоторое время вооруженный конфликт.


Исходя из этого утверждения, Пушилин отметил, что предложенный китайским правительством план урегулирования украинского кризиса нельзя назвать приемлемым из-за наличия в нем "украинских" пунктов. По мнению врио главы ДНР, китайский план является яркой демонстрацией разницы в подходах.

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей спецоперации на Украине защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Конечной целью украинской спецоперации, по словам главы государства, является полное освобождение Донбасса, а также создание условий, которые гарантируют безопасность для России.

Китайский МИД на своем официальном портале опубликовал заявление, отражающее позицию официального Пекина, касающуюся путей политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Среди 12 предложенных Китаем пунктов присутствуют призывы к необходимости уважения государственного суверенитета всех стран мира, а также возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной и действия, направленные на то, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию конфликта.

Предложенный Китаем план однозначно не удовлетворяет стремлениям, заявленным странами Запада и их украинскими вассалами, и предложен, скорее, формально для того, чтобы обозначить свою официальную миролюбивую позицию.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:53
    +3
    Мы сами и без западных указок и без советов китайских товарищей решим как нас с территорией оставшейся от бывшей украины разобраться. Мы ведь китайским товарищам советов насчет Тайваня и Тибета не даем. А нашего мнения насчет Югославии, Косова и Сирии с Ливией на западе никто не слушал. А так то можно посоветовать демилитаризовать Северную Ирландию и предоставить свободу народу Шотландии. А еще пусть на фолклендах референдум проведут и в Гибралтаре. А еще есть вопросы по территориям айнов на Хоккайдо и индейским резервациям в северной Америке. Собираются они в конце концов возвращать Манхэттен или нет?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 20:18
      0
      Вот интересно было бы, если СССР ещё в 30е годы предложил Китаю
      .....план урегулирования.....

      отношений с Японией, аналогичный тому, что сегодня нам Китай предлагает recourse ?? Как бы китайцам было, если японцы всякие жестокости вытворяли, а мы им ---мирно урегулировать? Только мы ведь иначе действовали. Снабжали. Учили. Тренировали. Благодаря чему у Китая появилась своя авиация и лётчики. А до этого они только и умели воздушных змеев запускать
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 20:18
      +1
      А Небензя сегодня парафинил штатников в ООН за отказ от китайского плана. Кто чего поет , Пушилин прав конечно.request
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:55
    +1
    Исходя из этого утверждения, Пушилин отметил, что предложенный китайским правительством план урегулирования украинского кризиса нельзя назвать приемлемым из-за наличия в нем "украинских" пунктов.

    О чем и речь, набор благих пожеланий и неисполнимых пунктов. Давайте и мы тайваньский план распишем в стиле "заканчивайте как нибудь уже, одни убытки от вас, никакой торговли ". Такое впечатление, что либо Путин плохо объяснил другу Си суть дела, либо им пофиг. Они реально думают, что США можно убедить сопливой дипломатией?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:05
      +3
      Цитата: ИванИванов
      либо Путин плохо объяснил другу Си суть дела, либо им пофиг.

      А как он мог объяснить если о денацификации и демилитаризации Украины, похоже, забыл?
      1. V.B.
        V.B. Сегодня, 20:14
        +2
        Он помнит только о своих и своих друзей гешефтах.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 20:21
          -2
          Хотел бы гешефт не начал бы войну. Для меня всё просто. Что вижу, то говорю. А гешефта не видел
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:58
    +1
    Пушилин может быть спокоен - для меня спецоперация не кончится никогда. Я (надеюсь мои дети тоже) этих гадов давить будут всю оставшуюся жизнь, но по умному, не так как ранее, а то опять засудят. Я понимаю обеспокоенность Пушилина.
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 20:03
      +5
      Цитата: Сергей Аверченков
      Я понимаю обеспокоенность Пушилина.

      Я тоже понимаю.Прошел год-бои так и ведутся на окраинах Донецка.Город под обстрелами. what
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 20:42
        -1
        Надо было в 14-ом давить этих гадов (прошу прощения у змей и прочих пресмыкающихся). Я не власть и не знаю почему они (власть наша) признали Порошенко... Город под обстрелами... м-да... А что сделать-то? Я вижу два варианта - всеобщая мобилизация или стратегический удар. Меня тут поправили, что по своей земле бить не стоит, ну значит по Львову и иже с ним. И как я уже сказал, всеобщая и уничтожение Украины и украинцев (надеюсь вы понимаете, что говоря "украинцы" я не имею ввиду национальность). Потери будут ужасающиеся. В одном случае и с нашей и с их стороны, во втором только с их. Вы какой вариант выбираете?
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 20:20
      +2
      Адекватный отец никогда своим детям не пожелат кого то давить.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:58
    +2
    Пушилин всё правильно сказал и большая часть населения думает точно также. Но решения принимаются не на нашем и не на его уровне. А что там в мыслях кремлёвских "небожителей" неизвестно. Иногда их слова кардинально расходятся с действиями. Очень надеюсь что не в этом случае.
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:59
    +5
    Пушилин прав … Любой мир без достижения целей и полного перехода исторических территорий к России … это отложенная и очень кровавая война
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 20:12
    +3
    Мы советов Китаю не даём, а они считают возможным России советы и указания давать, потому, что считают российское руководство ревизионистами и предателями. А самое главное- 'потерявшими лицо'. Так называют на Востоке. А он- 'дело тонкое' Как зашевелились деятели в миде, который в России. Подлизать китайцам надо.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:27
      0
      Китай из-за нас тоже маленько теребонькают. Вот и пытается "внести посильный вклад". Он то при мирном существовании в лидеры выбьется. А мы сольемся нахрен. И сша сольются. Сша из-за долгов, а нас просто задавят. Вот и будем мериться у кого что больше. Китаю пока придется смириться и подождать. Хоть он и будущий гегемон, но пока не настоящий
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 20:12
    0
    А Пушилин заодно не сказал, как именно достичь заявленных целей без обезглавливания Киевской власти и без прекращения снабжения ВСУ военной техникой и наёмниками со стороны Запада? Нет, не сказал?
  8. Комментарий был удален.
  9. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 20:30
    0
    На фоне предложенного китайского перемирия наш МИД тоже начал твердить о готовности переговоров.Достали уже.
  10. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 20:39
    0
    ​Оказывается, Бахмут меньше Анапы.. шестой или седьмой месяц штурма

    Какой Киев? Убьетесь же все, бедолаги
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:45
      0
      Меньше то меньше. Зато народу там сейчас больше чем при мирной жизни. А если с мертвыми считать... what
  11. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 20:49
    0
    Объявить что две области уйдут к Польше, а одна к Венгрии. Три останется Украиной, а остальное Россия и Белоруссией.
    Все с фронта разбегуться, ломануться семьи забирать, переезжать.
    Вся система в Украине рухнет!