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Глава киевского режима Зеленский назвал западную помощь условием «победы» Украины

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Глава киевского режима Зеленский назвал западную помощь условием «победы» Украины

Если Запад будет сдерживать все свои обещания относительно поставок вооружений и их сроков, то Украина якобы сможет «победить». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной годовщине начала специальной военной операции российских вооруженных сил.


Глава киевского режима пустился в рассуждения о том, что если «все сделают домашнее задание», то можно будет говорить о «победе», подразумевая необходимость западной помощи. Фактически Зеленский «расписался» в том, что без западной поддержки украинская армия не продержалась бы и до настоящего времени.

Ни одна страна в мире, подчеркнул Зеленский, не могла бы выстоять на месте Украины самостоятельно, опираясь только на свои силы. Затем глава киевского режима подумал и подчеркнул, что может быть, выстояли бы США, но они «к счастью не имеют общей границы с Россией» (в действительности такая граница есть - она пролегает по водам Берингова пролива).

Досталось от Зеленского и предложенному Китаем плану мирного урегулирования конфликта. Глава киевского режима подчеркнул, что раз Китай не требует немедленного вывода российских войск, то о принятии такого плана речь идти не может.

В очередной раз Зеленский подтвердил нежелание вести переговоры с Россией до тех пор, пока не будет принята так называемая «формула мира», которая содержит совершенно невыполнимые для нашей страны требования.

Когда Зеленского спросили о том, что он думает по поводу заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что Украина не добьется цели по захвату ранее вошедших в состав России территорий, он ответил, что все зависит от масштабов и интенсивности поддержки Запада. При этом он подчеркнул, что сам Милли как раз имеет непосредственное отношение к выделению Западом военной помощи.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:59
    0
    Если бы запад вообще когда-нибудь сдерживал свои обещания и США в частности, то в Афганистане и Ираке были бы свободные демократические западные общества, а на Великих озерах в Северной Америке находились бы земли свободных и независимых индейских племен. И Константинополь был бы столицей Византии до сих пор. Но вместо того, чтоб учить историю клоун предпочитал нюхать кокаин, кривляться в КВН и играть на рояле....
    1. ТАНьКа
      ТАНьКа Сегодня, 20:20
      -1
      Да, плохо историю знает, если возлагает надежду на Америку! Столько примеров в новейшей истории куда амкриканцы влезли, только разруха, нищета, кровопролитие и война. И нет ни одного положительного примера, но всегда находятся деятели, которые готовы подставить свою страну!
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 20:02
    0
    Ну победы точно не будет а вот агонию недогосударства с нацистской идеологией глядишь и продлит
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:04
    +1
    Кстати,рыба фугу(Кулеба)пару недель назад обещал ошаленный сюрпрайз для нас в этот день.Трепло,или просто дЭбил?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:04
    +2
    Угу... признал, что он полнейший ноль.......
    Никто и звать его ни как...
  5. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 20:15
    0
    А разве Украина с кем-то воюет? Слышал, что Россия в приграничных районах фашистов гоняет... Но войны-то нет, если бы Росссия воевала, то Европа бы визжала))
  6. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:20
    -1
    Зеленский снова опустил украинцев
    Он сказал что мы ни в кoeм случae не должны допустить победы России потому что если она победит то она пойдет на прибалтику и тогда американские солдаты будут погибать воюя с Россией, мы укрaинцы не можем допустить гибели американских солдат и будем вoeвать с Россией до последнего украинца.
    Я не шучу, я реально это услышал только что по телевизору.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:33
    -1
    Да вообще-то на фоне могилизации уже сотрудников военкоматов - тут вопрос ребром встает - скоро просто будет не хватать рук не на то, чтоб в каждую тачанку экипаж набрать... А на то, чтоб на каждый пепелац найти водилу, чтоб до границы с Албанией покупателю доставил... Самовывозом албанцы боятся, говорят, бывало, зашел на минутку на Окраину, прикупить пару-тройку Жабелинов, чисто домой, для хозяйства, бац - "славаукраине" и "You're in the army now"...
  8. V.B.
    V.B. Сегодня, 20:46
    0
    Первые "Леопарды" прибыли на окраину. Отдельная благодарность за логистику партнёрам зеленского Путину, шойгу и герасимову! Надо ордена давать.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:51
    0
    Еврей называет условия победы Украины? Как минимум смешно. Так же как и смешны украинцы выбравшие своим президентом еврея.