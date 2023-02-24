Глава киевского режима Зеленский назвал западную помощь условием «победы» Украины

Если Запад будет сдерживать все свои обещания относительно поставок вооружений и их сроков, то Украина якобы сможет «победить». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной годовщине начала специальной военной операции российских вооруженных сил.Глава киевского режима пустился в рассуждения о том, что если «все сделают домашнее задание», то можно будет говорить о «победе», подразумевая необходимость западной помощи. Фактически Зеленский «расписался» в том, что без западной поддержки украинская армия не продержалась бы и до настоящего времени.Ни одна страна в мире, подчеркнул Зеленский, не могла бы выстоять на месте Украины самостоятельно, опираясь только на свои силы. Затем глава киевского режима подумал и подчеркнул, что может быть, выстояли бы США, но они «к счастью не имеют общей границы с Россией» (в действительности такая граница есть - она пролегает по водам Берингова пролива).Досталось от Зеленского и предложенному Китаем плану мирного урегулирования конфликта. Глава киевского режима подчеркнул, что раз Китай не требует немедленного вывода российских войск, то о принятии такого плана речь идти не может.В очередной раз Зеленский подтвердил нежелание вести переговоры с Россией до тех пор, пока не будет принята так называемая «формула мира», которая содержит совершенно невыполнимые для нашей страны требования.Когда Зеленского спросили о том, что он думает по поводу заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что Украина не добьется цели по захвату ранее вошедших в состав России территорий, он ответил, что все зависит от масштабов и интенсивности поддержки Запада. При этом он подчеркнул, что сам Милли как раз имеет непосредственное отношение к выделению Западом военной помощи.