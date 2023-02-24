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Министр иностранных дел Венгрии: Большинство стран не поддерживает военный психоз Европы

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Министр иностранных дел Венгрии: Большинство стран не поддерживает военный психоз Европы

В настоящее время большинство стран мира не поддерживают точку зрения Запада относительно конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.


Как отметил глава венгерского дипломатического ведомства, европейские правительства верят в то, что их позиции поддерживают во всем мире. Но на самом деле это не так.

Военный психоз, европейский военный нарратив, не популярны в большей части мира. Значительная часть стран хочет мира и скорейшего завершения боевых действий

- подчеркнул Сийярто.

По мнению министра иностранных дел Венгрии, в мире не понимают, зачем европейцы превращают региональный конфликт в глобальный. Поэтому линия Запада и не может найти понимание и поддержку большинства стран мира.

Отдельно Сийярто остановился на проблемах проживающего в Закарпатской области Украины венгерского этнического меньшинства. По словам главы МИД Венгрии, мало кто знает, что в результате конфликта гибнут этнические венгры. Жителей Закарпатья, являющихся венграми по национальности, призывают по мобилизации в вооруженные силы Украины. Киевские власти, подчеркнул Сийярто, действуют «без разбора», то есть мобилизуют всех подряд.

Представитель правительства Венгрии в очередной раз повторил, что Будапешт выступает за скорейшие мирные переговоры. Экономические санкции и поставки вооружений, по его мнению, не могут приблизить наступление мирного урегулирования на Украине. Если же НАТО вступит в прямой конфликт с Россией, считает Сийярто, будет третья мировая война со всеми ее последствиями.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:24
    +3
    Венгрия, страна НАТО не поддерживают военный психоз.Значит они что то знают про НАТО ,про разговоры за закрытыми дверями в Брюсселе.
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:25
    +4
    Не ожидал от венгров характера такого...
    Удивлен приятно. Год уже, как рискуют...
    1. MARGADON
      MARGADON Сегодня, 20:32
      0
      Да как бы все понятно.Там живут венгры и много венгров,а у них еще больше родни в самой Венгрии. Умирать за непонятно что не хотят,хотят просто жить на исторической Родине.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:28
    +3
    Ну в Мюнхене уже эпично обделались... Хотели собрать кагал рабов и бац! 85% стран их просто не поддержали. 85% стран считают их неправыми! Остались только отморозки и рабы... Каковые тоже отморозки...
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:36
    0
    На Mюнхенской конференции на вопрос Зеленского китайскому корспонденту "Поддерживaeт ли Китай мирную инициативу Украины" весь зал засмеялся.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:38
    0
    Венгры как противник всегда были достойными. Это ж те самые мадьяры, которые угры. Сохранили свою государственность, приверженность традиционным ценностям. Не боятся правду говорить и свою точку зрения отстаивать. Не хотят опять пушечным мясом в очередной мировой войне становиться Ну и к шумерам у них свои претензии по поводу Закарпатья.