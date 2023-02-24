Военный психоз, европейский военный нарратив, не популярны в большей части мира. Значительная часть стран хочет мира и скорейшего завершения боевых действий

В настоящее время большинство стран мира не поддерживают точку зрения Запада относительно конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Как отметил глава венгерского дипломатического ведомства, европейские правительства верят в то, что их позиции поддерживают во всем мире. Но на самом деле это не так.- подчеркнул Сийярто.По мнению министра иностранных дел Венгрии, в мире не понимают, зачем европейцы превращают региональный конфликт в глобальный. Поэтому линия Запада и не может найти понимание и поддержку большинства стран мира.Отдельно Сийярто остановился на проблемах проживающего в Закарпатской области Украины венгерского этнического меньшинства. По словам главы МИД Венгрии, мало кто знает, что в результате конфликта гибнут этнические венгры. Жителей Закарпатья, являющихся венграми по национальности, призывают по мобилизации в вооруженные силы Украины. Киевские власти, подчеркнул Сийярто, действуют «без разбора», то есть мобилизуют всех подряд.Представитель правительства Венгрии в очередной раз повторил, что Будапешт выступает за скорейшие мирные переговоры. Экономические санкции и поставки вооружений, по его мнению, не могут приблизить наступление мирного урегулирования на Украине. Если же НАТО вступит в прямой конфликт с Россией, считает Сийярто, будет третья мировая война со всеми ее последствиями.