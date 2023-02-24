Военкор рассказал о текущей ситуации под Артемовском: «Клещи вокруг города сжимаются»

Таким образом, клещи вокруг города сжимаются всё сильнее. Вагнера стремятся не только взять под оперативный контроль все дороги ведущие в город, но и физически перерезать пути снабжения Бахмутовского гарнизона

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступать на Артемовск, методично освобождая один населенный пункт за другим. О текущей ситуации под Артемовском рассказывает Telegram-канал WarGonzo.Сегодня стало известно о том, что «музыканты» смогли полностью освободить село Берховка к северу от Артемовска. Об этом ранее сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. К настоящему времени населенный пункт окончательно зачищен.Подразделения «вагнеровцев» ведут бои на подступах к селу Дубово-Василевка. Также ожесточенные бои продолжаются в поселке Ягодное, который также расположен неподалеку от Берховки. Как подчеркивает WarGonzo, взятие населенного пункта позволит «музыкантам» выйти к Хромово и Богдановке.Данные населенные пункты можно считать «ключами» к немногочисленным оставшимся путям подвоза боеприпасов и подкреплений засевшим в Артемовске формированиям ВСУ.- подчеркивается в материале WarGonzo Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, до сих пор не намерен отдавать приказ ВСУ об отступлении из Артемовска. Он готов жертвовать тысячами украинских солдат, только бы демонстрировать своим западным покровителям стойкость украинской армии. Человеческие жизни по сравнению с сохранением придуманного мифа для него ничего не значат. Хотя ранее и западные, и даже украинские военные эксперты заявляли, что Артемовск ВСУ целесообразно оставить.