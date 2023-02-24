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Президент Украины Зеленский снова попросил у Запада дальнобойные ракеты, обещая не обстреливать Россию

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Президент Украины Зеленский снова попросил у Запада дальнобойные ракеты, обещая не обстреливать Россию

Странам Запада следует предоставить Украине дальнобойные ракеты. Об этом опять напомнил президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня выступает на пресс-конференции, посвященной годовщине начала специальной военной операции ВС РФ.


По утверждению Зеленского, если Украина получит дальнобойные ракеты, она якобы не будет наносить ими удары по территории России. Глава киевского режима утверждает, что ранее была начата целая кампания, в рамках которой на Западе распространялась информация, будто ВСУ начнут наносить удары по российской территории в случае предоставления им ракет большой дальности. Однако это якобы не соответствует действительности, заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркивает, что дальнобойные ракеты нужны Украине, чтобы наносить удары по российским позициям на тех территориях, которые Киев считает своими.

Но для России это – тоже российская территория, что не признает Зеленский. Поэтому если Запад передаст Украине дальнобойные ракеты и ими киевский режим начнет наносить удары по военным объектам, скажем, в Крыму, то Россия должна будет реагировать. Другой вопрос, сколь жесткой окажется эта реакция.

В настоящее время даже без дальнобойных ракет украинские формирования регулярно обстреливают приграничные населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях Российской Федерации, в результате чего гибнут люди, разрушаются объекты жилой и общественной инфраструктуры. В случае передачи киевскому режиму дальнобойных ракет последствия таких ударов значительно возрастут.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB. Flickr:
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:09
    -1
    У главклоуна, в обнюханной голове, плотно застряла идея так называемой "серебряной пули". Ну понятно что он тупой и необразованный. Учиться было лень, шел по пути кривляний и сортирного юмора. Вот и не обладает кругозором. Нету такого варианта, чтобы с помощью какого-то там супероружия, слабейшая страна могла противостоять превосходящей армии и экономике. Впрочем, его учителя тот же запад. Германия в те же игры играла с гитлером. Все вундервафли придумывали. То "королевские тигры" , то фаустпатрон, то реактивные истребители. А на это еще наложилась другая теория, что войну можно выиграть лендлизом и снабжением. Реально ведь считали что гитлеровскую германию Советский Союз победил потому что консервы американские получал и джипы, а не из-за мужества и героизма советских солдат и стойкости советского народа. И хотя ни в Афганистане, нив Ираке у них это не получилось, все равно пробуют раз за разом. Ну вот для двоечников история проводит переэкзаменовку.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:10
    +2
    Он же не врет! И войну остановил, как обещал еще когда избирался, и статус русского языка восстановил, и терактов не было на крымском мосту или с Дугиной, и мины противопехотные уничтожил, Конвенцию ведь Украина соблюдает, давно ратифицировала...
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 21:25
      0
      Зарекалась свинья в грязь не лезть... Толку от таких обещаний ... Очередное вранье и бред!
  3. Тополь
    Тополь Сегодня, 21:17
    0
    Этому конечному наркоману и клоуну верить, как говорится, - себя не уважать. Впрочем, как и всем западным политикам. Очередная вундервафля не поможет, только вызовет ещё более жёсткую ответку.
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 21:20
      0
      Политикам вообще верить не стоит, ещё те балаболы.... На счёт поставки, так поставят тут сомневаться не чего, умоют руки типа нам обещали но так получилось... Мда вспоминая как начали поставки касок а теперь...
      1. Dich
        Dich Сегодня, 21:35
        -1
        Политикам вообще верить не стоит, ещё те балаболы.... На счёт поставки, так поставят тут сомневаться не чего, умоют руки типа нам обещали но так получилось... Мда вспоминая как начали поставки касок а теперь...

        Сегодня Зеля на прессконференции заявил, что все для контрнаступа уже поставлено и готово.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:19
    0
    Все вопросы по обстреле Российских территорий к МО РФ?Кто нибудь ответит?Вроде и Верховный Главнокомандующий этот вопрос задавал ?
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 21:36
      +2
      А кто добровольно признает что обосрался? Уж точно не "наши" генералы песчаных карьеров. Защитить население наших новых регионов от обстрелов они не могут. Равно как и реально жестко среагировать, в духе матрасников. Противник получит ракеты (рано или поздно), но это только прибавит фотографий погибших солдат в ленте дзена- для тех же, кто отдает приказы, ничего не изменится. У них даже маркеры для существующих исключительно в их воображении красных линий не закончатся.
  5. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 21:32
    0
    угу, дайте мне, грит, ракеты эти. Я поставлю их в уголок и буду просто любоваться... Верим, ага )
  6. мерцание
    мерцание Сегодня, 21:53
    0
    По утверждению Зеленского, если Украина получит дальнобойные ракеты, она якобы не будет наносить ими удары по территории России
    По Польше будет бить.