Странам Запада следует предоставить Украине дальнобойные ракеты. Об этом опять напомнил президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня выступает на пресс-конференции, посвященной годовщине начала специальной военной операции ВС РФ.По утверждению Зеленского, если Украина получит дальнобойные ракеты, она якобы не будет наносить ими удары по территории России. Глава киевского режима утверждает, что ранее была начата целая кампания, в рамках которой на Западе распространялась информация, будто ВСУ начнут наносить удары по российской территории в случае предоставления им ракет большой дальности. Однако это якобы не соответствует действительности, заявил Зеленский.Украинский лидер подчеркивает, что дальнобойные ракеты нужны Украине, чтобы наносить удары по российским позициям на тех территориях, которые Киев считает своими.Но для России это – тоже российская территория, что не признает Зеленский. Поэтому если Запад передаст Украине дальнобойные ракеты и ими киевский режим начнет наносить удары по военным объектам, скажем, в Крыму, то Россия должна будет реагировать. Другой вопрос, сколь жесткой окажется эта реакция.В настоящее время даже без дальнобойных ракет украинские формирования регулярно обстреливают приграничные населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях Российской Федерации, в результате чего гибнут люди, разрушаются объекты жилой и общественной инфраструктуры. В случае передачи киевскому режиму дальнобойных ракет последствия таких ударов значительно возрастут.