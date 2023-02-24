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Страны G7 отказались признавать новые российские регионы и пообещали продолжать поставки оружия Украине

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Страны G7 отказались признавать новые российские регионы и пообещали продолжать поставки оружия Украине

В ходе очередного саммита стран Большой семерки, проходившем в режиме видеоконференции под председательством Японии, страны G7 сделали совместное заявление, в котором основное внимание уделено вооруженному конфликту на Украине.


На пресс-конференции, предварявшей саммит, по инициативе японской стороны приуроченный к годовщине начала российской спецоперации на Украине, глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что намерен добиваться единодушного стремления стран-участниц к укреплению военной поддержки Украины, а также максимально возможного усиления антироссийских санкций.

По итогам мероприятия страны Большой семерки постановили никогда не признавать вхождение в состав Российской Федерации четырех бывших украинских регионов так же, как это было в случае с Крымом и Севастополем.

Кроме того, участвовавшие в саммите страны заявили о своей решимости усиливать многочисленные антироссийские санкции, а также вводить новые. Также, лидеры стран G7 выразили глубокое сожаление по поводу решения российского руководства о приостановке участия в ДСНВ.

Учитывая общую направленность предыдущих пунктов совместного заявления, страны Большой семерки подчеркнули свою приверженность оказанию военной помощи украинской армии, акцент делается на системах ПВО, танках и боеприпасах.

Лидеры стран-участниц саммита также сочли необходимым предостеречь Россию от применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия, пригрозив в противном случае "тяжелыми последствиями".
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/FreshCorp619
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43 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:17
    +2
    Вот надо симметричный ответ давать! мы тоже тогда откажемся признавать Фолкленды, Северную Ирландию, Шотландию Гибралтар и Уэльс частью Англии, Палестину частью Израиля, Кордову частью Испании, Калифорнию и Техас частью Соединённых Штатов, Хоккайдо и Окинаву частью Японии, Константинополь частью Турции, Орлеан и Бургундию и Гвиану частью Франции. Сицилию частью Италии. Восточную германию частью ФРГ. так можно долго перечислять.
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 21:23
      +6
      Ну это не семетричный ответ:) ну признаем и что?! Вот оружие поставить туда вот это ответ, НО там в этих регионах красных линий нет, а прочертить ну так это курам на смех...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 21:30
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Вот надо симметричный ответ давать!

      А он один - НЕ ПРИЗНАВАТЬ G-7
    3. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 21:37
      0
      Северная Ирландия, Уэльс, Сицилия - это междусобойчик без перспектив. А вот Фолкленды - это в точку!!!
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:48
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Сицилию частью Италии. Восточную германию частью ФРГ. так можно долго перечислять.

      А что тут думать, начиная с 1812 года, идут Мировые войны за передел мира и завоевание территорий. Только сейчас не нужно называть их колониями, современные туземные правители сами сдают свои территории и народ в аренду англосаксам.
    5. cadaver
      cadaver Сегодня, 22:05
      0
      Вот надо симметричный ответ давать! мы тоже тогда откажемся признавать Фолкленды, Северную Ирландию, Шотландию Гибралтар и Уэльс частью Англии, Палестину частью Израиля, Кордову частью Испании, Калифорнию и Техас частью Соединённых Штатов, Хоккайдо и Окинаву частью Японии, Константинополь частью Турции, Орлеан и Бургундию и Гвиану частью Франции. Сицилию частью Италии. Восточную германию частью ФРГ. так можно долго перечислять.

      Простите, а от нас кто-то ожидает этого?
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 21:18
    +3
    Что за саммит?! Ни командировочных, представительских. Без банкета, сувениров. Посидели перед компом, слушали - постановили.
    Скучно!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:53
      0
      Цитата: Керенский
      Скучно!

      Не последовательные они. На фотографии берлинская телевышка построенная СССР.
      Уж взорвали бы под камеры в рамках декоммунизации и стирания благодарной памяти о СССР и правореемницы России. И строили бы свою на сэкономленные на вооружениях средства.
      1. Dich
        Dich Сегодня, 21:56
        -1
        Вышка работает вот и не трогают. Ну вот правда, зачем декомунизировать телевышку?
  3. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 21:19
    +2
    "...Лидеры стран-участниц саммита также сочли необходимым предостеречь Россию от применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия, пригрозив в противном случае тяжелыми последствиями..."

    Значит, этими так называемыми странами-участницами готовятся именно эти провокации. А Россию уже пытаются назначить виноватой.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:34
      0
      НЕ отвлекаемся празднуем ,а в тяжёлый понедельник ждём заявления от нашего МИДа о необратимых последствиях в случае провокации стран G 7 на Украине- ядерных ,биологических ,химических.Разрешается только ЛГБТ сообщество, G7 и руководство Украины.Контент ни в коем случае не выкладывать,у нас в России это запрещено.
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 21:20
    0
    а какая разница отказались или нет, нам надо продолжать делать свое дело и. плевать на этих "партнеров" Путина
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 21:24
      0
      Всё верно собаки лают караван идет!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 21:42
        -1
        Нам разве надо их признание?Например,мы не признаем Северную Ирландию частью Великобритании.Как это скажется на территориальноф целостности гадящей англичанки.?Точно так же и их решение абсолютно ничтожно
  5. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 21:20
    +3
    Лидеры стран G 7, упоротые зомби с отказавшим здравым смыслом, и Байден их пророк.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 21:22
    +4
    ИМХО - нам давно пора отозвать своё признание поглощения ФРГ ГДР, присоединение Техаса, Гавайев и тд, аннексию Шотландии и Уэльса, передачу Корсики Франции, ну - и далее по списку.. Сколько можно терпеть эти наглые выходки-то??

    Кстати - Германии например мы до сих пор не отомстили за геноцид братьев-лютичей.. Да и к остальным неоплаченные счета имеются.
    1. Комментарий был удален.
    2. Dich
      Dich Сегодня, 21:51
      0
      ИМХО - нам давно пора отозвать своё признание поглощения ФРГ ГДР

      Ну так они скажут что признают границы Германии до 39 года и всего делов.
      1. ANB
        ANB Сегодня, 21:59
        0
        . Ну так они скажут что признают границы Германии до 39 года и всего делов.

        Польша будет сильно против.
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 21:58
      +2
      И дальше что? Наши слова это такие же ветер носит или вы думаете после этого жители бывшей ГДР, которые только и ждут этих наших слов, сразу начнут освободительную войну? Ну так предъявите если имеются. Тут с 22-й на месте год топчемся, а если есчо "грибов в лукошко накидать" боюсь пуп всю же развяжется. hi
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:24
    -1
    Это уже истерика ,пора жахнуть по болевые точкам ,например Сирия и Ирак.По Ираку есть кому жахнуть и мы тут не причём.и можно предупредить за 5 минут,типа уничтожаем состав подготовленных США террористов против России.Надеюсь планы Генштаба РФ не раскрыл.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:24
    -1
    Будто кто-то сомневался что решение будет именно таким. Собачья стая должна лаять синхронно. Дрессировка не прошла даром, матрасы старались.
    1. agond
      agond Сегодня, 21:32
      +2
      Они обещают продолжать поставлять Украине оружие , а мы даже не заикаемся о прекращении наших поставок газа и нефти в Европу...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:42
        -2
        Глобализация мать её,идущая из СССР.Привязали на свою голову и расслабились.В 70 ые и начало 80 ых мы по технологиям были равны,а потом запад ушёл в отрыв ,из-за нашего принципа ни кому не высовываться из генеральной линии КПСС.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:30
    0
    У престарелого кремлевского ждуна остался всего один год чтобы преодолеть свою трусость и мобилизовать РФ и полностью и окончательно ликвидировать государство Украина - иначе в случае поражения РФ в СВО на Украине русский народ сам вынесет всю кремлевских примиренцев и пораженцев.
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 21:35
      0
      Не вынесет.... И будет прав ибо уже знаем чем заканчиваются такие дела... Времена смут и гражданских войн нам не надо ни одно СВО не стоит того
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 21:35
      -3
      То ли дело розовощёкий,, сопливый пацан Байден, падающий с трапа самолета при каждой возможности. Да? У него то остался год, до того как другой престарелый кандидат вынесет его из белого дома за военные поражения, сдачу городов, воровство и махинации на помощи бывшей украине. Хотя его скорее вынесут вперед ногами по естественным, так сказать, биологическим причинам.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 22:00
        +2
        Падать то падает, но пока он со своими подручными вертит бодрячка и не падающего на трапе Путина как хотят.
        1. Mol_18
          Mol_18 Сегодня, 22:40
          0
          Падать то падает, но пока он со своими подручными вертит бодрячка и не падающего на трапе Путина как хотят.
          . А на место байдена придет такой же человек и будет делать тоже самое . Сша последовательны в своих действиях у них могут поменяться президенты , но их смена ничего не решает .
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 22:14
        -2
        Следующий президент США должен обязательно проходить тест: Подъём своим ходом по трапу на борт номер один,встречающая стюардесса имеет полное право ,зарядить кандидату своей очаровательной ножкой в пятак Президенту США: Кондидат не прошёл слався Америка,новые выборы !Кандидат должен сдаать анализы в ,WADA на допинг! wassat
    3. Dich
      Dich Сегодня, 21:39
      0
      чтобы преодолеть свою трусость и мобилизовать РФ

      Из окопа, видать, пишешь?
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:24
      0
      У меня подозрение ,что у вас в идеале президенты 1Играющий на рояле без рук.2 Подъём по трапу ,делаем ставки.3 А почему не на передовой с автоматом,у меня отмаза я по возрасту ,пока ге прохожу.Но это пока,но если что хоть одного натовца с собой заберу,преблююсь потом станет легче,вспомню бездомных собак ,которые хозяева бросили умирать,тут от меня пощады не жди,но думаю будет больше.Хотя ,умирать за Родину легко,и не вопрос сколько ты врагов забрал с собой.Боевые друзья отомстят!!!На этом : Будем жить
      !
  10. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 21:38
    0
    Более того, "Большая семерка" пригрозила странам, торгующим с Россией, жесткими санкциями.
    Нейтралитет больше невозможен. Индии и Китаю придется выбирать вассалитет или независимость.
    1. Dich
      Dich Сегодня, 21:41
      -2
      выбирать вассалитет или независимость.

      Это работает в обе стороны. Вассалитет от России или от Запада? Независимость от России или от Запада? Это по типу минских соглашений - никто выполнить их не может. Сурков в начале недели заявил, что он лично их писал, и писал специально так, чтобы они были не выполнимы для обоих сторон и затягивали время.
      1. zorglub bulgroz
        zorglub bulgroz Сегодня, 21:59
        -3
        Мы, французы, вассалы России, я смеюсь!
        Мы, французы, играем в третьем дивизионе, а Россия - во втором. Единственное, что может нести Россия - это многополярный мир. США борются за свои собственные интересы...
        1. Dich
          Dich Сегодня, 22:07
          0
          Мы, французы, вассалы России, я смеюсь!

          А хотел бы быть вассалом России?
          1. zorglub bulgroz
            zorglub bulgroz Сегодня, 22:14
            -1
            Когда к правительству Макрона прислушиваются марокканцы через НСО, а реакция моего правительства - лечь в конуру...
            У них нет средств противостоять США, а внешние рынки наших компаний саботируются (Alsthom)
    2. Dich
      Dich Сегодня, 21:53
      -1
      zorglub bulgroz, зачем минус влепил, в чем я неправ?
      1. zorglub bulgroz
        zorglub bulgroz Сегодня, 22:03
        0
        наименьшее - не от меня. :)
        Я так не играю.
        Я не являюсь русскоговорящим и использую DEEPL :o
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 21:40
    -2
    Сабака лает караван идёт. СССР тоже не признавали, а потом захотели кушать и начали торговать. А уж тогда мы царя вообще прибили и строй другой был. Так и сейчас лет через 20 когда Китай припрет, будут лизаться к нам что б помогли. Надеюсь тогда не поступим как в первую мировую спасали Париж от немцев.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:45
    0
    По итогам мероприятия страны Большой семерки постановили никогда не признавать вхождение в состав Российской Федерации четырех бывших украинских регионов
    Англосаксы до сих пор признают своими все бывшие колонии, включая Индию, но не признают те территории которые входили в Российскую Империю, а затем в СССР и Российскую. Федерацию, но признают непонятно созданное Косово и Украину.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:45
    0
    Страны G7 отказались признавать новые российские регионы
    ну все, теперь спать, есть не буду, даже не знаю как и жить дальше
  14. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 22:05
    +3
    Так эти регионы российскими даже Беларусь не признала, как, кстати, и Крым с Донбассом.
  15. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 22:17
    +2
    Так преподносится, мол ундерновость..
    а ведь даже Батька нифига ничего не признал...
    А также Китай, Иран и т.д.