Страны G7 отказались признавать новые российские регионы и пообещали продолжать поставки оружия Украине

В ходе очередного саммита стран Большой семерки, проходившем в режиме видеоконференции под председательством Японии, страны G7 сделали совместное заявление, в котором основное внимание уделено вооруженному конфликту на Украине.
На пресс-конференции, предварявшей саммит, по инициативе японской стороны приуроченный к годовщине начала российской спецоперации на Украине, глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что намерен добиваться единодушного стремления стран-участниц к укреплению военной поддержки Украины, а также максимально возможного усиления антироссийских санкций.
По итогам мероприятия страны Большой семерки постановили никогда не признавать вхождение в состав Российской Федерации четырех бывших украинских регионов так же, как это было в случае с Крымом и Севастополем.
Кроме того, участвовавшие в саммите страны заявили о своей решимости усиливать многочисленные антироссийские санкции, а также вводить новые. Также, лидеры стран G7 выразили глубокое сожаление по поводу решения российского руководства о приостановке участия в ДСНВ.
Учитывая общую направленность предыдущих пунктов совместного заявления, страны Большой семерки подчеркнули свою приверженность оказанию военной помощи украинской армии, акцент делается на системах ПВО, танках и боеприпасах.
Лидеры стран-участниц саммита также сочли необходимым предостеречь Россию от применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия, пригрозив в противном случае "тяжелыми последствиями".