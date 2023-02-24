Зеленский заявил о моральной готовности к захвату Крыма

Мы уже морально готовы. Теперь мы готовимся технически, в том числе оружием , формируем бригады, усиливаемся.

Глава киевского режима Зеленский сделал очередное заявление по поводу подготовки к контрнаступлению. В своём заявлении украинский президент указал на подготовку к военному захвату Крыма.По словам Зеленского, есть определённые военные шаги, к которым Киев готовится.Зеленский:Зеленский добавил, что идёт обучение украинских военных за рубежом. Речь, естественно, о полигонах в странах НАТО, включая Польшу, Германию, Канаду, Соединенное королевство.Напомним, что ранее в США заявили, что "не подталкивают Украину к захвату Крыма". Такое заявление, в частности, сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен.Есть большая вероятность того, что США лукавят, так как для Вашингтона полуостров давно был интересен в качестве территории размещения крупной базы военно-морских сил на Чёрном море. В 2014 году Россия сорвала эти планы, и США руками Украины хотят добиться реванша.