Военное обозрение
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Зеленский заявил о моральной готовности к захвату Крыма

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Зеленский заявил о моральной готовности к захвату Крыма

Глава киевского режима Зеленский сделал очередное заявление по поводу подготовки к контрнаступлению. В своём заявлении украинский президент указал на подготовку к военному захвату Крыма.


По словам Зеленского, есть определённые военные шаги, к которым Киев готовится.

Зеленский:

Мы уже морально готовы. Теперь мы готовимся технически, в том числе оружием, формируем бригады, усиливаемся.

Зеленский добавил, что идёт обучение украинских военных за рубежом. Речь, естественно, о полигонах в странах НАТО, включая Польшу, Германию, Канаду, Соединенное королевство.

Напомним, что ранее в США заявили, что "не подталкивают Украину к захвату Крыма". Такое заявление, в частности, сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Есть большая вероятность того, что США лукавят, так как для Вашингтона полуостров давно был интересен в качестве территории размещения крупной базы военно-морских сил на Чёрном море. В 2014 году Россия сорвала эти планы, и США руками Украины хотят добиться реванша.
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21 комментарий
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:59
    +8
    Я морально готов Пентагон захватить. Но чё то с дивана встать не могу. Да и время позднее. Завтра с утра попробую
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:18
      +7
      Если через год СВО крымский глава просит Путина строить линию Аксенова в Крыму, а президент это поддерживает, результат года СВО - явно не очень. Каждый день обстрелы жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, они не могут себя дома чувствовать так же безопасно, как Байден в Киеве. Ускоренным темпом идет милитаризация и нацификация бывшей украины. Получившийся выродок не способен ни на что, кроме как вести войну с русскими, и в этом деле превзошел все прогнозы и ожидания всех в мире. В апреле у свиней на фронте появится мехкорпус натовского образца.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 22:21
        0
        Всё будет. Не торопите события. Я вот должен был пяти банкам. Теперь одному. Четыре обанкротились
        1. lubesky
          lubesky Сегодня, 22:26
          +1
          Цитата: igorbrsv
          Я вот должен был пяти банкам. Теперь одному. Четыре обанкротились

          Дабы вы не дай Бог не обратили закон в свою выгоду (что совершенно законно) ДАМ сделал для банков и коллекторов исполнительный лист бессрочным, вечным к преследованию со стороны государства (что противоречит принципу сроков давности), разумеется в защиту банкиров и коллекторов, а не простых граждан - так что внимательно следите за договорами цессий между банками и коллекторами, сроками исполнительных производств. hi

          Ведь Дмитрий Анатольевич внимательнейшим образом следит, чтобы граждане России оставались в новом формате рабства и не дай Бог не улизнули...
          1. САРМАТ123
            САРМАТ123 Сегодня, 22:33
            0
            Перед новым годом долг 6летней давности "обнулил" Так как прошли сроки исковой давности, соответственно я подал возрождение на исковое заявление. Что самое интересное, что истец может еще раз подать исковое заявление хоть через пять лет.) Уменя возник вопрос почему так? Почему суд сам не смотрит и не учитывает сроки. Почему должник сам должен заявлять
          2. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 22:37
            0
            Да фиг знает. Меня тоже оцифровали. На госуслугах долг растет вниз. Только от меня почему-то выплату в баксах требуют. А она в два раза больше. Но я думаю тут выбор есть. Долг в рублях гораздо меньше
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:18
      +3
      Интересно а Герань-2 морально готова залететь Зеленскому в форточку?
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 22:22
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Интересно а Герань-2 морально готова залететь Зеленскому в форточку?

        Нет. Данный БПЛА не имеет сознания и соответственно морали. Технически он так же не может это сделать, система наведения не позволяет. Главное, текущее военно-политическое руководство России, запретило удары по военно-политическому руководству Украины.
        1. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 22:36
          0
          Цитата: ColdWind
          Главное, текущее военно-политическое руководство России, запретило удары по военно-политическому руководству Украины.

          Это общее понимание международного джентльменства. Зеленский и Путин всё-таки коллеги, в этом кругу своих трогать не принято. По этой же причине, кстати, до сих пор жив Лукашенко.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 22:34
        0
        Наши политики доигрались в игру ,, братский народ,, И так, 30 лет. Теперь, пожинаем плоды. Кто нам мешал воспитать укропов и науськать их на Европу?.. Теперь уже поздно. Либо это недоразумение ,, Украина,, будет уничтожено, либо уничтожат- нас.
      3. Братков Олег
        Братков Олег Сегодня, 22:36
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Интересно а Герань-2 морально готова залететь Зеленскому в форточку?
        К Байдену надо, но это ядерная война, которой пока что пытаются избежать. А кто это, Зеленский? Кто это такой?
    3. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 22:21
      +2
      А украинцы тоже сидят на диване? А кто и для чего проводит мобилизацию. Осуществляет подготовку личного состава на военных базах стран НАТО. Формирует бронетанковый кулак, наращивает ввоз артиллерийских и не только боеприпасов, экипировки, стрелкового вооружения. Как видите их действия сильно отличаются от ваших
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 22:01
    +1
    Он как дорожку занюхнет, морально и Кремль готов захватить! Потом, видимо, приход отпускает и накрывает измена. Тогда во всей резиденции гасят свет-зеленский считает, что так он спасется от прилета. А он сидит тихо тихо в бункере и писает в горшок. Чтоб не шуметь водой в сливном бачке-а то вдруг Путин услышит. тут английские журналисты недавно увидели всю эту психоделику...
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 22:01
    +3
    Нюхнул бы чуть больше и Камчатку бы захватить. Пора бы его уже успокоить, навечно. Ну а что, так нюхнул, что Банковскую разнесло. Бывает...
  4. Камрад
    Камрад Сегодня, 22:02
    +6
    Крым тоже не забыл про обещание Зели прогуляться этим летом по набережной Ялты. Надеюсь, что так и будет... А уж в кандалах будет зеленский или просто в наручниках не суть важно.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:08
    +3
    для Вашингтона полуостров давно был интересен в качестве территории размещения крупной базы военно-морских сил на Чёрном море. В 2014 году Россия сорвала эти планы, и США руками Украины хотят добиться реванша.

    Чтоб у США не было баз на Чёрном море у Украины не должно остаться черноморского побережья.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 22:38
      0
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Чтоб у США не было баз на Чёрном море у Украины не должно остаться черноморского побережья.

      А вы в курсе, что на Черном море есть базы трёх членов НАТО?
  6. Комментарий был удален.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 22:13
    +2
    Я снова не в тему, но и не во вред. Надеюсь не забанят снова. Вы в курсе что сайт ВО оказывается читают многие. Многие страны мира. И наши комменты репостят. Загуглите свой ник и узнаете о себе много нового. Вам будет что почитать wassat
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 22:21
      +3
      Цитата: igorbrsv
      Загуглите свой ник и узнаете о себе много нового. Вам будет что почитать

      А , что говорят о нас соседи и коллеги !! Это вообще мрак и ужас ... Давайте забьёмся под диваны и будем дрожать ...переживать и боятся ...
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:16
    +1
    Гнать их, на запорожском направлении, надо чтобы даже после кокса мыслей о захвате Крыма не возникало.
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 22:17
    +2
    непонятно - ВС РФ тоже ждет когда Нацики научат своих поросят в НАТО? как то странно recourse