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Представители МИД и эксперты в Китае призвали США рассмотреть мирный план по Украине «без эмоций»

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Представители МИД и эксперты в Китае призвали США рассмотреть мирный план по Украине «без эмоций»

Китайские эксперты отмечают, что в Вашингтоне должны схлынуть первые эмоции после публикации плана МИД КНР по преодолению кризиса на Украине.


Напомним, что 24 февраля китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало документ из 12 пунктов, который предполагает незамедлительное прекращение боевых действий. Власти США, комментируя китайский план мирного урегулирования, представили отговорку о том, что Украина – «суверенное государство, а потому Киеву решать, как на представленный план реагировать». В свою очередь в Киеве Зеленский раскритиковал план Пекина и заявил, что он «неприемлем».

В китайской прессе тем временем выходят материалы, где говорится, что Вашингтону «нужно рассмотреть предложенный мирный план без эмоций, с трезвой головой».

Так, в издании GT вышла публикация, где говорится, что США сами всё делают для того, чтобы конфликт на Украине затягивался. Китайские обозреватели пишут, что Вашингтон прилагает всё для того, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования, включая осуществление диверсий на газопроводах «Северный поток». Также отмечается, что конфликт и начался именно из-за действий США по расширению НАТО на восток, что сломало принципы безопасности в Европе, формировавшиеся десятилетиями.

На китайском телевидении опубликовали реакцию представителей МИД КНР. В частности, отмечено, что отказ США принять предложенный мирный план по Украине – это путь к эскалации вооружённого конфликта, ведущий к непрогнозируемым и необратимым последствиям, причём уже далеко не только для Украины. Добавлено, что США нужно рассмотреть план по урегулированию конфликту предметно.
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21 комментарий
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 07:08
    0
    Если бы в проблеме Украины в США правили бы эмоции.... Бизнес,ничего более....
    А бизнес, априори , не про эмоции
  2. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:08
    +1
    . Представители МИД и эксперты в Китае призвали США рассмотреть мирный план по Украине «без эмоций»

    Мне больше интересна реакция наших властей на предложение Китая. Это сразу о многом бы сказало.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:29
      0
      Это сразу о многом бы сказало.

      Наши власти ведут себя абсолютно правильно НИКАК не реагируя на все эти вбросы - китайцы откровенно тролят американцев, а как сказал главный американец -
      Украина – «суверенное государство, а потому Киеву решать, как на представленный план реагировать».

      А далее последовало -
      В свою очередь в Киеве Зеленский раскритиковал план Пекина и заявил, что он «неприемлем».

      И зачем на это реагировать, и о чём бы эта реакция сказала?
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:31
      -2
      Россия поддержала план Китая.
      Он нам конечно не выгоден, но тут я думаю политическая игра. План Китая мне чем то напоминает библейские заповеди, в теории хороши, но в миру не применимы. Россия, зная реакцию Запада, приняла их. Теперь мяч на стороне Запада, а он их не примет, что лишний раз оттолкнет от него колеблющихся.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:54
        -1
        Россия поддержала план Китая

        Россия поддержала план Китая??? А мужики-то и не знают! Если вас не затруднит - можете дать хоть одну ссылочку на хоть какой-нибудь ДОКУМЕНТ что Россия на официальном дипломатическом уровне поддержала план Китая. Буду очень благодарен. Ссылки на то, что какой-то блогер что-то квакнул не предлагать.
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 08:06
          0
          Поищите в ютубе вчерашнее выступление Небензи в ООН, матрасов ерошил за отказ от китайского плана. Надеюсь Небензя для вас не мамкин блохер?
          1. Вождь_Бармалеев
            Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:10
            -5
            Повторяю вопрос - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ О ПОДДЕРЖКЕ РОССИЕЙ ПЛАНА КИТАЯ МОЖЕТЕ ПОКАЗАТЬ? Не можете? И никто не может. А слово к делу не пришьёшь (с)
            1. Лоцман
              Лоцман Сегодня, 08:15
              -2
              Может вам ещё ключ от квартиры.?? Небензя оф. представитель и мнения своего на работе иметь не может!
              1. Вождь_Бармалеев
                Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:22
                -3
                Может вам ещё ключ от квартиры.?? Небензя оф. представитель и мнения своего на работе иметь не может!

                Если ваш следующий ответ будет в том же духе, то я буду очень жалеть о времени потраченном на беседу с отставшим в развитии собеседником. Вопрос звучит просто - можете предоставить ссылку на ДОКУМЕНТ? Варианты ответа - да+ссылка, нет. Ваши фантазии на счёт того может Небензя иметь свое мнение или нет к теме беседы не относятся, так как (повторюсь) слово к делу не пришьёшь.
                1. evgen1221
                  evgen1221 Сегодня, 09:04
                  0
                  Пан, а Вы можите предоставить ДОКУМЕНТ из американского госдепа об отказе официальном сша от плана Пекина? Покажите примером своим, чего увидить то хотите просвященный вы наш?
        2. Eug
          Eug Сегодня, 08:40
          0
          А Россия что, может себе позволить не поддержать план Китая (с некоторыми малосущественными оговорками)? И что тогда будет с ее экономикой (если не поддержит)? На месте полосатиков я бы формально одобрил этот план, по максимум жестко "закрепив" его в мировых (типа ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и прочих подобных )организациях и посмотрел бы на потуги его воплощения.
        3. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 09:09
          +1
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          Россия поддержала план Китая???


          344-24-02-2023

          24 февраля на официальном сайте МИД КНР был опубликован документ под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

          Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.

          Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран. Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны....

          (полная версия: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1855483/)

          P.S. А если перевести дипломатический язык на разговорный.... то мы поддерживаем план Китая и готовы с КНР сотрудничать, если Запад готов сам сесть за стол переговоров (т.к. трек переговоров/дипломатии не идет из за нежелания Киева/Запада разговаривать).

          А если Запад сядет за стол переговоров то вот тут уже будет сложнее.... если вы читали 12 пунктов китайского документа, то должны понимать что виденье у КНР и у нас сильно отличается, хотя бы 1 пункт:

          1. Уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты. 


          и наше "Мы также выступаем за соблюдение Устава ООН... (от 22 числа, тоже заявление на сайте МИДа)" только как будем читать устав ООН ? :) по каким критериям и понятиям ? Ведь Китай открытым текстом говорит о том что наши территории (ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область... а может и Крым) придется вернуть.
          1. Лоцман
            Лоцман Сегодня, 09:38
            0
            Коллега, после вашей ссылки на мидовский оф. источник персонажу ,,Вождь Бюрократов,, ещё больше поплохеет. laughing Ему надо бумагу за подписью Путина..ну там печать ,фас ,профиль, отпечатки пальцев иначе недействительна. lol
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:10
    +6
    Да на фитиле крутил Вашингтон энтот план и все 12 пунктов, задача США ликвидация Р. Ф. и пока ВСУ не раздавленно никаких переговоров не будет.
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:23
    -1
    Когда-то, когда Украина была социалистической республикой, она была с нами и сам черт ей не брат... Но в данный момент её судьбу решают... да все кто угодно... Вот и думайте.
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 07:27
    +2
    Если США китайский план поддержат... бяда будет... такое давление, "за все хорошее" против всего полезного для России, начнется!!...
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 07:49
    0
    Товарищи китайцы, США за пять миллиардов, вложенных в госпереворот на Украине душились, а теперь вложены сотни этих миллиардов, запущены производства ВПК. Их теперь только угроза уничтожения остановит.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:49
    0
    Китайские эксперты отмечают, что в Вашингтоне должны схлынуть первые эмоции после публикации плана МИД КНР по преодолению кризиса на Украине.

    Да нет по Украине никаких эмоций у запада - холодный расчёт, как и всегда, и ничего более. США мирное разрешение нужно, как зайцу стоп-сигнал. Не для того янки всё замутили чтобы мирно всё решить
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:52
    0
    Граждане китайцы!
    Разберитесь в начале со своим Тайванем, а потом расскажите нам про Украину.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:38
    +1
    Без эмоций:

    Отгавкался, похоже, Бобик - списали в расход... "У попа была собака"
  10. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 08:44
    +1
    отказ США принять предложенный (Китаем) мирный план по Украине

    Эээээ, я не понял - воюют Россия с Украиной, а договариваются Китай и США?! Алё, китайцы! У нас сперва не хотите спросить, нужен нам какой-то "мирный план" или нет? А то что же - пиндocы рулят xoxлами, а китайцы пытаются рулить нами, что-ли?