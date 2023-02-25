. Представители МИД и эксперты в Китае призвали США рассмотреть мирный план по Украине «без эмоций»

Китайские эксперты отмечают, что в Вашингтоне должны схлынуть первые эмоции после публикации плана МИД КНР по преодолению кризиса на Украине.Напомним, что 24 февраля китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало документ из 12 пунктов, который предполагает незамедлительное прекращение боевых действий. Власти США, комментируя китайский план мирного урегулирования, представили отговорку о том, что Украина – «суверенное государство, а потому Киеву решать, как на представленный план реагировать». В свою очередь в Киеве Зеленский раскритиковал план Пекина и заявил, что он «неприемлем».В китайской прессе тем временем выходят материалы, где говорится, что Вашингтону «нужно рассмотреть предложенный мирный план без эмоций, с трезвой головой».Так, в издании GT вышла публикация, где говорится, что США сами всё делают для того, чтобы конфликт на Украине затягивался. Китайские обозреватели пишут, что Вашингтон прилагает всё для того, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования, включая осуществление диверсий на газопроводах «Северный поток». Также отмечается, что конфликт и начался именно из-за действий США по расширению НАТО на восток, что сломало принципы безопасности в Европе, формировавшиеся десятилетиями.На китайском телевидении опубликовали реакцию представителей МИД КНР. В частности, отмечено, что отказ США принять предложенный мирный план по Украине – это путь к эскалации вооружённого конфликта, ведущий к непрогнозируемым и необратимым последствиям, причём уже далеко не только для Украины. Добавлено, что США нужно рассмотреть план по урегулированию конфликту предметно.