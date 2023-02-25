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Чиновник Госдепа США: Худший сценарий для Пекина – военное поражение России на Украине с последующей политической дестабилизацией

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Чиновник Госдепа США: Худший сценарий для Пекина – военное поражение России на Украине с последующей политической дестабилизацией

В американском издании «Блумберг» вышла статья, в которой член Совета по иностранным делам Госдепартамента США Хэл Брендс делится с читателями размышлениями по поводу российско-украинского вооружённого конфликта, который, по сути, давно стал конфликтом между коллективными Западом и Россией.


По словам Брендса, Китаю приходится обращать на этот конфликт всё больше внимания.

Американский чиновник:

Пекин, конечно, не хочет ввязываться в эту войну. Он понимает возможные последствия: международное осуждение, экономический ущерб, в том числе из-за санкций со стороны США.

Далее чиновник Госдепа пишет, что у председателя КНР «всё же может возникнуть необходимость вмешаться».

Хэл Брендс:

Это может произойти, так как председатель Си не может допустить поражения Путина на Украине.

По словам чиновника Брендса, «мысль о том, что Россия выйдет из конфликта слегка ослабленной и критикуемой на международной арене, не так уж негативна для главы КНР».

Брендс:

Си считает, что в таком случае Россия будет находиться в определённой зависимости от Китая. Но если Россия пострадает в этом конфликте так, что перестанет являться великой державой, то для КНР это станет большой проблемой.

По словам чиновника Госдепартамента, в КНР считают, что после этого Запад во главе с США сосредоточится уже на самом Китае, которому просто некому будет помочь на международном уровне.

Брендс:

Худший сценарий для Пекина – военное поражение России на Украине с последующей политической дестабилизацией. Си понимает, что тогда распадается стратегическое партнёрство с Москвой, а именно оно сейчас позволяет Пекину в той или иной мере сдерживать военные альянсы во главе с США.
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23 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:29
    +2
    Да, думаю китайские товарищи могут хитрить и играть в свою игру. У них есть две возможности.
    Одна это вот как такой вариант: морозить конфликт под предлогом прекращения огня и переговоров. Разгонять корейский сценарий, обещая взамен снятие санкций. Действительно в таком случае они могут ожидать, что мы больше будем переориентироваться на них.
    Но есть и другой вариант, начать свою операцию на Тайване именно сейчас, когда Запад завяз в СВО и истратил свои ресурсы и возможности для манёвра. Не случайно американцы уже предупредили шумеров, что их ресурсы и терпение населения заканчиваются и им нужна передышка.
    В конечном итоге, все решается на фронте. Если будет военная победа, то и китайцы могут решиться на второй вариант. Если не будет военных успехов, то китайцы могут выступать с позиции "давайте жить дружно, разрядка, разоружения, прекращение огня, переговоры, снятие санкций"
    Моя личная позиция-успехи и победа это не какие-то раскрученные пиар-наступления с "бросками и охватами", а мерное, постепенное но планомерное продвижение вперед-выгибая линзу фронта в обратную сторону.
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 07:36
      +4
      Хитрить и играть свою игру можно до момента, когда собственная задница подгорать начнет. Дальше сценарии известные.... или снимай штаны или садись в лужу или делай и то и другое. Думаю все три варианта для Китая неприемлемы.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 08:58
        0
        ..... стратегическое партнёрство с Москвой, а именно оно сейчас позволяет Пекину в той или иной мере сдерживать военные альянсы во главе с США.

        Не слишком ли много г-н Брендс берет на эти проамериканские альянсы. Китай в любом случае не останется один, и рассчитаться с США пожелают многие.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:38
      +1
      Хитрит весь мир, на этом и стоит дипломатия. Но то, что Китаю не выгодно как поражение России, так и её громкая победа это понятно. США сделали огромную ошибку когда решили одновременно "поставить на место" Россию и Китай.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:42
      -1
      Цитата: голос_разуma
      китайские товарищи могут хитрить и играть в свою игру. У них есть две возможности.

      Вот именно, возможности две: победить вместе с Россией или остатки хитрых и голодных китайцев простоят, с рождения до смерти, в воде рисовых полей.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:37
    +2
    Китай - это хитрая обезьяна, она при любом раскладе придумает как получить выгоду для себя! 1.5млрд населения (как основной ресурс!) позволяют смотреть и планировать вдолгую, на столетия вперед...
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:40
      +2
      Китай тысячелетиями был бит, ограблен и разделен своим соседями, как раз из-за своей пацифистской выжидательной позиции. И в очередной раз пресловутая премудрая обезьяна сидит на горе, сложив лапки, и смотрит на реку, ожидая там трупа врага, и не замечает, что к ней крадется полосатый голодный тигр! Китайцы слишком погружены в сою цивилизацию. сначала приняли идеи коммунизма, теперь вот увлеченно госкапитализм строят, с успешными компаниями торгами на бирже и вот этим всем. Но только они как раз еще не поняли, что это они, китайцы играют по правилам запада. А запад играет без всяких правил, меняет и отменяет их когда угодно и как заблагорассудится! Вот скупали китайские нефтяные компании собственность в Венесуэле нарабатывали себе нефтяную подушку. Все у них получалось. А тут хлоп и американцы решили устроить переворот и привести к власти Гуайдо. И что премудрые китайцы? утерлись и спросили а что так можно было? Можно, можно. Пришлось посылать туда ЧВК "вагнер", чтоб не позволить Гуайдо и американцам свергнуть президента Мадуро. Или вот купили китайцы украинский завод "мотор сич" . А хитрые шумеры, продав его потом раз и национализировали обратно. А премудрые китайцы опять: а что и так вот можно? Можно, можно. А еще можно накачивать оружием Тайвань и прививать там идеологию антикитая. Тайванцы считают себя единственно правильными китайцами, а материковый Китай просто украл у них название. И он не Китай никакой. Знакомая идеология не правда ли? А еще можно разогнать радикальные настроения в среде мусульман -уйгуров. А еще можно разморозить тибетский и маньчжурский национализм. а еще разжечь территориальные споры с Индией. Китай и сам не заметит как его со всей его кажущейся мудростью и историей в очередной раз разделят и сожрут белые господа превратив в мировую фабрику по производству контрафактных кроссовок и дешевых футболок. Сведут до уровня Индонезии и запустят на территории парочку тлеющих военных конфликтов и гражданскую войну. И сразу окажется что слишком много населения это не только плюс Это разница в диалектах, в менталитете в уровне жизни это по сути разные народы ханьцы там, северные, береговые и так далее живущие под одной крышей. У них вообще тысячи лет было самое излюбленное занятие резать друг друга, поднимать восстания и разделяться на царства
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:03
        0
        Есть конечно противоречия между регионами, но Китай научился управлять своим населением. История с карантинами, когда регионы с 100млн населением (условно) сидели и не "рыпались" это подтверждает. Также ещё очень важно что в Китае суверенная фин-политика, сами назначают курс юаня. А также более-менее суверенное интернет пространство. Кроме того, локальные конфликты им не так страшны - мобилизационеый ресурс поистине колоссальный! А вот что нам делать когда потеряем остатки армии неясно...
  3. Александр Эмрис
    Александр Эмрис Сегодня, 07:39
    +2
    Китаю выгоден вариант, при котором между Россией и Западом напряжение, цели обеих сторон не достигнуты.
    А китайская хитрая обезьяна извлекает выгоду из вражды тигра и дракона.
    Именно поэтому пункты сформулированы так, что звучат упреком и России, и Западу, а при случае их можно истолковать как удобно. Территориальная целостность? Да, но с какого именно числа будет считать границы, китайский МИД не уточнил.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:53
      +2
      Цитата: Александр Эмрис
      Китаю выгоден вариант, при котором между Россией и Западом напряжение, цели обеих сторон не достигнуты.
      А китайская хитрая обезьяна извлекает выгоду из вражды тигра и дракона.

      Напоминает гнилую позицию англосаксов в период ВОВ.
      Те тоже раздумывали за кого воевать, предварительно накачав фашистов деньгами и вооружением.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:10
        +4
        Позиция эта гнилая для нас, но для них самих - отличный вариант!!! Повторюсь, нас "развели как лохов" американцы в 2022, мы полезли в драку с дырявыми портками, и 5й колонной наверху... И у кого более гнилая позиция?! Думать прежде всего надо про свою страну и народ!
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:40
    +1
    Сильное ослабление России может стать поводом для вмешательства со стороны Китая ..
    Все правильно. Запросто смогут войска свои ввести, под предлогом сохранения стабилизации в Сибири... И уж навсегда....
    Дай бог, чтобы этого не произошло
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:57
      +1
      Цитата: Федор Рашкин
      Дай бог, чтобы этого не произошло

      К сожалению, пока ничего не происходит на фронте.
      Одни ролики под музыку, как что-то из лесопосадки куда-то колошматит, а далее из уст МО цифры, цифры... и вручение наград и званий.
      Хорошо, что хоть вагнера дают какую-то надежду.
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:57
      -3
      любимые пропагандистские пугалки из 90х-о том что китайцы вот вот заселят Сибирь и дальний восток. да уж скорее на Сибирь зарилась Мадлен Олбрайт и демократическое мировое сообщество, которое считала, что ресурсы Сибири несправедливо принадлежать одной России.
    3. far diu
      far diu Сегодня, 08:02
      0
      Расслабитесь. У них с демографией огромные проблемы. Через 50 лет население Китая сократиться в 2 раза. Им нет смысла заселять Сибирь.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 09:38
        0
        Цитата: far diu
        Расслабитесь. У них с демографией огромные проблемы. Через 50 лет население Китая сократиться в 2 раза. Им нет смысла заселять Сибирь.


        Ну во первых, им Сибирь и так была не нужна, т.к. свои северные территории не обжиты, народ с Севера бежит на Юг, где крупные центры развития + более мягкий климат... а во вторых, не будет сокращения населения КНР в 2 раза, по прогнозам ООН к 2100 году (средние значение) население Китая составит 1 104 391 965 человек - сейчас 1 400 000 000 (если грубо подсчитать).... т.е. потеряет Китай 300 миллионов человек, если нынешняя тенденция будет продолжаться.

        А если КПК примет дополнительные меры то ситуация может измениться.... ведь все эти процессы можно в некоторой степени контролировать. (стимулирует рождаемость).

        А хотите знать, какие нам ООН даёт прогнозы ? 2100 год Россия - 116 481 759 млн человек. И это действительно большая проблема... если процесс не обратят вспять и не повысят рождаемость.
    4. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:11
      0
      Вполне вероятный сценарий при распаде России на "отдельные княжества" , те что за Уралом сами попросятся под крыло Китаю...
  5. far diu
    far diu Сегодня, 07:57
    +1
    Кто бы мог подумать! Вот только Китай и в этом случае обделается, как это было всегда.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:05
    0
    Смысл статьи - "это не мы по уши влопались в Оркаину, у Китая все-все плохо"
    На самом деле выигрывает сейчас только Китай, спокойно наращивая силы, когда Европа уже вычеркнута из повестки, США в кризисе и потерял статус лидера, просто все его лесом шлют, 85% не поддержавших в Мюнхене - эпик фейл, ну и Россия тоже явно ослабляется конфликтом.
    Короче говоря, само появление статьи означает панику - они вынуждены оправдываться, причем оправдываются крайне неубедительно.
    Они-то надеялись на противостояние Европы и России, а сами вообще не при делах и займутся выталкиванием Китая из Африки и БВ, а вот хрен))) Ближний Восток и Африка потеряны безвозвратно, Европа уже начинает откалываться, более того, блок НАТО под угрозой распада, надо было допереть в кризисное и так время - столкнуть лбами Турцию и остальное НАТО , принимая нахрен не нужных Карлсонов
  7. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:22
    +1
    Плохой вариант на букву х но так как сами не вытянули видимо надежда только на КНР, или форс мажор какой.
  8. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 08:43
    +1
    Надо же , один чиновник в Госдепе США умным оказался . И заявил .
    А то весь мир до зтого не догадывался.
  9. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 08:47
    +1
    Китайцы торгоши а не воины. И России можно надеяться только на себя. Свой народ и свою Армию!
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:03
    0
    военное поражение России на Украине с последующей политической дестабилизацией

    Если до лета 2023 года Путин не доведёт численность группировки СВО до 2 миллионов человек и не увеличит количество боевых единиц основных классов военной техники на ТВД (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО, ОТРК и других) минимум в 5 раз, не откроет массовое воздушное наступление ВКС РФ (не выбьет ПВО Украины), не откроет новые направления стратегического наступления: на Киев, на Харьков - с севера, на Запорожье и Екатеринослав - с юга, из Белоруссии к Молдове - то поражение РФ на Украине неизбежно.
    Сидя в окопах войну ещё никто не выигрывал.
    Путин проигрывает самое ценное на войне - время.
    НАТО усиливает ВСУ сейчас танками, дальнобойными ракетами ATAMCS и GLSDB - уже пошли удары по нашим глубоким тылам, летом пойдут самолёты F-16 и вишенка на торте - Украина сама wink друг создаст ядерное оружие.