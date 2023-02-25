При посредничестве российских миротворцев состоялась первая за долгое время результативная встреча между представителями Баку и Степанакерта

Впервые за длительное время состоялась встреча между представителями властей Азербайджана и Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах). Основные вопросы, которые на такой встрече обсуждались, и проблемы, которые решались – доступ в республику энергоносителей, который фактически оказался перекрыт после того, как «активисты» заблокировали так называемый Лачинский коридор.Встреча была согласована и проведена при посредничестве российской стороны и, конкретно, российского миротворческого контингента.По последним данным, представителям Баку и Степанакерта удалось достичь договорённостей о возобновлении газо- и электроснабжения Нагорного Карабаха.После этого планируется проведение второго раунда переговоров между сторонами. Этот раунд будет посвящён восстановлению автомобильного сообщения между Нагорным Карабахом (Арцахом) и Республикой Армения.Одновременно с этим азербайджанская сторона призывает уже Армению обеспечить беспрепятственный автомобильный трафик с Нахичеванским эксклавом.Взаимные призывы дают понять, что без нормальных, дипломатических мер ситуация не может быть разрешена. И в том, что переговоры начались и дали первые результаты – большая заслуга именно российского миротворческого контингента.