Военное обозрение
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При посредничестве российских миротворцев состоялась первая за долгое время результативная встреча между представителями Баку и Степанакерта

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При посредничестве российских миротворцев состоялась первая за долгое время результативная встреча между представителями Баку и Степанакерта

Впервые за длительное время состоялась встреча между представителями властей Азербайджана и Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах). Основные вопросы, которые на такой встрече обсуждались, и проблемы, которые решались – доступ в республику энергоносителей, который фактически оказался перекрыт после того, как «активисты» заблокировали так называемый Лачинский коридор.


Встреча была согласована и проведена при посредничестве российской стороны и, конкретно, российского миротворческого контингента.

По последним данным, представителям Баку и Степанакерта удалось достичь договорённостей о возобновлении газо- и электроснабжения Нагорного Карабаха.

После этого планируется проведение второго раунда переговоров между сторонами. Этот раунд будет посвящён восстановлению автомобильного сообщения между Нагорным Карабахом (Арцахом) и Республикой Армения.

Одновременно с этим азербайджанская сторона призывает уже Армению обеспечить беспрепятственный автомобильный трафик с Нахичеванским эксклавом.

Взаимные призывы дают понять, что без нормальных, дипломатических мер ситуация не может быть разрешена. И в том, что переговоры начались и дали первые результаты – большая заслуга именно российского миротворческого контингента.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:59
    -4
    Вот именно сейчас, стоило бы вывести оттуда десантников и пусть разбираются сами себе. Хотят воевать пусть воюют. Именно сейчас Турция-то, после землетрясения, не шибко готов, наверное, Азербайджану помогать. А болтун и врун президентишка Макрон пусть попробует военные поставки в Армению наладить. У него же техники военной, как гуталина у кота Матроскина-девать некуда, вот и шлет кому попало!
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:05
      0
      заслуга именно российского миротворческого контингента.

      Жаль только память, как обычно, у договаривающихся сторон, короткая
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 08:37
        +1
        У меня память очень хорошая. А договаривающиеся? Да бог с ними, главное что бы мы помнили.
    2. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 08:37
      0
      Цитата: голос_разуma
      ...стоило бы вывести оттуда десантников и пусть разбираются сами себе. Хотят воевать пусть воюют...

      Этого так и ждут американцы! Для них главное, чтобы по больше конфликтов было вокруг России.
      А нам не нужна очередная головная боль, так что пусть там находятся НАШИ миротворцы. Мы должны контролировать там ситуацию. Это наша зона влияния и интересов, тем более в России находятся крупные диаспоры как Армении, так и Азербайджана.
    3. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 08:39
      +1
      Не правильно мыслите. Бывает. Опять текст комментария слишком короткий...
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
    0
    Впервые за длительное время состоялась встреча между представителями властей Азербайджана и Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах).
    Действительно, на фоне СВО оттуда давненько не было каких либо известий, не считая некоторых кратких лоскутков-материалов.