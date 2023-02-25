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Военный эксперт Марочко рассказал о создании ВСУ ложных позиций под Артемовском

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Военный эксперт Марочко рассказал о создании ВСУ ложных позиций под Артемовском

В районе Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), где сейчас идут особенно ожесточенные бои, украинские формирования создают ложные позиции и с них обстреливают наступающие российские войска. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.


Как утверждает военный эксперт, разведывательные подразделения российских войск обнаружили ложные позиции ВСУ под населенным пунктом Хромово, который находится западнее города Артемовска и до 2016 года назывался Артемовское, как и обозначается на картах. С этих позиций украинские боевики обстреливают наступающие российские подразделения из «кочующих огневых средств».

Вооруженные формирования Украины сооружают возле трассы Артемовск - Часов Яр в районе населенного пункта Хромово ложные позиции с установкой на них бутафорских огневых средств

- сообщил ТАСС Андрей Марочко.


Напомним, что сейчас российские войска наступают на Артемовск, постепенно окружая этот стратегически значимый для украинских формирований город. Путей подвоза боеприпасов и пополнения для ВСУ в районе Артемовска осталось не так много. Силы ЧВК «Вагнер» сейчас пытаются их перекрыть. Стало известно о полном освобождении населенного пункта Берховка, который находится в 7 километрах к северу от Артемовска. Также российские бойцы прорываются к Дубово-Василевке и ряду других населенных пунктов.

Украинские формирования несут большие потери в районе Артемовска, но глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему не настроен отводить части ВСУ с занимаемых позиций в городе и его окрестностях.
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23 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 08:23
    +1
    Украинские формирования несут большие потери

    Чем их там кормят натовские инструктора..? Прут и прут ..
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:28
      +1

      LukaNord (Z)
      Сегодня, 08:23
      НОВЫЙ
      +1
      Украинские формирования несут большие потери

      Чем их там кормят натовские инструктора..? Прут и прут ..
      нацики действительно верят, что вот-вот, и они пойдут в "контрнаступ до Крыма, Белгорода" bully ?
      Привет, старина hi !
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 08:47
        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        нацики действительно верят, что вот-вот, и они пойдут в "контрнаступ до Крыма, Белгорода"

        Я сам удивляюсь их этой вере или от страха ..Огромные потери и грабят их безблжно..
        Приветствую дружище ! hi
        Цитата: ASAD
        Обычное дело Виталий,мы считаем эту землю нашей, у краины прямо противоположное мнение.

        Так Николай землю то у них уже давно распродали и просто чернозем вывозят ..А на Донбассе амерсы собирались сланцевый газ добывать(очень экологически вредное производство..)
        Как так можно оболванить народ ?
      2. Проксима
        Проксима Сегодня, 08:56
        0
        Очень странно написано. Что это за такие "ложные позиции" с которых ведётся огневое поражение наших войск? Всё должно быть наоборот, ложные позиции и создаются чтобы по ним в пустую вёлся огонь.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:29
      +2
      Обычное дело Виталий,мы считаем эту землю нашей, у краины прямо противоположное мнение.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:34
      +2
      Их кормили ненавистью к нам не одно десятилетие.Вот и результат.На "химии"долго не навоюешь.На бой-два.А это все-психологическая обработка.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:50
        0
        Тут далеко не главное в "кормление ненавистью не одно десятилетие", почему то в 14-15 годах так они против нас не воевали, по крайне мере выходцы с востока и юга Украины. И прошло с того времени далеко не "несколько десятилетий"..... Мы сами (вернее наши рули) их толкаем к этому - это и "жесты доброй воли"...., чего только стоят такие удары по энергосистеме Украины, именно в таком объеме, как наносились эти удары. Ракеты израсходовали с минимальным результатом, плюс сплотили население против нас. Кстати уже признано, что эффективность этих ударов в таком объеме, стремится к нулю. И похоже, что от них отказались. А ведь кто то эту глупость придумал и кто то утвердил. А может дело не просто в глупости, а в чем то другом....
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:02
          +2
          Цитата: Владимир М
          Ракеты израсходовали с минимальным результатом, плюс сплотили население против нас. Кстати уже признано, что эффективность этих ударов в таком объеме, стремится к нулю

          Получается, что планы нашего МО знают все, кроме российских граждан, если враги на раз, просчитали эти удары.
          Опять напрашивается вывод, что нынешние руководители МО и К думают линейно и не способны принимать нестандартные решения. И затягивание их смены ухудшает наше положение на фронте.
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 09:10
            0
            То что им известны все планы нашего МО, стало понятно ещё в начале марта прошлого года, кода стало ясно, что нас ждали под Киевом... Вопрос в другом - люди которые придумали и утвердили удары по энергосистеме Украины в таком обьеме - просто не большого ума или здесь другое?
    4. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 08:42
      +1
      Цитата: LukaNord
      Чем их там кормят натовские инструктора..? Прут и прут .

      Что мало у украинских кураторов всякой разной химии?
      Тем более американцы на Украине поотрывали кучу лабораторий, надо-же от теории переходить к практике.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:56
        +1
        Проще попенять на их кураторов, на лаборатории..., а вот проанализировать, почему всего за 8 лет все кардинально поменялось и попробовать исправить кто то не хочет.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:00
        +1
        Цитата: Fizik13
        Цитата: LukaNord
        Чем их там кормят натовские инструктора..? Прут и прут .

        Что мало у украинских кураторов всякой разной химии?
        Тем более американцы на Украине поотрывали кучу лабораторий, надо-же от теории переходить к практике.

        Все чаще к этой мысле прихожу ..На майдане чаек был забористый и наркоты завались
        А лаборатории это вообще жуть ..Там вроде как на генетическом уровне что то создают именно для славян и т.д.
        Вообщем решать нужно вопрос с этой территорией Иначе
    5. Товарищ_Икс
      Товарищ_Икс Сегодня, 09:00
      +1
      Ну-да, пропаганда - наше все. "Большие потери", почему-то не мешают ВСУ собрать группировку для наступления на Приднестровье, держать войска на границе с Беларусью, а также несколько бригад в Херсоне и его окрестностях. "Перемалывания" как-то незаметно.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 09:06
        0
        Цитата: Товарищ_Икс
        "Перемалывания" как-то незаметно.
        Посмотрите видео на которых людей хватают прямо на улицах.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:24
    0
    Не встречался с этим экспертом и ничего о нем не знаю. НО. Если позиции есть и с них обстреливают то почему ложные? Скорее всего запасные, дополнительные. Они были оборудованы в черновом варианте, на всякий невероятный случай если придётся оступаться врагу с "фортеции бахмут" Но оступаться приказа не было. Противник остался в котле. Новые части видимо тоже не подошли-резервов очевидно не хватает. Вот и стоят частично оборудованные позиции пустыми. Некем их заполнить. такое случается. Когда противник быстро драпает -укрепы бросает нетронутыми. Такое уже бывало раньше при быстром нашем наступлении.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:42
      +1
      А экспертом быть край как хорошо ! А про то что враг будет упираться до талого писал еще по весне .
      Однако чепчики в воздух и в перед и ворог побежит , не побежал ворог мозги то как у русских утроены .
      Надо было тех кто в СА служил спросить что б понять простую истину будут стоять как не крути.
    2. Max2022
      Max2022 Сегодня, 08:48
      -1
      Так написано же - 'с установкой бутафорских огневых средств', потому и ложные.
      С беспилотника не сразу поймёшь, тем более, что от 'кочующих огневых средств' прилёт есть.
    3. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:51
      0
      Если позиции есть и с них обстреливают то почему ложные?

      Тут в Телеге несколько дней назад проскочило что Чехи ваяют для всук макеты Хаймарсов массово. Даже фото были.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:13
        0
        да, было. чехи ещё ехидничали что из-за макетов наши типа в два раза больше "уничтожили" HIMARS
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:48
    0
    Очень Гитлера напоминает поведение зелЬцера. Тот тоже верещал как свинья недорезанная , когда его генералы предлагали отступить.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:54
    +1
    создают ложные позиции и с них обстреливают наступающие российские войска.

    Марочко точно военный?
    Вообще-то с ложных позиций не стреляют, если с них стреляют, то это просто запасные позиции для кочующей артиллерии, так как постоянные позиции сейчас использовать невозможно. А бутафории сейчас недостаточно, даже если не используют технические средства типа РЛС, то с БПЛА, с их разрешением камер и тепловизоров вполне можно различить бутафорию и отсутствие расчетов. Новостей нет, так Марочка и гонит пургу, пытаясь остаться новостным репортером.
  5. cniza
    cniza Сегодня, 08:57
    +1
    Вооруженные формирования Украины сооружают возле трассы Артемовск - Часов Яр в районе населенного пункта Хромово ложные позиции с установкой на них бутафорских огневых средств


    Так было во все времена...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: cniza
      Вооруженные формирования Украины сооружают возле трассы Артемовск - Часов Яр в районе населенного пункта Хромово ложные позиции с установкой на них бутафорских огневых средств


      Так было во все времена...

      Да, как не странно, это называется - Военная наука.
      Привет hi