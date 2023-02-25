Военный эксперт Марочко рассказал о создании ВСУ ложных позиций под Артемовском

В районе Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), где сейчас идут особенно ожесточенные бои, украинские формирования создают ложные позиции и с них обстреливают наступающие российские войска. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Как утверждает военный эксперт, разведывательные подразделения российских войск обнаружили ложные позиции ВСУ под населенным пунктом Хромово, который находится западнее города Артемовска и до 2016 года назывался Артемовское, как и обозначается на картах. С этих позиций украинские боевики обстреливают наступающие российские подразделения из «кочующих огневых средств».
Вооруженные формирования Украины сооружают возле трассы Артемовск - Часов Яр в районе населенного пункта Хромово ложные позиции с установкой на них бутафорских огневых средств
- сообщил ТАСС Андрей Марочко.
Напомним, что сейчас российские войска наступают на Артемовск, постепенно окружая этот стратегически значимый для украинских формирований город. Путей подвоза боеприпасов и пополнения для ВСУ в районе Артемовска осталось не так много. Силы ЧВК «Вагнер» сейчас пытаются их перекрыть. Стало известно о полном освобождении населенного пункта Берховка, который находится в 7 километрах к северу от Артемовска. Также российские бойцы прорываются к Дубово-Василевке и ряду других населенных пунктов.
Украинские формирования несут большие потери в районе Артемовска, но глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему не настроен отводить части ВСУ с занимаемых позиций в городе и его окрестностях.