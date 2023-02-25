Китайский истребитель «сопроводил» самолет ВМС США с американскими репортёрами на борту над Южно-Китайским морем

Американский самолет! Воздушное пространство Китая составляет 12 морских миль. Больше не приближаться, иначе ты будешь нести всю ответственность

Истребитель НОАК, это P-8A ВМС США… Я намерен двигаться на запад. Я прошу вас сделать то же самое

ВВС Народно-освободительной армии Китая подняли в воздух истребитель при появлении патрульного самолета ВМС США P-8 Poseidon в районе над Южно-Китайским морем, примерно в 48 километрах от спорных Парасельских островов. Об этом сообщил американский телеканал CNN, съемочная группа которого как раз находилась на борту военного самолета.Самолеты ВМС США регулярно патрулируют участки над морем, не нарушая воздушные границы Китая. Но и ВВС НОАК бдительно следят за тем, чтобы американские самолеты не входили в воздушное пространство над островами, которые КНР рассматривают как свою территорию.- цитируют журналисты CNN сообщение китайского военного летчика американскому экипажу.Затем китайский истребитель, вооруженный ракетами класса «воздух-воздух», перехватывает американский самолет и начинает его сопровождать, находясь всего в 152 метрах от его левого борта. Как рассказывают американские журналисты в своем репортаже, китайский истребитель был столь близко, что можно было разглядеть красную звезду на самолете и ракеты, которыми он был вооружен.- сообщает китайским военным лейтенант Никки Слотер, который управляет американским самолетом. Китайский истребитель еще 15 минут сопровождает американский самолет.Как утверждают журналисты CNN, такие случаи – пример нарастающей напряженности в районе Южно-Китайского моря. В последние годы эта часть Азиатско-Тихоокеанского региона превратилась в потенциальную горячую точку. Китай считает Парасельские острова своими, но претензии на них выдвигают Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и даже непризнанный Тайвань, у которого и без этих островов проблем хватает.Согласно информации аналитиков из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) China Power Project, в данном районе содержатся огромные ресурсы рыбы, нефти и газа, что и объясняет повышенный интерес к этим островам со стороны сразу нескольких государств. На наиболее крупных рифах находятся китайские военные базы. Поскольку коренного населения на этих островах нет, их единственные обитатели – военнослужащие китайских гарнизонов, которые в совокупности насчитывают 1400 человек.Китай проводит регулярные военные учения в Южно-Китайском море, а также держит большое количество кораблей береговой охраны и рыболовных судов в спорных водах.