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Китайский истребитель «сопроводил» самолет ВМС США с американскими репортёрами на борту над Южно-Китайским морем

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Китайский истребитель «сопроводил» самолет ВМС США с американскими репортёрами на борту над Южно-Китайским морем

ВВС Народно-освободительной армии Китая подняли в воздух истребитель при появлении патрульного самолета ВМС США P-8 Poseidon в районе над Южно-Китайским морем, примерно в 48 километрах от спорных Парасельских островов. Об этом сообщил американский телеканал CNN, съемочная группа которого как раз находилась на борту военного самолета.


Самолеты ВМС США регулярно патрулируют участки над морем, не нарушая воздушные границы Китая. Но и ВВС НОАК бдительно следят за тем, чтобы американские самолеты не входили в воздушное пространство над островами, которые КНР рассматривают как свою территорию.

Американский самолет! Воздушное пространство Китая составляет 12 морских миль. Больше не приближаться, иначе ты будешь нести всю ответственность

- цитируют журналисты CNN сообщение китайского военного летчика американскому экипажу.

Затем китайский истребитель, вооруженный ракетами класса «воздух-воздух», перехватывает американский самолет и начинает его сопровождать, находясь всего в 152 метрах от его левого борта. Как рассказывают американские журналисты в своем репортаже, китайский истребитель был столь близко, что можно было разглядеть красную звезду на самолете и ракеты, которыми он был вооружен.

Истребитель НОАК, это P-8A ВМС США… Я намерен двигаться на запад. Я прошу вас сделать то же самое

- сообщает китайским военным лейтенант Никки Слотер, который управляет американским самолетом. Китайский истребитель еще 15 минут сопровождает американский самолет.


Как утверждают журналисты CNN, такие случаи – пример нарастающей напряженности в районе Южно-Китайского моря. В последние годы эта часть Азиатско-Тихоокеанского региона превратилась в потенциальную горячую точку. Китай считает Парасельские острова своими, но претензии на них выдвигают Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и даже непризнанный Тайвань, у которого и без этих островов проблем хватает.

Согласно информации аналитиков из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) China Power Project, в данном районе содержатся огромные ресурсы рыбы, нефти и газа, что и объясняет повышенный интерес к этим островам со стороны сразу нескольких государств. На наиболее крупных рифах находятся китайские военные базы. Поскольку коренного населения на этих островах нет, их единственные обитатели – военнослужащие китайских гарнизонов, которые в совокупности насчитывают 1400 человек.

Китай проводит регулярные военные учения в Южно-Китайском море, а также держит большое количество кораблей береговой охраны и рыболовных судов в спорных водах.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Defense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:42
    +1
    Ай, когда Пелосси решила на Тайвань прилететь, взяла и прилетела. И плевать она хотела на все сопровождения и китайские предупреждения. Китайцы хороши в многозначительных намеках, но когда дело доходит до конкретных шагов, то фаберже оказываются слабоваты.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:45
    0
    Надо было случайно упустить ракету. Надо с нас брать пример, вон англичане теперь боятся в близи наших границ лететь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:54
      +1
      да ничего они не боятся - как летали вдоль границ так и летают. вот когда их приземлят либо ракетой либо принудительно посадят на аэродром тогда может и охолонятся.
  3. far diu
    far diu Сегодня, 08:47
    -2
    Пфф. А ничего что эти острова чисто по географии ближе к Вьетнаму, Филиппинам, Малайзии? Господи, сам себе врагов вокруг себя создаёт своими претензиями.
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 09:07
      0
      Скажите пожалуйста. А "чисто географически", островаГавайи,Гуам,Диего -Гарсиа,Фокоендские острова находятся вблизи тех государств коим они принадлежат? или есть государства, кому они ближе расположены?
      1. far diu
        far diu Сегодня, 09:13
        0
        Тогда не стоит удивляться, что все его соседи предпочитают союз со Штатами.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:09
    0
    Вот это СОБЫТИЩЕ это ж надо такому случиться, там подобных "проишествий" в месяц раз 10 происходит и уже лет 5 и всё растет напряженность угу, Китай и США только наращивают эконом отношения и обороты так что как летали шпиены так и будут летать как вылетали перехватчики так и будут летать, при всей своей силе Китай ещё не разу её не применил хотя поводов уже не один был.