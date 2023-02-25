Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий политолог заявил о «праве» Германии вступить в войну с Россией на Украине

18
Немецкий политолог заявил о «праве» Германии вступить в войну с Россией на Украине

В Германии, потерпевшей от Советского Союза сокрушительное поражение, опять слышны милитаристские заявления. На этот раз немецкий политолог Клаус Кресс заявил о некоем «праве» Германии вмешаться в вооруженный конфликт на Украине и начать боевые действия против России. Слова этого «эксперта» приводит издание Der Spiegel.


Кресс объясняет возможность Германии вступить в войну с Россией неким правом на коллективную самооборону. От прямого участия в боевых действиях на Украине, отмечает Кресс, Германию останавливает лишь нерешительность правительства. Также Кресс отметил, что Германия в состоянии позволить себе куда больше, чем то, что она предпринимает сейчас в плане поддержки Украины.

Интересно, что несколько ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что Россию можно победить и принудить к выполнению условий Запада только на поле боя.

Немецкий политолог и особенно вице-канцлер может быть и забыли о печальном опыте своих дедушек, уже повоевавших с Россией. Но если они не способны трезво оценивать ситуацию и возможности собственной страны, возникает вопрос относительно их профессиональной пригодности. Например, Германия сейчас обладает вооруженными силами общей численностью в 183 тысячи человек. Мобилизационный потенциал, учитывая особенности современных европейцев, под вопросом.

Но главное – а откуда у Кресса уверенность, что Россия, в случае, если на нее нападет «европейская коалиция», не применит свой главный козырь? В таком противостоянии у России, учитывая ее территорию, шансов уцелеть все же больше, чем у Германии, да и Европы в целом. Но Кресс, вероятно, не задумывается, что если его страна последует подобным призывам, то не будет ни этой страны, ни самого Кресса.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы ФРГ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:14
    +3
    Я так полагаю этот Кресс самый первый в окопы пойдет "обороняться" от нас ?
    Или он думает что простые бундесы с большим удовольствием рванут воевать?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:18
      +5
      Цитата: Nexcom
      Или он думает что простые бундесы с большим удовольствием рванут воевать?

      Думаю он не про бундесов, а про сарацинов всяких коих в неметчине уже больше местных. Это как бы два в одном - и их утилизировать и нам нагадить. Хотя...звоночек показательный.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:20
        +4
        да, звоночек крайне неприятный...
        насчет сарацинов - ниии, они не пойдут, им это ни к чему. сразу рванут в другую страну беженствовать.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 09:35
          0
          А не кажется, что Германия, как и вся гейропа, уже встала на тропу войны, поставляя оружие?
      2. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 09:49
        0
        Цитата: НДР-791
        Думаю он не про бундесов, а про сарацинов всяких коих в неметчине уже больше местных.

        Рекомые сарацины работать-то не хотят, сомнительно, что умирать за неведомую Украину согласятся, даже а деньги... request
    2. K._2
      K._2 Сегодня, 09:19
      +1
      Кресс скорее всего в Калифорнии где-то надеется отсидеться. Не выйдет.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:23
        +1
        да они, такие вот провокаторы, все надеются отсидется.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:18
    +1
    под Артемовск это туловище....на две недельки хотя бы...если останется жив...без конечности приедет домой ....будет по другому говорить.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:19
    +1
    Немецкий политолог заявил о «праве» Германии вступить в войну с Россией на Украине

    Фашист недобитый! Ни чему история таких людей не учит.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:19
    +2
    Частное мнение какого-то частного ноу-нейма?! Дойче как и большинство европейцов в плане повоевать выродилось, молодежь даже в армию не рветься не говоря о войне так что, мечты-мечты куда вы прете.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 09:20
    +2
    Немецкий политолог заявил о «праве» Германии вступить в войну с Россией на Украине

    Жизнь настолько скучна, что захотелось услышать вой сирен ПВО по среди ночи? belay
    Немцы, вы там его сами удавите, по-тихоньку, а то у нас это слишком громко получится, да и окрестности поломаем! fellow lol
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:20
    +3
    Слабость и немощность маленького экспедиционного корпуса РФ, участвующего в СВО - всего 300 тысяч человек, неподавленность ПВО Украины, работающая до сих пор энергосистема и железная дорога Украины, отсутствие ударов по центрам принятия решений Украины, отсутствие воздушного наступления ВКС РФ по всей территории Украины и отсутствие стратегического наступления кроме локальных боев на Донбассе провоцирует всё более активное участие и вступление в войну всё новых и новых вражеских государств НАТО - Польши и Германии.

    Если летом 2023 года Вооруженными Силами РФ не будут окружены, освобождены Киев, Харьков, Запорожье, Екатеринослав, Полтава, Херсон, Николаев, Одесса - то войска НАТО уже под своими флагами официально войдут на Украину.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:30
      +1
      войска НАТО уже под своими флагами официально войдут на Украину.

      Осталось только объяснить - на кой чёрт им это понадобится? what
  7. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 09:26
    +1
    Давно мы рейхстаг не брали))) придется повторить!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:33
      +1
      к сожалению с компрадорскими чиновниками и компрадорской элитой это вряд ли будет возможно....
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:30
    +1
    В Германии, потерпевшей от Советского Союза сокрушительное поражение, опять слышны милитаристские заявления.

    Эх фрицы ,опять вас пытаются стравить с русскими ,англосаксы и евреи ..Неужели вы не поняли этого до сих пор ?
    Немцы и Русские как никто в мире знают что такое настоящая война и воевать мы умеем в страшной схватке Давайте не пойдем на поводу опять ,а лучше объединимся !
  9. Александр Моргутов
    Александр Моргутов Сегодня, 09:37
    0
    сто к одному,что кой-то из его предков под Сталинградом и Курском лежат...
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:40
    0
    В какай то момент к любой теме подключается масса (экспердов по хайпу) дабы успеть пукнуть и хоть чтото заработать.