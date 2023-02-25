Немецкий политолог заявил о «праве» Германии вступить в войну с Россией на Украине

В Германии, потерпевшей от Советского Союза сокрушительное поражение, опять слышны милитаристские заявления. На этот раз немецкий политолог Клаус Кресс заявил о некоем «праве» Германии вмешаться в вооруженный конфликт на Украине и начать боевые действия против России. Слова этого «эксперта» приводит издание Der Spiegel.Кресс объясняет возможность Германии вступить в войну с Россией неким правом на коллективную самооборону. От прямого участия в боевых действиях на Украине, отмечает Кресс, Германию останавливает лишь нерешительность правительства. Также Кресс отметил, что Германия в состоянии позволить себе куда больше, чем то, что она предпринимает сейчас в плане поддержки Украины.Интересно, что несколько ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что Россию можно победить и принудить к выполнению условий Запада только на поле боя.Немецкий политолог и особенно вице-канцлер может быть и забыли о печальном опыте своих дедушек, уже повоевавших с Россией. Но если они не способны трезво оценивать ситуацию и возможности собственной страны, возникает вопрос относительно их профессиональной пригодности. Например, Германия сейчас обладает вооруженными силами общей численностью в 183 тысячи человек. Мобилизационный потенциал, учитывая особенности современных европейцев, под вопросом.Но главное – а откуда у Кресса уверенность, что Россия, в случае, если на нее нападет «европейская коалиция», не применит свой главный козырь? В таком противостоянии у России, учитывая ее территорию, шансов уцелеть все же больше, чем у Германии, да и Европы в целом. Но Кресс, вероятно, не задумывается, что если его страна последует подобным призывам, то не будет ни этой страны, ни самого Кресса.