Теперь вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО

Диверсия на «Северных потоках» способна привести к последствиям, противоположным тем, которые предполагали ее организаторы. И они могут оказаться совершенно нежелательными для сторонников североатлантического единства.Такое мнение высказал в интервью сотрудникам портала Western Standard известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.Он отметил, что президент США предпринимает массу усилий для сохранения единства НАТО, но диверсия в Балтийском море способна привести его к противоположному результату. По мнению Херша, подрывом «Северных потоков» Байден запустил механизм, действия которого не понимает.- считает журналист.Американская администрация, выведя из строя трубопровод, создала своим европейским союзникам серьезные проблемы на фоне и без того критической ситуации в энергетике.Ранее журналист из США обвинил лидера своей страны в том, что по его прямому приказу на дне Балтийского моря были взорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2 ». Он утверждал, что под прикрытием учений водолазы из американских Вооруженных сил произвели закладку взрывных устройств на трубы. Это произошло в сентябре прошлого года. Вскоре после взрывов представители ФРГ, Дании и Швеции заявили, что причиной аварии могла быть диверсия.Можно предположить, что в процессе подготовки атаки на трубопроводы американское руководство прекрасно осознавало все риски для себя, но посчитало, что полученные выгоды их перевесят.