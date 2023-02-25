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Сеймур Херш: подрывом «Северных потоков» Байден запустил механизм, действие которого сам не понимает

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Сеймур Херш: подрывом «Северных потоков» Байден запустил механизм, действие которого сам не понимает

Диверсия на «Северных потоках» способна привести к последствиям, противоположным тем, которые предполагали ее организаторы. И они могут оказаться совершенно нежелательными для сторонников североатлантического единства.


Такое мнение высказал в интервью сотрудникам портала Western Standard известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Он отметил, что президент США предпринимает массу усилий для сохранения единства НАТО, но диверсия в Балтийском море способна привести его к противоположному результату. По мнению Херша, подрывом «Северных потоков» Байден запустил механизм, действия которого не понимает.

Теперь вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО

- считает журналист.

Американская администрация, выведя из строя трубопровод, создала своим европейским союзникам серьезные проблемы на фоне и без того критической ситуации в энергетике.

Ранее журналист из США обвинил лидера своей страны в том, что по его прямому приказу на дне Балтийского моря были взорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2 ». Он утверждал, что под прикрытием учений водолазы из американских Вооруженных сил произвели закладку взрывных устройств на трубы. Это произошло в сентябре прошлого года. Вскоре после взрывов представители ФРГ, Дании и Швеции заявили, что причиной аварии могла быть диверсия.


Можно предположить, что в процессе подготовки атаки на трубопроводы американское руководство прекрасно осознавало все риски для себя, но посчитало, что полученные выгоды их перевесят.
Автор:
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9 комментариев
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  1. tun5t
    tun5t Сегодня, 09:21
    +2
    Можно петь дифирамбы нашей власти, но не вычеркнуть 2014-ый год. Он показал что по сути, как и у бизнесменов, артистов, которых теперь осуждают за проЗападность, в Кремле так же были все мысли и стремления идти на запад, там была для них благодать, а здесь в России свой удел, кормушка и стартовый дом под охраной.
    А народ Украины в 2014-ом, стоявший с плакатами, ждущий русскую армию - просто разочаровался, почувствовал предательство России и Москвы, Кремля.
    Теперь, когда мы поняли что нас на Руси тупо хотят задушить, мы попёрли отстаивать свои интересы, но для русских людей на Украине мы по прежнему предатели, бросившие их в трудную минуту; и теперь не дающие им, русским украинцам право выбора.
    Вот это придётся обсуждать после Путина. И во всех смыслах.
    Хотя в истории уже записано - "братский народ предаст Россию" по Ванге. Но так ли мы белые и пушистые в Кремле? НЕТ, НЕ ТАК!
    Потому что безбожникам на молельном месте в Кремле не место! И правда за Петром 1, который вывел их с Кремля и построил чиновникам отдельно город.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:22
    -2
    Пока бакс мировая валюта номер один, Вашингтон любой бунт подавит и придушит, так что даже если кто возбухнет по скудоумию его махом забьют по шконку.
  3. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:25
    +1
    Глубоко сомневаюсь, что Германия куда-то выйдет из НАТО. Для начала ей надо освободиться от американских военных баз и экономической зависимости от американской экономической системы. Так что великий расследователь видимо велик только в своих связях с нужными людьми в правительствах, но не в своих аналитических способностях.
  4. Arabfun
    Arabfun Сегодня, 09:26
    +2
    интересно что в ютьюбе пишут ,типа они только бомбить и умеют , лузеры , ничего, подождем до лета, кредиторы или авангарды в их руках найдут Барухов и Ротшильдов в любой точке планеты, и зря они в Новой Зеландии думают укрыться (а может там их всех разом и ..), США то банкрот ,а кто управлял чужим баблом ?! или они думают китайские кланы слабее еврейских ?

  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:28
    +1
    Американская администрация, выведя из строя трубопровод, создала своим европейским союзникам серьезные проблемы

    Ну - а для чего же это вообще было сделано? Или кто-то верит, что исключительно за ради навредить России?
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:32
    +1
    Выгода превысила, всё американцы сделали как надо.... Для них.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: 75Сергей
      Для них.

      Самое смешное, что для нас laughing А также взрыв СП запустил ряд техногенных катастроф внутри самих США, летят под откос составы с ядами, взрывается металлургический завод. Тут работает или Небесная канцелярия, либо диверсанты wassat
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:36
    +1
    . американское руководство прекрасно осознавало все риски для себя, но посчитало, что полученные выгоды их перевесят.

    Все спишут на Байдена, дедушка старый и больной он не ведал, что творил. Но то, что им аукнется это однозначно.
  8. far diu
    far diu Сегодня, 09:43
    0
    Да к бабке не ходи и так это было очевидно, что это Байден отдал приказ взорвать (он ведь сам спалился ещё до СВО, когда сказал, что он найдёт способ остановить СП). Что касается разрыва НАТО, то что-то не сильно видно, что на официальном уровне чтобы кто-то заявлял о выходе.