Американская пресса: ВМС США исправляют дорогостоящие ошибки в кораблестроении

Иногда, когда мы движемся слишком быстро, мы совершаем большие ошибки

Если мы получим полностью спроектированный корабль, это, очевидно, сделает нас намного более продуктивными и эффективными

В ВМС США стали понимать, что они совершили ошибку пытаясь буквально напихать множество технологий в боевые корабли и торопясь их запустить в производство, пишет американское издание Associated Press.Издание отмечает, что теперь военные чиновники говорят, что процесс проектирования и закупки эсминцев следующего поколения будет замедлен, чтобы обеспечить освоение новых технологий, таких как мощные лазеры и гиперзвуковые ракеты, прежде чем приступить к строительству.— сказал адмирал Майкл Гилдей, командующий военно-морскими операциями.Гилдей призвал не забегать слишком далеко вперёд в попытках получить суперпередовые корабли.По данным Associated Press, уже несколько новых боевых кораблей, которые собирали на скорость, досрочно выводятся из эксплуатации после того, как столкнулись с рядом проблем. Так, на авианосец стоимостью 13,3 миллиарда долларов пришлось направить дополнительные расходы из-за новых катапульт, запускающих самолеты.По словам лейтенант-коммандера Джавана Раснаке, для снижения рисков новые корабли будут проходить дополнительные испытания. Кроме того, более тщательно будет вестись работа с судостроителями и проектировщиками над уточнением проекта корабля, сметы расходов, а также прогнозов рабочей силы и поставок, добавил Раснаке.Как отмечает издание, ВМС всё же по-прежнему планируют быстрое внедрение на боевые корабли некоторых новых технологий. На прошлой неделе ВМС заключили с компанией Lockheed Martin контракт на 1,2 миллиарда долларов на поставку гиперзвуковых ракет, которые летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и могут запускаться с эсминцев. А прошлым летом был заключен первый контракт на проектирование нового корабля, оснащенного ракетами и лазерами, достаточно мощными, чтобы сбивать самолеты, пишет Associated Press.Однако, по словам военного эксперта Брайана Кларка, ВМС находятся в затруднительном положении, поскольку администрация Байдена не заинтересована в резком увеличении военного бюджета. По его данным, только исследования и разработки обойдутся дополнительно в 10-20 миллиардов долларов.При этом Кларк также подчеркнул, что в ВМС усвоили ошибки прошлого и теперь не хотят начинать строительство корабля до того, как технологии будут готовы.Чарльз Круг, руководитель верфи в штате Мэн, отметил, что судостроители предпочитают, чтобы у них было дополнительное время, чтобы убедиться, что технология и дизайн верны.— сказал Круг для американской прессы.