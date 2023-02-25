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Американская пресса: ВМС США исправляют дорогостоящие ошибки в кораблестроении

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Американская пресса: ВМС США исправляют дорогостоящие ошибки в кораблестроении

В ВМС США стали понимать, что они совершили ошибку пытаясь буквально напихать множество технологий в боевые корабли и торопясь их запустить в производство, пишет американское издание Associated Press.


Издание отмечает, что теперь военные чиновники говорят, что процесс проектирования и закупки эсминцев следующего поколения будет замедлен, чтобы обеспечить освоение новых технологий, таких как мощные лазеры и гиперзвуковые ракеты, прежде чем приступить к строительству.

Иногда, когда мы движемся слишком быстро, мы совершаем большие ошибки

— сказал адмирал Майкл Гилдей, командующий военно-морскими операциями.

Гилдей призвал не забегать слишком далеко вперёд в попытках получить суперпередовые корабли.

По данным Associated Press, уже несколько новых боевых кораблей, которые собирали на скорость, досрочно выводятся из эксплуатации после того, как столкнулись с рядом проблем. Так, на авианосец стоимостью 13,3 миллиарда долларов пришлось направить дополнительные расходы из-за новых катапульт, запускающих самолеты.

По словам лейтенант-коммандера Джавана Раснаке, для снижения рисков новые корабли будут проходить дополнительные испытания. Кроме того, более тщательно будет вестись работа с судостроителями и проектировщиками над уточнением проекта корабля, сметы расходов, а также прогнозов рабочей силы и поставок, добавил Раснаке.

Как отмечает издание, ВМС всё же по-прежнему планируют быстрое внедрение на боевые корабли некоторых новых технологий. На прошлой неделе ВМС заключили с компанией Lockheed Martin контракт на 1,2 миллиарда долларов на поставку гиперзвуковых ракет, которые летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и могут запускаться с эсминцев. А прошлым летом был заключен первый контракт на проектирование нового корабля, оснащенного ракетами и лазерами, достаточно мощными, чтобы сбивать самолеты, пишет Associated Press.

Однако, по словам военного эксперта Брайана Кларка, ВМС находятся в затруднительном положении, поскольку администрация Байдена не заинтересована в резком увеличении военного бюджета. По его данным, только исследования и разработки обойдутся дополнительно в 10-20 миллиардов долларов.

При этом Кларк также подчеркнул, что в ВМС усвоили ошибки прошлого и теперь не хотят начинать строительство корабля до того, как технологии будут готовы.

Чарльз Круг, руководитель верфи в штате Мэн, отметил, что судостроители предпочитают, чтобы у них было дополнительное время, чтобы убедиться, что технология и дизайн верны.

Если мы получим полностью спроектированный корабль, это, очевидно, сделает нас намного более продуктивными и эффективными

— сказал Круг для американской прессы.
Автор:
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:32
    +2
    Конечную проверку может дать только война. Вот начнутся боевые действия на Тихом, с участием флотов Китая, США, Австралии, Японии, Южной и Северной Кореи, Филиппин. Индонезии, Вьетнама, Индии сразу станет понятно кто ошибся в кораблестроении а кто правильно вектор развития угадал. Но пока что флоты всех держав всегда готовятся к прошлой войне. Строят фрегаты когда пришло время броненосцев, клепают броненосцы а уже начинают рулить дредноуты. Вкладываются в дредноуты а надо было в авианосцы, теперь вот с авианосцами и стелс-эсминцами все считают что угадали. Война покажет....
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:37
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Вот начнутся боевые действия на Тихом

      На это зубило чего только впихнуть не пытались. Но оно до тихого не дойдёт, останется "вещью в себе" и потонет от ржавчины в конце концов.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:34
    +1
    Печатный станок у сша находится и их дорогостоящие ошибки весь мир оплачивает (в том числе и Россия ) Поэтому мы и стремимся выйти из под долларовой зависимости И запад нам объявил войну (неофициальную) Но мы справимся уверен .
    Скоро долларами будут подтирать одно место ..Они ничего не стоят и ничем не обеспечены !
  3. dauria
    dauria Сегодня, 09:40
    0
    Есть два пути в конструировании . Один -беспроигрышный . Вылизывать до блеска проверенные решения , находить "золотые середины ". Это путь создания рабочих лошадок , служащих долго и верно . Хоть в авиации , хоть на флоте , хоть...да везде.
    И второй - рискнуть . Применить новшество . Только при этом создаётся "гадкий утёнок " всегда . Будут ошибки обязательно , ведь путь не проверен , "золотая середина" качеств сместилась и ещё не найдена. Этим конструкторам достаются шишки , ругань . И только потом приходят те самые "беспроигрышные" , которые вылизывают до блеска , до рабочей лошадки .
    А тем , кто рискнул - редко слава первых . Чаще "Он опередил своё время , хотя его утёнок был гадкий ".