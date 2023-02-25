Казахстан поддержал предложенный Китаем план мирного урегулирования на Украине

Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации

Если Украина отвергла предложенный Китаем план мирного урегулирования, то другие постсоветские страны отнеслись к нему иначе. Казахстан, к примеру, поддержал предложения Пекина. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.Как сообщил МИД Казахстана, республика приветствует инициативу КНР по мирному урегулированию украинского кризиса. План Пекина, по мнению казахской стороны, заслуживает внимания и поддержки, так как он разрабатывался в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, направлен на прекращение боевых действий и уважение суверенитета и независимости государств мира.- утверждается в заявлении МИД Казахстана.Напомним, что Казахстан официально не поддерживает ни Россию, ни Украину. На заседании Генеральной ассамблеи ООН делегация Казахстана воздержалась при голосовании за антироссийскую резолюцию с осуждением специальной военной операции на Украине. В то же время. некоторые казахские националистически настроенные деятели не скрывают симпатий к киевскому режиму.Отметим, что МИД Китая представил мирный план из 12 пунктов. Однако он встретил неоднозначную реакцию со стороны разных государств. Например, президент США Джо Байден назвал предложения китайской стороны выгодными только для России. Тем самым, он зашел даже дальше украинских политиков, которые с некоторыми пунктами плана согласились.