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Казахстан поддержал предложенный Китаем план мирного урегулирования на Украине

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Казахстан поддержал предложенный Китаем план мирного урегулирования на Украине

Если Украина отвергла предложенный Китаем план мирного урегулирования, то другие постсоветские страны отнеслись к нему иначе. Казахстан, к примеру, поддержал предложения Пекина. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.


Как сообщил МИД Казахстана, республика приветствует инициативу КНР по мирному урегулированию украинского кризиса. План Пекина, по мнению казахской стороны, заслуживает внимания и поддержки, так как он разрабатывался в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, направлен на прекращение боевых действий и уважение суверенитета и независимости государств мира.

Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации

- утверждается в заявлении МИД Казахстана.

Напомним, что Казахстан официально не поддерживает ни Россию, ни Украину. На заседании Генеральной ассамблеи ООН делегация Казахстана воздержалась при голосовании за антироссийскую резолюцию с осуждением специальной военной операции на Украине. В то же время. некоторые казахские националистически настроенные деятели не скрывают симпатий к киевскому режиму.

Отметим, что МИД Китая представил мирный план из 12 пунктов. Однако он встретил неоднозначную реакцию со стороны разных государств. Например, президент США Джо Байден назвал предложения китайской стороны выгодными только для России. Тем самым, он зашел даже дальше украинских политиков, которые с некоторыми пунктами плана согласились.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел Казахстана
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:25
    +4
    Вот мнение Казахстана ОЧЕНЬ важно для Вашингтона и Москвы. Прям капец как, тут скорее попытка Китаю понравиться. В надежде на инвистиции.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:31
      +2
      Ну почему в,, надежде,,? Все у них нормально в плане инвестиций. Постепенно переходят к другому партнёру.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 09:33
      +3
      Казахстан - объект политики, а не субъект и его мнение очень важно, как в басне Крылова про ягненка wassat
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 09:35
      +1
      Вообще-то Астана должна понимать, что Поднебесная никаких "планов" не предлагала. А озвучила возможные, общие принципы. Которые, кстати, уже изначально, в своих первых пунктах, т.н. "запад" затрагивают куда-как приоритетнее и "неприятнее", чем ситуацию на территории бывшей единой Украины. На которой девять лет идёт гражданская война, развязанная киевскими переворотчиками...
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:33
    0
    В плане Китая ничего нет о безопасности России - о нейтралитете Украине и невступлении её в НАТО и в ЕС.
    Так что для РФ китайский план не имеет смысла, он решает главной проблемы, из-за которой и началось СВО.

    Главное, что этот китайский план отвергли США и ЕС, НАТО и Украина, потому что этот план не решает главную задачу США и НАТО - ослабить войной на Украине Россию.

    Проще говоря, коллективный Запад послал Китай с его планом далеко.
    И на этом можно поставить точку.
  3. Klim Strim
    Klim Strim Сегодня, 09:36
    +3
    Это не план. Маниловщина чистой воды.
  4. Eug
    Eug Сегодня, 09:43
    0
    Кто бы сомневался... Казахстан давно уже не с Россией, походу, заходит в китайскую орбиту все сильнее. Ждем реакции Лукашенко - многое проявит в отношениях России с Белоруссией. А вообще, как по мне, очень похоже, что этот план согласован с кремлевским руководством для предъявления в качестве аргумента российским же "ястребам" - похоже, Кремлем уже принято решение свернуть операцию, об этом же говорят и слова Пригожина о ряде действий в отношении его ЧВК.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:49
      0
      Дык Лукашенко уже призывал гегемоню с подсвинками прислушаться к китайскому плану. Несколько дней назад.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:44
    0
    Ага, только вот когда предыдущего елбасы гоняли по Казахстану восставшие маргиналы, чего-то никакой Китай не вступился. Это русские десантники приехали и навели порядок за три дня!