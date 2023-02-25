Военное обозрение
Войти Регистрация

Лидер ХДС Германии: Запад в будущем могут ожидать куда более серьёзные конфликты, нежели украинский кризис

4
Лидер ХДС Германии: Запад в будущем могут ожидать куда более серьёзные конфликты, нежели украинский кризис

Немецкий политический деятель и лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Запад в будущем могут ожидать куда более серьёзные конфликты, нежели украинский кризис. Как уточнил политик, США, Евросоюз и страны НАТО могут столкнуться с угрозой применения ядерного оружия. Он ссылается на такие государства как КНР, КНДР и Иран.


Далеко не исключено, что всех нас может настигнуть новая череда военных конфликтов в будущем, которые могут сопровождаться применением ядерного оружия

– приводит слова председателя политформирования журнал Der Spiegel.

Мерц придерживается мнения о том, что Китай, Северная Корея и Иран действуют по тому же принципу что и Россия – прилагают усилия по «подрыву действующего политического порядка». Дело может даже и не дойти до применения оружия массового применения (ОМП), считает он, ведь достаточно одного его наличия у вышеуказанных стран, что уже, по сути, препятствует ЕС и Соединённым Штатам обеспечивать защиту Украине.

В этом контексте Фридрих Мерц напомнил и о договоре о разоружении (ДРСМД), который был подписан тогдашними лидерами США и СССР, Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым 8 декабря 1987 года, ведь именно так же, продолжает он, на сегодняшний день нужно поступить и Западу, чтобы действия России на Украине не служили примером для других государств с «авторитарными режимами».
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Мерц
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:36
    +1
    Дело может даже и не дойти до применения оружия массового применения (ОМП), считает он, ведь достаточно одного его наличия у вышеуказанных стран, что уже, по сути, препятствует ЕС и Соединённым Штатам обеспечивать защиту Украине.

    И оно обязательно до этого дойдёт, если США и НАТО будут усиливать конфликт на Украине, поставлять Украине всё более дальнобойные ракеты, самолёты.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:41
    0
    Если вспоминать про договорённости и обещания про порядок, то пусть вспомнят как обещали не расширять НАТО в обмен на воссоедините ФРГ и ГДР. Раз расширились, значит не признавать их в этих границах. свободу ГДР!
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:44
    0
    Переведите последний абзац. Кто так должен поступить?
  4. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 09:45
    +1
    Запад в будущем могут ожидать куда более серьёзные конфликты
    Ведите себя скромнее, не лезьте затычками во все дырки, и будет вам счастье,