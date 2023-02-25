Лидер ХДС Германии: Запад в будущем могут ожидать куда более серьёзные конфликты, нежели украинский кризис

Далеко не исключено, что всех нас может настигнуть новая череда военных конфликтов в будущем, которые могут сопровождаться применением ядерного оружия

Немецкий политический деятель и лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Запад в будущем могут ожидать куда более серьёзные конфликты, нежели украинский кризис. Как уточнил политик, США, Евросоюз и страны НАТО могут столкнуться с угрозой применения ядерного оружия . Он ссылается на такие государства как КНР, КНДР и Иран.– приводит слова председателя политформирования журнал Der Spiegel.Мерц придерживается мнения о том, что Китай, Северная Корея и Иран действуют по тому же принципу что и Россия – прилагают усилия по «подрыву действующего политического порядка». Дело может даже и не дойти до применения оружия массового применения (ОМП), считает он, ведь достаточно одного его наличия у вышеуказанных стран, что уже, по сути, препятствует ЕС и Соединённым Штатам обеспечивать защиту Украине.В этом контексте Фридрих Мерц напомнил и о договоре о разоружении (ДРСМД), который был подписан тогдашними лидерами США и СССР, Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым 8 декабря 1987 года, ведь именно так же, продолжает он, на сегодняшний день нужно поступить и Западу, чтобы действия России на Украине не служили примером для других государств с «авторитарными режимами».