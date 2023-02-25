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Украинский политик Арестович раскритиковал строительство моноэтничного государства как ложный путь для Украины

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Украинский политик Арестович раскритиковал строительство моноэтничного государства как ложный путь для Украины

В обозримом будущем Украина может столкнуться с новой опасностью. Об этом заявил украинский политик Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в публикации в своем Telegram-канале.


Таким риском Арестович называет курс Киева на строительство закрытого и моноэтнического государства. По мнению политика, такая страна не сможет стабильно развиваться, да и долго существовать. Национализм является ложным путем развития для страны. Об этом свидетельствует опыт столетней давности, отмечает Арестович, вероятно, подразумевая эксперименты украинских националистов с государственным строительством в 1918-1920 гг.

По словам политика, новые попытки повторить старый опыт приведут к тому же самому результату. То есть, Украина перестанет существовать как государство, столкнется с различными негативными событиями, которые уже имели место в украинской истории.

В последнее время Арестович выступает с критическими заявлениями относительно политики украинского государства и поведения значительной части его населения. Например, политик критикует попытки «отменить» русскую культуру и русский язык.

Арестович заявляет о необходимости строительства «креативной» и «многокультурной» Украины, вероятно, пытаясь привлечь симпатии русскоязычного населения и многочисленных национальных меньшинств, недовольных оголтелым украинским национализмом, поддерживаемым действующей властью.

Некоторые эксперты усматривают в действиях Арестовича претензию на более значительную политическую роль и желание отмежеваться от режима Владимира Зеленского с перспективой на будущее, заняв ту нишу, которую в свое время занимал сам Зеленский при предыдущем президенте Петре Порошенко.
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:37
    +1
    Люську нагнали с теплого места и теперь она обиженка. Теперь будет ругать и лаять на тех с чьих рук все это время ела. Типичное поведение лахудры на коммунальной кухне.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:45
      0
      Таким риском Арестович называет курс Киева на строительство закрытого и моноэтнического государства. По мнению политика, такая страна не сможет стабильно развиваться, да и долго существовать.


      Это же хорошо.

      В последнее время Арестович выступает с критическими заявлениями относительно политики украинского государства и поведения значительной части его населения. Например, политик критикует попытки «отменить» русскую культуру и русский язык.


      Пусть говорят только на своём соловьином и не морают наш русский язык.
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:38
    +1
    Вижу польские уши оттуда торчат winked
    !!!
    1. Ярик
      Ярик Сегодня, 09:42
      0
      Не только польские. Там уши торчат всей Европы, за исключением англо-сыкунов.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:40
    +1
    . В последнее время Арестович выступает с критическими заявлениями относительно политики украинского государства

    Он не помнит, что вещал последние несколько лет, до ухода с этой должности? Хотя в головах у хо..ов идеальный газ, я забыл.
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:41
    +1
    Эээ... А он что уже ПОЛИТИК??? Вот не знал laughing
  5. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 09:42
    +1
    украинский политик Алексей Арестович
    " Я вовсе не такой, как Зеленский, я люблю Россию и русских и надеюсь, они дадут мне порулить Украиной, когда СВО закончится" - так мечтает
    украинский политик Алексей Арестович
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:46
    0
    Действительно, Люська абсолютно прав - нацистское государство не может быть многонациональным.
    Ein Reich - ein Volk - ein Fuhrer.
    Deutschland uber alles!
    Одна нація, одна мова, одна віра.
    Украина понад усе!
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:48
    0
    Человек встал на путь исправления, а вы иронизируете! (шутка) laughing
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:49
    0
    Национализм является ложным путем развития для страны. Об этом свидетельствует опыт столетней давности, отмечает Арестович,

    Батюшки!!! Неужто Люся протрезвела и нос в книжку всунула? ))) Но вообще-то Люся претендует на пост президента в будущем. И чем черт не шутит, если США поддержат "нейтральную фигуру", которая будет рулить огрызком Украины под их присмотром. Только сомневаюсь я, что Люсю остальные страны допустят. Они сами огрызок раздеребанят, а основная часть будет у России.
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:49
    0
    Украинский политик Арестович раскритиковал строительство моноэтничного государства как ложный путь для Украины

    Цирковые виртуозы - в прыжке переобуваются!!!