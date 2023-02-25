Украинский политик Арестович раскритиковал строительство моноэтничного государства как ложный путь для Украины

В обозримом будущем Украина может столкнуться с новой опасностью. Об этом заявил украинский политик Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в публикации в своем Telegram-канале.
Таким риском Арестович называет курс Киева на строительство закрытого и моноэтнического государства. По мнению политика, такая страна не сможет стабильно развиваться, да и долго существовать. Национализм является ложным путем развития для страны. Об этом свидетельствует опыт столетней давности, отмечает Арестович, вероятно, подразумевая эксперименты украинских националистов с государственным строительством в 1918-1920 гг.
По словам политика, новые попытки повторить старый опыт приведут к тому же самому результату. То есть, Украина перестанет существовать как государство, столкнется с различными негативными событиями, которые уже имели место в украинской истории.
В последнее время Арестович выступает с критическими заявлениями относительно политики украинского государства и поведения значительной части его населения. Например, политик критикует попытки «отменить» русскую культуру и русский язык.
Арестович заявляет о необходимости строительства «креативной» и «многокультурной» Украины, вероятно, пытаясь привлечь симпатии русскоязычного населения и многочисленных национальных меньшинств, недовольных оголтелым украинским национализмом, поддерживаемым действующей властью.
Некоторые эксперты усматривают в действиях Арестовича претензию на более значительную политическую роль и желание отмежеваться от режима Владимира Зеленского с перспективой на будущее, заняв ту нишу, которую в свое время занимал сам Зеленский при предыдущем президенте Петре Порошенко.