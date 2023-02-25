В сводке генерального штаба ВСУ появилось наименование населённого пункта Пивничное на Донбассе. Это посёлок городского типа, который вплотную примыкает к Торецку, образуя с ним фактически единую агломерацию.
Официальный представитель ГШ ВСУ Александр Штупун, повествуя о событиях на так называемом «восточном фронте», заявил о том, что российские войска предприняли попытку атаковать украинские позиции в районе Пивничного (бывший пгт Кирово). Это заявление Штупуна обращает на себя особое внимание в связи с тем, что название этого посёлка городского типа в сводках украинского генерального штаба появляется впервые за последние месяцы.
Если учесть, что атаки в направлении Торецка идут и с юга – в районе Новосёловка – Новгородское (Нью-Йорк), можно говорить о том, что украинский гарнизон Торецка поджат уже с двух сторон. Мало того, идут попытки продвижения ЧВК «Вагнер» к северу от города – со стороны ранее освобождённой Курдюмовки в направлении автодороги Артёмовск – Константиновка.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о крайне сложной для ВСУ ситуации на ряде направлений. Одно из таких направлений – Артёмовск. Среди прочего тяжёлые бои в ДНР идут в районе Угледара, где действует в основном морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ России. Бои идут на западе Марьинки. Также российские силы продвигаются вдоль трассы Артёмовск-Славянск.