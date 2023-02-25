Военное обозрение
Войти Регистрация

Впервые за несколько месяцев в сводке Генштаба противника появилось упоминание пгт Пивничное близ Торецка

2
Впервые за несколько месяцев в сводке Генштаба противника появилось упоминание пгт Пивничное близ Торецка

В сводке генерального штаба ВСУ появилось наименование населённого пункта Пивничное на Донбассе. Это посёлок городского типа, который вплотную примыкает к Торецку, образуя с ним фактически единую агломерацию.

Официальный представитель ГШ ВСУ Александр Штупун, повествуя о событиях на так называемом «восточном фронте», заявил о том, что российские войска предприняли попытку атаковать украинские позиции в районе Пивничного (бывший пгт Кирово). Это заявление Штупуна обращает на себя особое внимание в связи с тем, что название этого посёлка городского типа в сводках украинского генерального штаба появляется впервые за последние месяцы.



Если учесть, что атаки в направлении Торецка идут и с юга – в районе Новосёловка – Новгородское (Нью-Йорк), можно говорить о том, что украинский гарнизон Торецка поджат уже с двух сторон. Мало того, идут попытки продвижения ЧВК «Вагнер» к северу от города – со стороны ранее освобождённой Курдюмовки в направлении автодороги Артёмовск – Константиновка.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о крайне сложной для ВСУ ситуации на ряде направлений. Одно из таких направлений – Артёмовск. Среди прочего тяжёлые бои в ДНР идут в районе Угледара, где действует в основном морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ России. Бои идут на западе Марьинки. Также российские силы продвигаются вдоль трассы Артёмовск-Славянск.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:50
    0
    Как только чвкшники появились в районе, сразу пошел прогресс! Все таки пока, это лучшая штурмовая пехота в мире. И остальные, у нее опыт активно перенимают. Главное не мешать всякой шагистикой и строевыми штучками.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:52
    0
    Это крупный стратегический успех Вооружённых Сил РФ вроде Сталинграда, Курска, Киева, Варшавы, Берлина в ВОВ?