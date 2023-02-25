Марочко: Почти треть колонны военной техники ВСУ уничтожена на марше под Кременной

Украинское командование пытается усилить свои подразделения на линии Сватово-Кременная на западе Луганской республики, регулярно перебрасываю туда дополнительные резервы, в том числе бронетхнику. С осени прошлого года этот участок фронта остается одним из самых напряженных после Донецкого направления. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и периодически безуспешно пытаются прорвать оборону на этом участке.
Накануне российской разведкой было обнаружено передвижение техники ВСУ в районе поселка Белогоровка. По указанным координатам был нанесен удар артиллерией и армейской авиацией ВС РФ, в результате которого почти треть колонны была уничтожена на марше. Об огневом поражении техники ВСУ со ссылкой на собственные источники РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
При переброске только 70 процентов военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией
— сообщил Марочко.
Собеседник агентства добавил, что командование ВСУ регулярно перебрасывает на этот участок фронта дополнительные резервы, чтобы доукомплектовать находящиеся здесь подразделения ВСУ, которые в результате активных действий ВС РФ несут значительные потери, до штатной численности.
Артиллерия ВС РФ работает в круглосуточном режиме, не давая противнику возможности перегруппироваться. После артподготовки уже наши штурмовые группы выбивают украинских боевиков с занятых позиций. Так, в сети распространяется видео очень мощных прилетов по позициям ВСУ в районе Сватово, выполненных в ночное время.