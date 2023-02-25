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Марочко: Почти треть колонны военной техники ВСУ уничтожена на марше под Кременной

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Марочко: Почти треть колонны военной техники ВСУ уничтожена на марше под Кременной

Украинское командование пытается усилить свои подразделения на линии Сватово-Кременная на западе Луганской республики, регулярно перебрасываю туда дополнительные резервы, в том числе бронетхнику. С осени прошлого года этот участок фронта остается одним из самых напряженных после Донецкого направления. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и периодически безуспешно пытаются прорвать оборону на этом участке.


Накануне российской разведкой было обнаружено передвижение техники ВСУ в районе поселка Белогоровка. По указанным координатам был нанесен удар артиллерией и армейской авиацией ВС РФ, в результате которого почти треть колонны была уничтожена на марше. Об огневом поражении техники ВСУ со ссылкой на собственные источники РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

При переброске только 70 процентов военного вооружения и техники достигли пункта назначения. Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией

— сообщил Марочко.



Собеседник агентства добавил, что командование ВСУ регулярно перебрасывает на этот участок фронта дополнительные резервы, чтобы доукомплектовать находящиеся здесь подразделения ВСУ, которые в результате активных действий ВС РФ несут значительные потери, до штатной численности.

Артиллерия ВС РФ работает в круглосуточном режиме, не давая противнику возможности перегруппироваться. После артподготовки уже наши штурмовые группы выбивают украинских боевиков с занятых позиций. Так, в сети распространяется видео очень мощных прилетов по позициям ВСУ в районе Сватово, выполненных в ночное время.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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42 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:02
    -5
    Байден дал приказ ,Россия приняла и оформила к бандере ..! Скоро котел знатный заварится ..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:03
      +7
      А почему только треть колонны уничтожена,а не вся колонна?Недоработка. Бьют обычно по началу и концу колонны,чтобы её движение застопорить.А потом уже когда колонна потеряла движение и встала можно по ней отработать до полного уничтожения.Артиллерии или авиации не хватило для уничтожения всей колонны или в чём дело?Поздно информацию получили?Несерьёзно это всё после года СВО.У нас вообще кто то делает выводы и работает над ошибками?
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 10:11
        -10
        Там вас на передовой не хватило. Вы то уж в военном деле не на шутку понимаете. Все недовольны, все поучаете как воевать. Были бы вы там лично уж точно всю бы колонну разбили!
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:12
        -4
        Цитата: Orange-Bigg
        А почему только треть колонны уничтожена,а не вся колонна?Недоработка. Бьют обычно по началу и концу колонны,чтобы её движение застопорить.А потом уже когда колонна потеряла движение и встала можно по ней отработать до полного уничтожения.Артиллерии или авиации не хватило для уничтожения всей колонны или в чём дело?Поздно информацию получили?Несерьёзно это всё после года СВО.

        А что кроме слов г-на Марочко вообще может подтвердить столь значительный успех?
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 10:16
          +3
          Похоже гражданин Марочко решил примерить на себя лавры гражданина Конашенкова. Это как же надо было постараться, что бы фамилия "Конашенков" стала нарицательной.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 10:29
            0
            Ну Левитан же с этим смирился......... request
          2. igork735
            igork735 Сегодня, 12:41
            0
            Согласен с вами.Марочко это Конашенков местного разлива,если не круче.Просмотреть хотя бы заголовки заявлений сделанных Марочко может каждый желающий покопавшись в интернете.
        2. Комментарий был удален.
        3. WIKI
          WIKI Сегодня, 10:32
          +1
          Не что , а кто. "Собственные источники". Под этим соусом можно подавать любую информацию, главное что бы она не отклонялась от тренда
          Цитата: Арон Заави
          А что кроме слов

        4. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 11:52
          0
          А что, кроме "заявлений" клоунов с бирками "зеленский" или "арестович", может их "опровергнуть"?..
      3. Грица
        Грица Сегодня, 10:14
        +6
        Цитата: Orange-Bigg
        А почему только треть колонны уничтожена,а не вся колонна?

        Я тоже этого понять не могу. Ладно, предположим артиллерия могла потерять колонну, если нет разведки. Но ведь армейская авиация... Что мешало ей, которая "мне сверху видно все" сделать еще несколько вылетов? И добить не только на марше, а в месте, куда она двигалась. Как мы поняли, двигалась она в Белогоровку и 70% все таки приехали в ангары и гаражи. Что мешало бомбить эти гаражи?
        1. Sebostyuan
          Sebostyuan Сегодня, 11:11
          -1
          Вот, что пишут воннкоры.
          "Вчера на одном из участков фронта хохлячий FPV дрон-камикадзе залетел прямо в открытый люк танка.

          Командир вылез передать какую-то важную информацию...

          Связь УКВ-диапазона легко прослушивается, поэтому важную инфу передают по другой системе связи.

          Экипаж остался жив, а вот танк сгорел. Его убила маленькая хренатень за 30тыс. рублей. (Не за 2,5 млн).

          У меня вопрос: неужели МО настолько всё похрен, что они до сих пор не занялись централизованным созданием подразделений, летающих на FPV-дронах.

          По-любому найдётся , который напишет, что уже всё разрабатывается и оно не имеет аналогов...

          Знаю точно, что с нашей стороны этим занимаются только энтузиасты-любители. Вдумайтесь: технику, способную уничтожать танки делают в гаражах!!

          Надо менять наш подход к СВО, год всё таки прошёл..."

          PS. А кому менять? Тем кто провалил начало СВО. Тем кто "освоил" 16трл.р выделенные на перевооружение? Они спустя год СВО не хотят ничего менять, только боряться с критикой и делают вид, что всё хорошо.


          Представтье себе: Всё коптеры, антидроновые ружья, хвостовики для ВОГов , теплаки и тд. - куплены в войска, за счёт неравнодушных граждан. Они не поверили, что в армии - всё есть. А где бы проходила ЛБС если бы поверили? Не будь штурмовиков Вагнера. Бойцов народных корпусов. Ахмата, Росгвардии, Добровольцев, БАРсов и тд.
          Чисто силами МО под "рукаводством маршала".
      4. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 10:23
        +5
        А почему только треть колонны уничтожена,а не вся колонна?

        одного удара хватило на треть, а потом смена позиции, но остатки колонны уже прошли, как видно
      5. Николай Дягелев
        Николай Дягелев Сегодня, 10:26
        -2
        Почти треть- это 3 танка из 10и. Сразу вспомнил как недавно украинцы наш батальон разхерачили под Угледаром, более 30 единиц техники и это при "полном господстве российской авиации". Позор , артиллерия у нас отстала на два поколения от западного, авиацией вообще пользоваться не умеют, в отличии от америкосов. Как папуасы с гранатой(((
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 11:12
          +2
          Да позоримся, сколько у нас папуасов по клавам стучат.
      6. Пленник
        Пленник Сегодня, 10:27
        0
        Треть это хорошо. Конечно хуже, чем 2/3, но лучше, чем 1/4. winked
      7. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:34
        +1
        . Бьют обычно по началу и концу колонны,чтобы её движение застопорить

        Это не горная местность и не переправа. Тут срулить резво можно. А вообще я сам фиг знает
      8. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 10:47
        +4
        Я вам больше скажу, колонной называется цепь из 2 машин. Простыми словами, ехало 10 машин, уничтожили 3. Не слишком круто звучит. Куда круче 30%
      9. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:09
        +1
        Знаток! В полях какую пробку вы сделаете? Банально по обочине? Это их территория мин можно не опасаться. Поэтому сразу по газам, кто прямо, кто вправо-влево рассредоточились.
    2. vova1910
      vova1910 Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: LukaNord
      Байден дал приказ ,Россия приняла и оформила к бандере ..! Скоро котел знатный заварится ..

      Михан, говорят, что украинцы боятся тебя как чумы. Ведь ты же из окопа сюда пишешь, правда?
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 10:12
        -5
        А вы сами то наверное уж точно из блиндажа упрёки кидаете?
      2. Пленник
        Пленник Сегодня, 10:30
        +3
        winked Я так понимаю, вы два окопника рано или поздно должны встретится. Правда? Вы же сами наверное то же из окопа вещаете или из горящего танка?
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:32
        -4
        А вы его как раскусили wassat..............
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:03
    +4
    Почти треть колонны военной техники ВСУ уничтожена на марше
    Все таки хотелось бы больше конкретики... Треть это сколько в штуках?
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 10:24
      0
      Предположим ехало три машины. Одну подбили. 2 доехало до своих позиций. Вот треть и уничтожена. Даже чуть больше.
      Такая вот она арифметика.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:04
    0
    Отличная новость good
    Хотелось бы больше, а не только треть колонны.
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:11
    0
    После заявлений чехов надо проверять не надувные ли это макеты боевой техники. Ну а треть колонны это показывает сколько выдают боеприпасов.
    1. Max2022
      Max2022 Сегодня, 10:20
      -1
      Думаешь к надувным макетам колёсики приделали и за верёвочку тянули..
      А на счёт боеприпасов - похоже били по площади, а не высокоточными, что ушло, то ушло
  5. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 10:12
    +2
    Набор бесполезных слов, а не статья. Где случилось данное событие? Под Кременной, около Белогоровки или Сватово?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:25
      0
      опять же - нет видеофиксации в фулАшДи с геолокацией
      1. vova1910
        vova1910 Сегодня, 12:01
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        опять же - нет видеофиксации в фулАшДи с геолокацией

        может вам видеофиксацию на все уничтоженные хаймарсы прислать? Езжайте в Израиль и там требуйте свою видеофиксацию, а так извольте верить товарищу Конашенкову на слово.
        1. igork735
          igork735 Сегодня, 12:48
          0
          Правильно.Генералам в погонах,как и джентельменам, надо на слово верить.
  6. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:26
    -5
    Ну и где фото видео с беспилотников этой разгромленной колонны? Дроны кончились? Опять из цикла Верьте нам мы не обманываем.
  7. solar
    solar Сегодня, 10:34
    +2
    И снова никаких доказательств. Выглядит так, что получили информацию о колонне, постреляли "в ту сторону" и отчитались о расходе боеприпасов. А что треть колонны- так если отчитаешься что всю, а начальство по другим каналам узнает, что они до Кременной доехали. А так нормально- попали, боеприпас израсходован по делу. А сколько их там выехало и куда конкретно ехали и сколько доехали- кто знает?
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 10:36
    -2
    Треть колонны это сколько?
    Одна, две, десять, сто машин?...
    Что за идиотская манера изложения?
    После таких тупых сообщений становится понятно,
    что кругом сплошное вранье.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 10:48
      0
      Треть колонны это сколько?

      Уточнение от Марочки
      почти треть колонны была уничтожена на марше.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:54
    +3
    Согласен с упреками выше.Прежде чем выдать информацию проверте пожайлуста.Как на достоверность,так и на стиль изложения.А то получается где то там ,уничтоженно что то типа коллоны с чем и кем не понятно.Просмотрел Телегу,нет там не чего.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:20
      0
      Нового военкора раскручивают, был майор Марченко, видать уволили.
  10. Machete
    Machete Сегодня, 11:06
    +3
    Хотелось бы ещё узнать размер колонны для начала.
    А то в новостях и ТГ-каналах военкоры очень часто выкладывают видео и фото "разгромленной колонны". А там три-четыре единицы техники и пишут, что был нанесён удар одним орудием. Да, точно, но одним и колонна была из трёх-четырёх единиц.

    Так и тут нет никакой конкретики. Может, треть колонны - это две машины с пехотой. request
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 11:15
      0
      А две машины с пехотой это мало? sad .......
  11. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:18
    0
    Цитата: igorbrsv
    А вы его как раскусили wassat..............

    Сразу чувствуется закопченными пальцами, текст набирает, в промежутке пока ствол остывает.
  12. МеВеД
    МеВеД Сегодня, 11:22
    +1
    Вот это новость, где-то там в районе Белогоровки кем-то была обнаружена какая-то колонна с какой-то численностью техники и личного состава, которую какие-то российские войска обстреляли откуда-то из какой-то артиллерии и даже какой-то авиации, какое-то количество какой-то техники уничтожили, известно только, что до 30%.
  13. Комментарий был удален.
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:07
    0
    Русская артиллерия как всегда отлично справляется