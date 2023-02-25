Военное обозрение
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Очередной наёмник из США ликвидирован на Украине

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Очередной наёмник из США ликвидирован на Украине

Запад продолжает поставлять на Украину не только вооружения, но и наёмников, которые, как правило, являются отставными военнослужащими и, как и западная техника, находят здесь свой конец.


Как стало известно, очередной американский наёмник ликвидирован в зоне российской СВО. Речь идёт о 28-летнем Эндрю Питерсе, который служил в Интернациональной легионе. О смерти Питерса сообщила американская радиостанция WPR, ссылаясь на семью наёмника.

В сообщении радиостанции говорится, что Питерс был убит во время боёв, но не уточняется в каком именно месте это произошло. Согласно другим источникам, американский наёмник был убит в районе Купянска.

Стоит напомнить, что в четверг в Минобороны России заявили об уничтожении 55 солдат ВСУ, а также двух пикапов и гаубицы Д-20 на купянском направлении.

Питерс, как и многие приезжающие сражаться за ВСУ граждане США, был бывшим военным и ранее служил в Афганистане. На Украину он прибыл в ноябре прошлого года и вступил в ряды Интернационального легиона территориальной обороны.

В последний раз о смерти наёмника из США сообщалось в начале февраля, когда в Артёмовске был ликвидирован бывший морской пехотинец США Питер Рид, который якобы был волонтёром. Тогда возникли подозрения, что машина западных наёмников была обстреляна самим же украинскими военными. Эти подозрения возникли в связи с тем, что один из украинских военнослужащих зачем-то осуществлял съёмку автомобиля - за секунду до прилёта ПТРК и после поражения цели.
Автор:
Использованы фотографии:
Украинский интернациональный легион
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44 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:13
    +16
    И еще одним пен до сским гусем меньше. Отлично.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:14
      +19
      Цитата: Nexcom
      И еще одним пен до сским гусем меньше. Отлично.


      Ещё одним петухом судя по фото.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:16
        +4
        Извините, я в сортах нелетающих птицов не разбираюсь. lol
        1. dauria
          dauria Сегодня, 10:22
          +13
          Так это ж бухгалтер из "Охотников за привидениями" ! Неужели за упокой Рика Мораниса ?
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:25
            +5
            неее, у этого бухгалтера губы не накрашены
            1. frruc
              frruc Сегодня, 10:48
              +3
              Речь идёт о 28-летнем Эндрю Питерсе

              Я подумал, что это Оно. Туда ему и дорога.
              1. ДымОк_в_дЫмке
                ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:16
                +1
                Цитата: frruc
                Я подумал, что это Оно. Туда ему и дорога.

                Да, похоже на оно или "3 в 1".
                Однако, много чести каждого отдельного убитого матрасника обсуждать.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 10:34
        +7
        Ещё одним петухом

        звёзднополосатый гей на передержке в незалежной...
        а может это был резиновый макет? латексная кукла?
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:37
        +4
        Ффу. Я после такого и ружьё бы выбросил. Не дай бог приснится negative
      4. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:38
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: Nexcom
        И еще одним пен до сским гусем меньше. Отлично.


        Ещё одним петухом судя по фото.

        Не долго он тут прокукарекал, в три месяца "уложился")))
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:30
      +4
      Цитата: Nexcom
      И еще одним пен до сским гусем меньше. Отлично.

      Эти петушилы должны пропадать без вести ..

      Для других персонажей ледоруб !
      1. не тот
        не тот Сегодня, 10:47
        +3
        Отлично.
        Присоединяюсь.Земля стекловатой.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 10:52
          +2
          Цитата: не тот
          Отлично.
          Присоединяюсь.Земля стекловатой.

          Да большинство населения в России так считают и нашу власть слишком доброй и нерешительной .Хватит уже в демократию играть и смертную казнь уже имеем право ввести ..Россия ведь вышла из всех этих договоров ЕС .
          Например за "Измену Родины" !!!! И воровство в особо крупных размерах
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 11:06
            +1
            Вот с этого и надо начинать. Введение смертной казни. Объявления войны. Ковровые бомбардировки.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:13
    +7
    Вот это бешеный очкаристо на фото!Зверь!Мне показалось или у него губы накрашены на этом фото?Наверно в одном подразделении с Арестовичем служил.Отдельной красногубой бригаде.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:14
      +5
      Не Вам одному и похоже не показалось.
      Гусь походу метросексуалом был.
      А может и того хуже....
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:37
        +1
        Цитата: Nexcom
        Не Вам одному и похоже не показалось.
        Гусь походу метросексуалом был.
        А может и того хуже....

        И того хуже ..Извращенцы со всего мира рванули на окраину ..Им там все разрешают !
    2. Дмитрий_7
      Дмитрий_7 Сегодня, 10:19
      +3
      Да, губы как накрашенные, сразу в глаза неестественный цвет бросается.
      Фу, Питер очкастый
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:20
        +4
        Зато в Пен до сии заявят что даже толерантные пошли воевать со злой рашкой.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:44
        +1
        У него очки без диоптриев. Они для антуража. Видимо его пользовали по другому предназначению
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:14
        +2
        Цитата: Дмитрий_7
        Да, губы как накрашенные, сразу в глаза неестественный цвет бросается.
        Фу, Питер очкастый


        Питерс его фамилия.Питерс очкастый.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:21
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Вот это бешеный очкаристо на фото!Зверь!Мне показалось или у него губы накрашены на этом фото?Наверно в одном подразделении с Арестовичем служил.Отдельной красногубой бригаде.

      Типичный пассивный гомик.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:07
        +1
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Orange-Bigg
        Вот это бешеный очкаристо на фото!Зверь!Мне показалось или у него губы накрашены на этом фото?Наверно в одном подразделении с Арестовичем служил.Отдельной красногубой бригаде.

        Типичный пассивный гомик.


        Типичный пассивный комик?Как Зеленский что ли?
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:14
    +5
    И это вояка? Какой то глист в очках и комуфляже.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:21
      +4
      Там еще и хлеще этого есть - фото толерантных офицеров армии и флота США полно в интернете. Типичная армия Питеров. Нам сдаваться им в плен никак низзя.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:45
        +1
        Я тоже видел. Генерала. Нет. Чем к такому в плен, лучше смерть. А лучше его смерть
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:22
    +5
    По лицу видно, что был вечным (хотя в данном случае говорить о вечности не уместно laughing ) лузером и попёрся на Украину, Шобы стать альфа- самцом, мачо и суперменом. Ну, не Шмогла так не Шмогла. Может в следующей жизни? ДЭбил!
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:24
    +2
    Конкретный Рембо. Фото впечатляет
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:47
      +1
      Да уж не киношный педовояка....... laughing
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 10:26
    +3
    Какая разница как выглядит человек с оружием в руках. Не всё ли равно, когда с его стороны идёт огонь на поражение. Или сдохнуть приятнее от мужчины с обложек милитари журналов, в случае самого неблагоприятного исхода. Ликвидирован и ладно. Новости о наёмниках уже не впечатляют. Сколько этих видео с трупами американцев, британцев, немцев, канадцев, поляков, африканцев и.т.д laughing
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:24
      +1
      Ну я бы предпочёл сдохнуть от пули бойца. А не от его. И для меня это принципиально важно
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:26
    +8
    Очередной медик-волонтер...
    Фото странное
    - Поручик, вы случайно губы не красите?
    - Крашу, крашу, успокойтесь...
    - Да... Дела...
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:55
      0
      Вы очень к месту вспомнили этот фрагмент. Потому что под видом "помощи Украине" туда слетелись отщепенцы - только для того, чтобы в мутной воде пограбить и нажиться.
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 10:27
    +6
    Американская пропаганда всегда показывает русских как неких животных а не людей,потому убивать русского,это не преступление а вроде как сафари.Потому для многих ов,это стало просто развлечением,как и для этого чахлика.
    В общем,за что боролся на то и напоролся.
  9. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:34
    +7
    Теперь про каждого западного ушлёпка с кроличьей мордой, статьи будут выходить. Про наших российских героев лучше пишите! А эту американскую ... пусть вороньё клюет, если не подавится!
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:36
    +4
    Sur l'écusson de l'épaule de ce "mercenaire" on peut clairement voir qui se cache derrière l'Ukraine ...

    По нашивке на плече этого "наемника" хорошо видно, кто стоит за Украиной ...
  11. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 11:08
    +3
    He should have stuck to being an orthodox Jew
  12. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 11:08
    +7
    Мдаа, очередной "небесный сотник" пополнение в " небесной сотне"?
  13. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:10
    +1
    Прибыло ещё 4 танка леопард. Теперь их на Украине пять штук
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:40
    0
    Походу, реальность самую чуточку не совпала с его ожиданиями, вызванными голливудскими поделками...
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:50
    0
    На актера как две капли воды похож, из американских тупых комедий... фамилию забыл.
    Гори в аду, нелюдь!
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:02
    0
    Многие наемники-убийцы падают. Слава русской армии.
  17. al3x
    al3x Сегодня, 12:15
    0
    Боевой Тарас какой то, не иначе. Гусь дырявый.
  18. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 12:51
    0
    Куда ж его понесло, доходягу рахитичного? Сидел бы в свой омерике, ходил бы гей-клубам и митингам за чернокожих феминисток...