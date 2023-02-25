Очередной наёмник из США ликвидирован на Украине

Запад продолжает поставлять на Украину не только вооружения, но и наёмников, которые, как правило, являются отставными военнослужащими и, как и западная техника, находят здесь свой конец.Как стало известно, очередной американский наёмник ликвидирован в зоне российской СВО. Речь идёт о 28-летнем Эндрю Питерсе, который служил в Интернациональной легионе. О смерти Питерса сообщила американская радиостанция WPR, ссылаясь на семью наёмника.В сообщении радиостанции говорится, что Питерс был убит во время боёв, но не уточняется в каком именно месте это произошло. Согласно другим источникам, американский наёмник был убит в районе Купянска.Стоит напомнить, что в четверг в Минобороны России заявили об уничтожении 55 солдат ВСУ, а также двух пикапов и гаубицы Д-20 на купянском направлении.Питерс, как и многие приезжающие сражаться за ВСУ граждане США, был бывшим военным и ранее служил в Афганистане. На Украину он прибыл в ноябре прошлого года и вступил в ряды Интернационального легиона территориальной обороны.В последний раз о смерти наёмника из США сообщалось в начале февраля, когда в Артёмовске был ликвидирован бывший морской пехотинец США Питер Рид, который якобы был волонтёром. Тогда возникли подозрения, что машина западных наёмников была обстреляна самим же украинскими военными. Эти подозрения возникли в связи с тем, что один из украинских военнослужащих зачем-то осуществлял съёмку автомобиля - за секунду до прилёта ПТРК и после поражения цели.