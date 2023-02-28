Не только Гомер. Троянская война в произведениях классической древнегреческой литературы



Троянский конь на картине Джованни Доменико Тьеполо

Причина Троянской войны



Суд Париса в «Падении Трои» Жака Милле, 1484 г.

Поиски Трои



Франческини Меркантоньо. Артемида убивают змея Пифона. Находящийся рядом Аполлон в эту «разборку» благоразумно не вмешивается

Елена Прекрасная



Антонио Канова. Елена Прекрасная. 1819 г.

«Ещё и сейчас в Лаконии, согласно обычаям отцов, Елене и Менелаю приносят священные жертвы не как героям, а как богам.»



Троянский конь на средневековой гравюре



Я. Стыка. Менелай и Елена



Елена Прекрасная на фреске из Помпей

Ахиллес

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:

Многие души могучие славных героев низринул.

Сын громовержца и Леты — Феб, царем прогневленный,

Язву на воинство злую навел; погибали народы.



Луи Эдуар Поль Фурнье. Гнев Ахилла

«Пелеев сын Ахилл был родом скиф из небольшого города Мирмикиона, стоявшего близ озера Меотиса (Азовское море), и уже после, изгнанный скифами за необузданность, жестокость и высокомерие духа, он поселился в Фессалии. Ясным доказательством этому служат покрой его плаща с пряжкой, привычка сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безусловная отвага, вспыльчивость и жестокость.»

«приняли... эти эллинские таинства от товарищей Ахилла.»

Боги троянцев

Царь Приам

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,

Что Троя вам одна, ахейские мужи?



Жан-Батист Реньо. «Смерть Приама»

Парис



В. Байер. Похищение Елены, сад дворца Шёнбрунн, Вена



Пастух Парис и три богини на картине неизвестного художника первой половины XV века



Антуан Томас. «Энона отказывается помочь Парису»

Другие герои Троянского цикла



Кассандра и Аякс на римской фреске из Помпей



Аякс Теламонид готовится совершить самоубийство. Чернофигурная амфора, VI в. до н. э.



Венера, посещающая сына Энея. Миниатюра из рукописи Vergilius Romanus. V век н. э.



Эней и его сын Асканий на берегу Лация. Барельеф 140-150 г. н. э.



Афродита спасает своего сына Энея от Диомеда (и скоро будет ранена им в руку). Иллюстрация из книги Барри Штрауса «Троянская война»