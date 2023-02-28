Не только Гомер. Троянская война в произведениях классической древнегреческой литературы

Троянский конь на картине Джованни Доменико Тьеполо
В предыдущей статье было немного рассказано о личности Гомера и его знаменитых поэмах. Но, как мы уже выяснили, «Илиада» – это всего лишь рассказ о ссоре между Ахиллесом и Агамемноном и е1 трагических последствиях. А в «Одиссее» кратко упоминается о тайном посещении Трои Одиссеем и эпизоде, связанном с троянским конём. Однако же о Троянской войне и её предыстории мы знаем гораздо больше. Дело в том, что поэмы Гомера – не единственный и далеко не самый полный источник, рассказывающий о событиях тех лет. Сегодня мы поговорим о других произведениях Троянского цикла и малоизвестных версиях событий этой войны, более подробно познакомимся с некоторыми главными героями Троянской войны.
Причина Троянской войны
Рассказ о причине Троянской войны содержится в древнегреческой поэме «Киприи», которая была написана в VII веке до н. э. В распоряжении современных исследователей имеются всего 52 стихотворные строки этой поэмы и её синопсис, то есть краткий пересказ. Клавдий Элиан и Иоганн Цец утверждали, что Гомер, не имея денег, эту поэму передал Стасину Кипрскому в качестве приданого за своей дочерью, а тот переработал и дополнил её. В этом произведении говорится о том, что страдающая от избытка людей Гея (Земля) обратилась за помощью к Зевсу, который решил облегчить её участь путём кровопролитных войн. Первой из них стал поход семерых царей против Фив, второй – как раз Троянская. С этой точки зрения, похищение Елены – лишь повод для задуманной Зевсом войны.
В том же источнике («Киприи») содержатся рассказы о свадьбе царя Фтии Пелея и морской богини Фетиды, «яблоке раздора» и суде Париса.
Суд Париса в «Падении Трои» Жака Милле, 1484 г.
Затем повествуется о похищении Парисом Елены, сборе царей и неудачной попытке Одиссея притвориться безумным (он засевал поле солью, но Паламед положил под плуг малолетнего сына Одиссея).
Поиски Трои
Начало этой экспедиции, согласно автору «Киприй», было анекдотичным: ахейцы по ошибке приплыли в Мисию (южнее Троады) и стали разорять окрестности города Тевфрания. Здесь им пришлось сразиться с сыном Геракла Телефом, которого Ахилл ранил в бедро. После закончившейся вничью битвы буря отнесла союзные корабли обратно к Греции. А корабль Ахиллеса пристал к острову Скирос, где этот герой женился на дочери местного царя. В более позднее время появилась легенда о том, что именно здесь мать Ахиллеса, нимфа Фетида, попыталась укрыть его от соратников, нарядив в женскую одежду. Но, как мы помним, её перехитрил Одиссей, подсунув, в качестве подарка, помимо чисто женских вещей, оружие, на которое обратила внимание только одна из «девиц». А вот в «Илиаде» Ахилл грабит Скирос (а чего этот остров так вызывающе и нагло оказался на пути великого героя?).
Во второй раз в поход против Трои греки собрались лишь через 8 лет, когда прошло уже 10 лет со времени похищения Елены. Дело в том, что рана Телефа, нанесённая ему Ахиллесом, никак не заживала. Обратившись к оракулу, он узнал, что исцелить его может только Ахиллес. В качестве платы за исцеление греки потребовали от него провести их флот к Трое.
Часто в «Киприи» включают и рассказ об Ифигении, однако он известен по трагедии Еврипида. Сюжет этого произведения («Ифигения в Авлиде») следующий: неблагоприятные ветры мешают греческим кораблям выйти в море, потому что Агамемнону мстит Артемида: этот царь мало того что застрелил на охоте священную лань этой богини, так ещё и хвалился, что лучше её стреляет из лука. А Артемида – не скромная девственница, которую можно было безнаказанно обижать. Это воинственная богиня дорийских племён, захвативших Лакедемон – будущих спартанцев. Старые боги тряслись от страха, когда Артемида и её брат-близнец Аполлон (одно из значений этого имени – «Губитель») впервые всходили на Олимп.
Франческини Меркантоньо. Артемида убивают змея Пифона. Находящийся рядом Аполлон в эту «разборку» благоразумно не вмешивается
В качестве извинения Артемида готова принять дочь Агамемнона – Ифигению, которую следует принести в жертву. Но в решающий момент она забирает девушку себе, подменив её ланью.
Елена Прекрасная
Антонио Канова. Елена Прекрасная. 1819 г.
Так выглядит похищение Елены на картине Рени Гвидо (Париж, Лувр):
Из предыдущей статьи мы помним, что сюжет, связанный с похищением Елены – один из самых древних в греческой мифологии и, видимо, является отголоском доспартанских преданий народов крито-микенской культуры.
Авторы произведений о Троянской войне предлагают нам разные версии о судьбе Елены после похищения её Парисом.
В сочинениях Гомера и неизвестного автора «Киприй» утверждается, что Елена действительно находилась в Трое. По версии Гомера (самой распространённой и популярной), Парис во время отсутствия Менелая похитил Елену и сокровища царя Спарты. По пути домой его корабль сбился с курса и побывал даже в Финикийском Сидоне. А по мнению автора «Киприй», Парис с Еленой без всяких трудностей через 3 дня добрались до Трои – море было спокойно и дули попутные ветры. При этом, согласно Гомеру, по ходу действия поэмы Елена постоянно высказывает сожаление о своём поступке, виновницей которого считает Афродиту.
А вот такие уважаемые авторы, как Геродот, Еврипид и Стесихор утверждают, что в действительности Елена находилась в Египте.
Тисий, более известный как Стесихор (прозвище, означающее «Устроитель хоров») – поэт, живший на Сицилии около 600 г. до н. э., написал об этой героине две поэмы. В первой, «Елена», о ней говорится как о распущенной, неблагодарной, заносчивой, изменчивой и коварной женщине. Во второй, «Палинодия», утверждается, что в Трое находился призрак Елены, а сама она пребывала в Египте.
Геродот (родился около 485 г. до н. э.), ссылаясь на рассказ, услышанный им от египетских жрецов, сообщает, что во время плавания по Эгейскому морю ветры отнесли корабль Париса к Египту. Царь этой страны Протей, узнав о похищении Елены и сокровищ, изгнал Париса из своей страны, отняв у него и сокровища, и Елену. Когда явились ахейцы, троянцы заявили, что Елены и сокровищ у них нет, но те не поверили им. Лишь после захвата Трои они убедились в правдивости этого ответа, и Менелай отправился в Египет, где и нашёл Елену. По мнению Геродота, троянцы не стали бы 10 лет сражаться за чужую для них женщину, даже если бы она стала женой самого Приама или его наследника Гектора.
В драме Еврипида «Елена» (около 412 г. до н. э.) также утверждается, что Парис увёз в Трою лишь призрак Елены, созданный богиней Герой, а сама Елена всё это время находилась в Египте.
Кстати, следует сказать, что в Спарте, на острове Родос и в некоторых других городах Древней Греции Елена почиталась как богиня. Известно о святилище Елены в Лакедемоне. Греческий поэт IV в. до н. э. Исократ утверждал:
«Ещё и сейчас в Лаконии, согласно обычаям отцов, Елене и Менелаю приносят священные жертвы не как героям, а как богам.»
Сейчас полагают, что этот спартанский культ был связан с представлениями о природе, которая «умирает» осенью (что и символизировало похищение Елены) и «воскресает» весной (символом являлось возвращение героини). Считают, что именно гнев спартанцев, имевших тесные контакты с сицилийскими городами, стал причиной написания Стесихором поэмы «Палинодия» (строго говоря, это название не поэмы, а жанра – «песня с обратным значением»), в которой он отрекался от своего раннего произведения. А предание утверждает, что ослепший поэт увидел во сне Елену, которая сообщила ему, что слепота – наказание за клевету, которое наслали на него её братья – Кастор и Поллукс. Стесихор написал новую поэму, в которой снял с Елены все обвинения, прочитал её на одном из праздников – и прозрел.
А вот в трагедии Софокла «Филоктет» утверждается, что Елена невольно стала виновницей непосредственной гибели Трои. Якобы после смерти Париса она была выдана замуж за его брата – Деифоба. Однако на Елену претендовал и другой сын Приама – Гелен, который, подобно Кассандре, был наделён даром пророчеств. Обиженный на решение отца, он покинул Трою и поселился на горе Иде. Здесь спрятавшийся Одиссей услышал от него, что Троя будет взята только после прибытия сына Ахилла Неоптолема и Филоктета – друга Геракла, но смертельного врага Одиссея, Агамемнона и Менелая (по другой версии, Гелен был захвачен Одиссеем в плен и рассказал всё это на допросе). Нужно было также доставить к Трое кости Пелопса (предок Геракла, Тесея, Агамемнона и Менелая) и выкрасть из этого города защищающий его Палладий – упавший с неба щит Афины Паллады. Этот щит при помощи Елены сумели украсть Одиссей и царь Аргоса Диомед. Более того, некоторые источники утверждают, что именно Гелену принадлежала идея использования деревянного коня.
Троянский конь на средневековой гравюре
Кстати, Менелай и Елена по пути домой скитались лишь немного меньше, чем Одиссей: до Спарты они добрались лишь через 7 лет. В дальнейшем жили вполне счастливо и после смерти были перенесены богами на острова блаженных (Элизий).
Я. Стыка. Менелай и Елена
Итак, Елена – дочь Зевса и Леды, богиня, и сестра богов – Кастора и Поллукса (Полидевка).
Елена Прекрасная на фреске из Помпей
Парис не был её первым похитителем: в возрасте 12 лет она уже была похищена Тесеем – знаменитым героем и царём Афин. Дело в том, что Тесей и его друг Пирифой решили взять в жёны только дочерей Зевса и поклялись помогать в этом друг другу. По жребию Тесею досталась Елена, а Пирифою – Персефона, жена бога подземного мира Аида. Герои сумели войти в царство мёртвых, где их приветливо встретил сам Аид. Он пригласил «гостей» на ужин, но подняться из-за стола они уже не смогли. Позже Тесей был освобождён Гераклом, явившимся в царство мёртвых, чтобы совершить очередной подвиг – привести царю Еврисфею трёхглавого пса Цербера.
А пока Тесей находился «в гостях» у Аида, Елену освободили её знаменитые братья – Диоскуры. Они готовы были начать войну против Афин, поскольку никто из горожан не знал, где укрыта Елена. О её местонахождении сообщил грозным братьям человек по имени Академ. После смерти он был похоронен благодарными согражданами в священной роще близ Афин. Позднее в этой роще Платон обучал своих учеников, и её название (Академия) стало нарицательным. В Троянской войне Диоскуры не участвовали, так как Кастор в это время погиб в ссоре со своими двоюродными братьями, а Поллукс решил разделить его судьбу.
По некоторым данным, мать Тесея в качестве пленницы была увезена Диоскурами в Спарту, вместе с Еленой она попала в Трою, где и была найдена участвовавшими в Троянской войне внуками (сыновьями Тесея) – Демофоном и Акамантом.
Ахиллес
Как ни странно, могучий Ахиллес – герой скорее отрицательный, чем положительный: он честолюбив, вспыльчив, капризен, из-за него погибает Патрокл, а греки едва не терпят поражение. Гомер прямо говорит об этом в начале «Илиады»:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул.
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул.
А также обвиняет Ахиллеса в начале эпидемии, поразившей армию греков:
Сын громовержца и Леты — Феб, царем прогневленный,
Язву на воинство злую навел; погибали народы.
Язву на воинство злую навел; погибали народы.
Эти не слишком привлекательные черты характера унаследовал сын Ахиллеса Неоптолем.
Луи Эдуар Поль Фурнье. Гнев Ахилла
Любопытно, что некоторые греческие и византийские историки называют Ахиллеса скифом. Если Гомер и другие авторы намекают на скифское происхождение героя, называя его «не стригущим власов» и «длиннокудрым» (характерная черта в описании «северных варваров» у греческих и у римских авторов), то Лев Диакон Калойский, ссылаясь на Флавия Арриана, прямо говорит об Ахилле как о тавроскифе и пишет в своей «Истории»:
«Пелеев сын Ахилл был родом скиф из небольшого города Мирмикиона, стоявшего близ озера Меотиса (Азовское море), и уже после, изгнанный скифами за необузданность, жестокость и высокомерие духа, он поселился в Фессалии. Ясным доказательством этому служат покрой его плаща с пряжкой, привычка сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безусловная отвага, вспыльчивость и жестокость.»
Он же, сообщая о сожжении тел погибших воинов армии киевского князя Святослава Игоревича, утверждает, что русские
«приняли... эти эллинские таинства от товарищей Ахилла.»
Думаю, вы помните, что Ахиллес погиб, будучи ранен стрелой в пятку.
Боги троянцев
Покровителями Трои были Афродита, Арей, Ксанф, Лето и её дети – Аполлон и Артемида. Современные исследователи полагают, что все они были «пришлыми» – негреческого происхождения, и вошли в пантеон Олимпа позже других богов. Кстати, постоянные эпитеты Аполлона и Артемиды – «стреловержцы», а лук считался излюбленным оружием северных соседей греков. На севере, у гиперборейцев, Аполлон проводил три месяца каждого года. Именно этот бог направил стрелу Париса, которая убила Ахиллеса, но потом стал помогать грекам и послал двух змей, поглотивших Лаокоонта – жреца его собственного (!) храма, пытавшегося отговорить троянцев от транспортировки в город «подаренного» им коня (пострадали и сыновья Лаокоонта).
Согласно древнегреческим мифам, Троя была основана Илом – правнуком сына Зевса Дардана, брат которого, Ганимед, стал виночерпием богов. Сын Ила – Лаомедонт, ухитрился обмануть Аполлона, Посейдона и Геракла. Дело в том, что наказанные Зевсом Аполлон и Посейдон год прожили на земле, зарабатывая на жизнь своим трудом: Аполлон пас стада Лаомедонта, а Посейдон – возводил стены Трои. Лаомедонт отказался платить богам, и Посейдон наслал на Трою морское чудовище. Но в это время к Лаомедонту явился Геракл, желающий купить у него волшебных коней – потомков бога северного ветра Борея. Он одолел чудовище, но коней не получил, и потому убил царя-обманщика и всех его сыновей, кроме младшего – Подарка (в буквальном переводе это имя означает «Быстроногий»). Его жизнь попросила в качестве свадебного дара дочь Лаомедонта Гесиона, которую взял в жёны друг Геракла Теламон. И Подарок получил новое имя – Приам, которое в буквальном переводе означает «Купленный».
Царь Приам
Царь неприятельского города, который часто называют также Илионом, неожиданно предстаёт в произведениях греческих авторов в образе почтенного старца, уважаемого даже врагами: его называют «равным богам в советах», «подобным богам», «боговидным». А Троя неоднократно именуется Святой. То есть греческие авторы на полном серьёзе пытаются уверить нас, что их соотечественники из-за какой-то бабы разрушили святой город, управляемый «боговидным» и «равным богам» правителем. Не слишком правдоподобное объяснение, в которое, впрочем, многие верили – как, например, О. Мандельштам:
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
Ну, поэтам в романтическую чушь верить простительно, а современные историки полагают, что если похищение Елены и было в реальной действительности, то стало лишь поводом, который позволил грекам начать войну за черноморские проливы. Обманутый муж ещё мог бы пойти войной на чужеземного царевича, но правителям других полисов нужны были другие, гораздо более серьёзные поводы для организации столь сложной и масштабной экспедиции.
У Приама было 50 сыновей, 12 из которых родила ему жена – Гекуба (она же родила ещё и 7 дочерей). Остальные мальчики были детьми наложниц. После падения Трои сын Ахиллеса Неоптолем убил Приама у алтаря Зевса.
Жан-Батист Реньо. «Смерть Приама»
Александр Македонский, который считал себя потомком Ахиллеса по материнской линии, при посещении Илиона решил искупить вину Неоптолема – принёс на алтарь Зевса жертву тени Приама.
Кстати, наложницей Неоптолема стала вдова Гектора – Андромаха. После его смерти в Дельфах (был убит по наущению сына Агамемнона Ореста), она вышла замуж за упоминавшегося выше Гелена – единственного оставшегося в живых сына Приама.
А жена Приама, Гекуба, попала в плен и, согласно многим источникам… превратилась в собаку. Но по другим версиям, была либо забита камнями, либо бросилась в море.
Парис
В. Байер. Похищение Елены, сад дворца Шёнбрунн, Вена
В драме Еврипида «Александр» (415 г. до н. э.) говорится, что незадолго до появления Париса на свет жене Приама Гекубе приснилось, будто она родила пылающий факел, истекающий кровью. От этого факела загорелась Троя. Прорицатели объявили, что она родит сына, который погубит город. Убить царевича не посмели: его отнесли на гору Иду, где, как полагали, он должен был умереть от голода, либо – быть съеденным зверями. Однако вначале его стала кормить медведица, а потом мальчика нашёл пастух, который принёс его в свой дом в мешке – отсюда и первое имя этого героя Троянского цикла: Парис (от греческого слова «пера» – «мешок»).
Подросший Парис однажды сумел прогнать целую шайку разбойников, которые убивали местных жителей и похищали скот. За этот поступок он получил новое имя – Александр («Защищающий мужей»). В этот период его и выбрали судьей, возможно, первого в истории конкурса красоты три богини – Гера, Афина и Афродита. Прекраснейшей он, как вы помните, назвал Афродиту.
Пастух Парис и три богини на картине неизвестного художника первой половины XV века
Посетив Трою во время одного из праздников, Парис победил в состязании царских сыновей, которые пришли в гнев и решили убить дерзкого незнакомца. Любопытно, что за топор схватилась и узнавшая своего брата прорицательница Кассандра – поскольку знала, что Парис погубит Трою. Но тут явилась Афродита, которая объявила всем о происхождении «чемпиона».
Все знают, что Парис едва не был убит Менелаем, однако тогда его спасла Афродита (а не Гектор, как в голливудском фильме). Но в «Илиаде» сообщается, что этот царевич убил трех греческих воинов. Наконец, именно Парис, руку которого направлял Аполлон, послал стрелу, убившую Ахиллеса. В свою очередь, Парис был убит Филоктетом – другом Геракла, которому тот перед смертью подарил свои стрелы, пропитанные ядом лернейской гидры.
В «Продолжении Гомера» Квинта Смирнского говорится, что одно время Парис был возлюбленным горной нимфы Эноны, которую Аполлон когда-то наделил даром врачевания. Она могла спасти Париса, но вначале отказалась помочь, не простив измены.
Антуан Томас. «Энона отказывается помочь Парису»
Энона всё же пришла к бывшему возлюбленному, но застала Париса мёртвым, а потом бросилась в его погребальный костёр.
Другие герои Троянского цикла
О судьбе Гектора и Одиссея знают, наверное, все. Поговорим о других героях. Знаменитая Кассандра вначале оказалась пленницей Аякса (Малого), который, по сведениям некоторых авторов, изнасиловал её у алтаря храма Афины (по другим данным, он оттащил девушку от статуи Афины и насилие совершил уже в своей палатке).
Кассандра и Аякс на римской фреске из Помпей
Поскольку эта девушка была очень красива (тот же Гомер называет Кассандру прекраснейшей и сравнивает с Афродитой), Агамемнон отобрал её у Аякса, обвинив того в святотатстве. Суд ахейских вождей над Аяксом стал сюжетом одной из картин афинской Расписной стои, которую написал Полигнот – художник, привезённый полководцем Кимоном с захваченного им острова Фасос. (Полигнот вообще стал автором многих картин, иллюстрирующих эпизоды Троянской войны, а также гомеровской «Одиссеи»).
Кассандра предсказала скорую смерть и себе, и Агамемнону. Царь, как обычно, ей не поверил, но в Микенах они погибли от рук жены Агамемнона Клитемнестры и её возлюбленного Эгисфа (о чём Одиссею поведал дух Агамемнона).
Аякс Малый, погиб при возвращении домой. Его корабль был разбит бурей, которую наслала разгневанная Афина (у её статуи, как мы помним, искала защиту Кассандра). Сумев доплыть до какой-то скалы, он стал хвалиться, что остался жив вопреки воле богов – и был добит расколовшим скалу Посейдоном.
Аякса Теламонида (Большого или Великого) Гомер называет самым сильным из греков. За время осады он 8 раз вступал в бой с Гектором. Аякс Великий погиб, бросившись на собственный меч, после того как проиграл Одиссею в состязании за доспехи павшего Ахиллеса. А до этого в припадке безумия перебил стадо быков, принятых им за смеющихся над ним греков. Об этом рассказывается в «Малой Илиаде» и трагедии Софокла «Аякс биченосец».
Аякс Теламонид готовится совершить самоубийство. Чернофигурная амфора, VI в. до н. э.
Племянник Приама – Эней, сын богини Афродиты, своё имя («Ужасный») якобы получил от матери, которая стыдилась беременности от простого смертного.
Венера, посещающая сына Энея. Миниатюра из рукописи Vergilius Romanus. V век н. э.
До 5 лет мальчика воспитывали нимфы, а потом его передали отцу – Анхису, внуку основателя Трои Ила. Согласно более поздним преданиям, после долгих лет странствий Эней высадился в Италии и положил начало новому государству, известному как Древний Рим.
Эней и его сын Асканий на берегу Лация. Барельеф 140-150 г. н. э.
Эней стал героем поэмы Вергилия, своим предком его считал Гай Юлий Цезарь.
Царь Аргоса Диомед прославился тем, что у стен Трои сумел ранить Ареса и Афродиту.
Афродита спасает своего сына Энея от Диомеда (и скоро будет ранена им в руку). Иллюстрация из книги Барри Штрауса «Троянская война»
Однако собственная жена, которая завела любовника, оказалась страшнее Ареса и Афродиты, вместе взятых. Спасаясь от неё, Диомед также отправился в Италию. Любопытно, что знаменитая битва при Каннах, в которой римляне были разбиты Ганнибалом, произошла на земле, которая в то время называлась «Диомедовой равниной».
В небольшой статье, конечно, невозможно рассказать о всех произведениях, где повествуется о Троянской войне и дать полный анализ их сюжетных линий. Остаётся лишь надеяться, что у читателей появится желание ещё раз прочитать произведения Гомера и других авторов или их переложения и, возможно, более глубоко ознакомиться с литературой по данным вопросам.