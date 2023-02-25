Politico: Несколько крупных криптовалютных бирж отказались поддерживать санкции в отношении российского банковского сектора

Несколько крупных криптовалютных бирж отказались поддерживать санкции в отношении российского банковского сектора, сообщило издание Politico. Авторы публикации указывают на то, что данные площадки могли запретить проведение операций попавшим под западные рестрикции российским банкам, однако, поступили иным образом.Речь идёт о 2-х ведущих криптобиржах – Huobi и KuCoin, учреждённых в Китае, но зарегистрированных на Сейшельских островах, которые, при этом, продолжают сотрудничать с банками из РФ, хоть официально и не принимают средства этих финучреждений напрямую.Генеральный директор британской аналитической компании Inca Digital признал, что благодаря этой лазейке, санкции со стороны ЕС и США нарушаются. В то же время, согласно отчёту, подготовленному данной организацией, такой же политики придерживаются и другие фирмы, среди которых числится и Binance. Данный онлайн-сервис по обмену цифровых валют предлагает россиянам различные варианты конвертирования своих денежных средств в виртуальную валюту. Российским гражданам разрешено пользоваться как дебетовыми, так и кредитными банковскими картами, а также личными счетами.Что же касается ещё одной биржи - из Сингапура – Bybit, то и она не препятствует конвертированию российских рублей в криптовалюту. Всё же, как уточнили специалисты из Inca, многие биржи были вынуждены покинуть российский рынок из-за введённых западными странами ограничений, а значит, российские пользователи лишены возможности открывать на них новые счета.Несмотря на это, они продолжают работать с российскими гражданами, а стало быть, все старания Вашингтона полностью изолировать Москву в финансовом плане так и не оказывают должного эффекта, подчеркнули в организации.Напомним, что накануне в американский санкционный список вошли ещё 22 российских физических и 83 юридических лица, а также некоторые российские банки.