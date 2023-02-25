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Politico: Несколько крупных криптовалютных бирж отказались поддерживать санкции в отношении российского банковского сектора

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Politico: Несколько крупных криптовалютных бирж отказались поддерживать санкции в отношении российского банковского сектора

Несколько крупных криптовалютных бирж отказались поддерживать санкции в отношении российского банковского сектора, сообщило издание Politico. Авторы публикации указывают на то, что данные площадки могли запретить проведение операций попавшим под западные рестрикции российским банкам, однако, поступили иным образом.


Речь идёт о 2-х ведущих криптобиржах – Huobi и KuCoin, учреждённых в Китае, но зарегистрированных на Сейшельских островах, которые, при этом, продолжают сотрудничать с банками из РФ, хоть официально и не принимают средства этих финучреждений напрямую.

Генеральный директор британской аналитической компании Inca Digital признал, что благодаря этой лазейке, санкции со стороны ЕС и США нарушаются. В то же время, согласно отчёту, подготовленному данной организацией, такой же политики придерживаются и другие фирмы, среди которых числится и Binance. Данный онлайн-сервис по обмену цифровых валют предлагает россиянам различные варианты конвертирования своих денежных средств в виртуальную валюту. Российским гражданам разрешено пользоваться как дебетовыми, так и кредитными банковскими картами, а также личными счетами.

Что же касается ещё одной биржи - из Сингапура – Bybit, то и она не препятствует конвертированию российских рублей в криптовалюту. Всё же, как уточнили специалисты из Inca, многие биржи были вынуждены покинуть российский рынок из-за введённых западными странами ограничений, а значит, российские пользователи лишены возможности открывать на них новые счета.

Несмотря на это, они продолжают работать с российскими гражданами, а стало быть, все старания Вашингтона полностью изолировать Москву в финансовом плане так и не оказывают должного эффекта, подчеркнули в организации.

Напомним, что накануне в американский санкционный список вошли ещё 22 российских физических и 83 юридических лица, а также некоторые российские банки.
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Использованы фотографии:
https://pixabay.com/photos/bitcoin-cryptocurrency-digital-2007769/
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4 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:33
    +2
    «нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли». Томас Джозеф Даннинг,
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: svp67
      «нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли». Томас Джозеф Даннинг,

      Все так Сергей hi Осторожней с этой криптой мужики ,это пирамида по выкачиванию денег с населения и придумана хитрыми "товаищами" .
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:38
    0
    санкции криптовалютных бирж, говоришь? Хе... А как же они русских будут дурить и грабить?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:45
      -1
      Цитата: ivan1979nkl
      санкции криптовалютных бирж, говоришь? Хе... А как же они русских будут дурить и грабить?

      У чиновников в декларациях появилась строчка "счета в криптовалюте" хе хе
      Простое население в криптовалюте свои "миллионы" не хранит ..Мы их сразу проедаем от з\п до з\п .. wink