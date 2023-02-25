Военное обозрение
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В Литве жители и бизнес собрали 14 миллионов евро на радары для ВСУ

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В Литве жители и бизнес собрали 14 миллионов евро на радары для ВСУ

Страны Прибалтики оказывают военную помощь Украине не только из бюджетов государств, но и из карманов простых граждан. В частности, в Литве жители республики и местный бизнес смогли собрать 14 миллионов евро на покупку радаров для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает местное радио LRT, которое, кстати, и участвовало в активной рекламе сбора средств.


Изначально собирающие средства на радары ставили цель собрать 5 миллионов евро, но получилось почти в три раза больше. Такую сумму литовцы смогли собрать всего за месяц, поскольку акция началась в конце января 2023 года.

Как сообщает литовское радио, один радар стоит около 1 миллиона евро. В 2022 году в Литве уже проводили подобный сбор. Тогда литовцы собирали деньги на приобретение в Турции беспилотного летательного аппарата. Удалось собрать около 6 миллионов евро, но затем турецкая компания передала беспилотник безвозмездно.

Собранные средства в сумме 4,4 млн евро направили на оказание гуманитарной помощи Украине, а остаток – на оснащение беспилотника управляемыми ракетами «воздух – земля».

Сбор средств с населения в таких масштабах не был бы возможен, если бы не антироссийская пропаганда, которой пронизано все литовское медийное пространство. Россия рассматривается в Литве как якобы главная угроза национальной безопасности и благополучию страны, а Украину литовские власти пытаются представить неким «щитом» Европы и НАТО от российского наступления. Конечно, России стоило бы предпринять определенные меры в ответ на подобную враждебную деятельность прибалтийских государств.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Литвы / https://kam.lt
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:50
    -6
    Свинопасы так пыжатся так пыжатся. Потом одна ракета и радара нету. И денег нету. ну что ж сами выбрали. Лимитрофы ,существующие на еэсовские подачки и субсидии. Прибалтийские вымираты. И без всякой войны население вымирает и стремится к нулю.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:52
      +2
      Любопытно.
      14 миллионов удивительно точно делятся на 2,8 млн. населения.
      Это совпадение или принудительно со всех собирали?
      1. Аристарх Пасечник
        Аристарх Пасечник Сегодня, 11:28
        +1
        С каждой головы по 5 евро! Богатые однако, надо электроэнергию им наценить! :))
    2. стар
      стар Сегодня, 12:25
      0
      Потом одна ракета и радара нету

      Радары Украина получает от США, на кредитные деньги, выделяемые ЕС и от сбора средств в Литве эти поставки не зависят никак. Это просто очередной развод очередных лохов, насмотревшихся страшных сказок из телевизора о русской угрозе.. Не удивлюсь, если организаторы - это украинские «беженцы», живущие где-нибудь в курортных городах Испании и ездящие на дорогих машинах.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:51
    0
    . В Литве жители и бизнес собрали 14 миллионов евро на радары для ВСУ

    Етишкин кот. Они что своих жителей раскулачили? belay
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:01
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Они что своих жителей раскулачили?

      Взносы добровольные ! Энтузизизм прибалтов прям удивляет ! belay
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:53
        0
        Хотя по большому счету им есть чего опасаться. Этот гнойник точно надо выдавить. Я думаю жители будут не против. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:53
    +1
    Баксов по 100 с носа получается, включая сидящих и новорожденных
  4. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 11:07
    +8
    Будем надеяться что у нас память не будет короткой..
  5. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 11:14
    +2
    читайте про Буратино: несите ваши денежки на поле дураков
    1. стар
      стар Сегодня, 12:21
      0
      На Украине таких сборов «на Байрактары» было полно, а учитывая стоимость этих беспилотников и то обстоятельство, что передавали их турки бесплатно, устроители этих сборов смогли неплохо устроиться в Европе и продолжают дурить оставшихся кастрюлеголовых соотечественников)
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:17
    +2
    Вот пример для "сплоченных россиян", а мы так можем??? Боюсь что нам слабо, у нас одни тёплые вещи для солдат собирают, а другие в дубай "нажитое непосильным трудом" вкладывают...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:46
      0
      Здесь немного другое - это пример поддержки населением/обществом одной из сторон украинского конфликта. И этой стороной неизбежно оказывается Украина. Примеров подобных зарубежных сборов в пользу России я не видел.
      1. Комментарий был удален.
      2. стар
        стар Сегодня, 12:17
        0
        Примеров подобных зарубежных сборов в пользу России я не видел.

        Потому что за это запросто можно срок схлопотать
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:00
      0
      Да мы уже больше отправили для страны. Хотя признаться лишних 10 евро у меня нет. Я их в фонд детские сердца отправил. Для мальчика из азербайджана. У них гражданства нет. Просто они тут работают. Им не надо клинику зарубежную. У нас всё делают. Наши к немчуре и в Израиль везут. Таким тварям я бы и башку оторвал. У нас прекрасно оперируют. Но вот мальчика бесплатно никак. Вот и перевёл. Я не с целью похвастаться. Я с целью обозначить мои принципы. У нас прооперируют
    3. avg
      avg Сегодня, 12:13
      0
      1. А здесь каждый должен с себя спрашивать
      - Отправил ли я хотя бы носки мужикам?
      2. Учитывая беспрецедентную информационную войну, я сильно сомневаюсь в озвученных итогах этой, явно пропагандистской, акции.
  7. smok1961
    smok1961 Сегодня, 11:18
    -2
    W przekonaniu Rosjan, armia radziecka wyzwoliła Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechosłowację...

    W przekonaniu "wyzwolonych narodów" to było tylko wymiana okupantów. Przez 50 lat próbowano podbitym przez Związek Radziecki krajom ( Rosję) wprowadzać ideały marksistowsko - leninowskie.

    To czarny, brudny czas , pełen korupcji, bałaganu, biedy i niedostatku. Z tym kojarzy nam się rosyjskie panowanie.

    Polakom, Litwinom, Czechom, Słowakom nie potrzeba propagandy. Te narody zrobią wiele, aby nie dopuścić do powrotu Rosji na swoje ziemie.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:41
      +1
      Вы что, обратно в советский союз проситесь? Мест нет. Нам не нужны страны европы. Мы реагируем на угрозу для нас. Вы забыли кто вам промышленные предприятия строил, которые вы с большим успехом просрали. Теперь вы гастарбайтеры. Но в этом виноваты только вы. А Россию просто не трогайте. Иначе умрут все
      1. стар
        стар Сегодня, 11:54
        +2
        А Россию просто не трогайте. Иначе умрут все

        Трогать страшно, а вот под дверь насрать, пока никто не видит, - это с превеликим удовольствием!
      2. smok1961
        smok1961 Сегодня, 11:56
        0
        Chyba nie zrozumiałeś. Nie tylko na Litwie obywatele zbierają pieniądze na pomoc Ukrainie. To dzieje się w wielu krajach, również w Polsce.
        Nie chcemy was i waszych porządków. Polska wybudowała mur na granicy z Białorusią za kilkaset milionów dolarów. To symbol odcięcia się od waszego świata.
        Nikt was nie chce atakować. Wojsko macie niedozbrojone i nawet ubrania na wojnę kupuje rodzina poborowego..
        ...ale nadal posiadacie największy arsenał jądrowy na ziemi.
        Jesteście krajem wielonarodowym. Wiele narodów w Rosji czeka na osłabienie rządów Moskwy.
        Tego się bójcie. Z zewnątrz nikt was nie zaatakuje.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 12:10
          0
          Нас Гитлер клятвенно заверял, что не будет нападать. Мы этому больше не верим. Не переступайте границ Украины и всё с европой будет в порядке. За Эстонию, Литву, и Латвию обещать не могу. За остальных точно.
          Эти страны сами напросились.
          Гитлер-капут soldier
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 12:16
    0
    В Литве жители и бизнес собрали 14 миллионов евро на радары для ВСУ

    Зеленскому перечислили надеюсь ? wassat Или Резнику ? laughing
    Они их оформили)))) ..190 лярдов за год освоили !!!!
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