Страны Прибалтики оказывают военную помощь Украине не только из бюджетов государств, но и из карманов простых граждан. В частности, в Литве жители республики и местный бизнес смогли собрать 14 миллионов евро на покупку радаров для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает местное радио LRT, которое, кстати, и участвовало в активной рекламе сбора средств.Изначально собирающие средства на радары ставили цель собрать 5 миллионов евро, но получилось почти в три раза больше. Такую сумму литовцы смогли собрать всего за месяц, поскольку акция началась в конце января 2023 года.Как сообщает литовское радио, один радар стоит около 1 миллиона евро. В 2022 году в Литве уже проводили подобный сбор. Тогда литовцы собирали деньги на приобретение в Турции беспилотного летательного аппарата. Удалось собрать около 6 миллионов евро, но затем турецкая компания передала беспилотник безвозмездно.Собранные средства в сумме 4,4 млн евро направили на оказание гуманитарной помощи Украине, а остаток – на оснащение беспилотника управляемыми ракетами «воздух – земля».Сбор средств с населения в таких масштабах не был бы возможен, если бы не антироссийская пропаганда, которой пронизано все литовское медийное пространство. Россия рассматривается в Литве как якобы главная угроза национальной безопасности и благополучию страны, а Украину литовские власти пытаются представить неким «щитом» Европы и НАТО от российского наступления. Конечно, России стоило бы предпринять определенные меры в ответ на подобную враждебную деятельность прибалтийских государств.