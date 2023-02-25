Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент США Байден выступил против посредничества Китая при урегулировании конфликта на Украине

27
Президент США Байден выступил против посредничества Китая при урегулировании конфликта на Украине

Идея участия Китая в качестве посредника в переговорном процессе по украинскому конфликту является абсолютно нерациональной. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден.


Помимо привычных разглагольствований о несправедливых для Украины результатах в случае такого переговорного процесса, Байден подверг критике предложения Китая по мирному урегулированию. Он назвал их выгодными России. Напомним, что КНР предложила начать переговоры немедленно, прекратив огонь и не дожидаясь вывода российских войск, на котором настаивают Запад и Украина.

Правда, не очень понятно, почему Китай не может выступать со своими предложениями и участвовать в переговорном процессе, хотя не является страной, поддерживающей Россию открыто. Запад же, и даже та же самая Турция, отправляют на Украину вооружение и военную технику практически с самого начала специальной военной операции. Уровень вовлеченности многих стран НАТО в украинский конфликт таков, что они уже сами практически являются стороной конфликта и кому-кому, но точно не им рассуждать о посредничестве в переговорном процессе, если такой начнется.

Критика Байденом китайской позиции по конфликту в действительности основывается лишь на геополитической и экономической конкуренции с Поднебесной и стремлением держать Пекин подальше от решения важных вопросов современного мира, чтобы Китай не укреплял свой авторитет на международной арене и не расширял влияние на развивающиеся страны.

К тому же, предложение Китая к Западу отказаться от стратегии расширения военных блоков не выгодно США и их сателлитам. Ведь Вашингтон использует создание блоков для сохранения своего глобального доминирования. Без такой стратегии у него не получится сохранять влияние сразу во всех регионах планеты.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:53
    -2
    Все таки с китайским предложением, это какая-то многоходовочка и хитрый план. Там сам по себе план урегулирования, ни о чем: за все хорошее против сего плохого. Набор благих, невыполнимых пожеланий. В стиле позднего СССР-давайте жить дружно, договариваться надо, разрядка, разоружение, дело мира во всем мире. Но запад-то на дыбы встает бьет в очередной раз китайских товарищей по лицу с их благими пожеланиями. И я начинаю думать, что раз он никому из участников не нужен-ни западу , ни России, может тут идет что-то на внутреннюю повестку. помните наш ультиматум перед СВО? мы предлагали, мы предупреждали но нас не слушали. Вот теперь китайцев не слушают. Чтож их компартия может сказать населению-мы пытались. Мирным путем....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:54
      0


      Почему же ?Китайские товарищи дело говорят.Правда на Западе вряд ли на такое пойдут.
      По мнению ряда военных блогеров из Китая, боевое противостояние на Украине можно остановить, если киевские власти признают вхождение в состав России новых территорий в фактических границах на данный момент.Наряду с этим блогеры считают необходимым демилитаризацию ряда областей Украины: Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, а также частично Киевской, Черкасской и Днепропетровской. То есть, граница димилитаризованной зоны должна проходить по Днепру.

      https://topcor.ru/32480-kitajskie-voennye-blogery-predlagajut-svoj-plan-uregulirovanija-ukrainskogo-konflikta.html
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 10:58
        +3
        Киев и Одессу нельзя оставлять США и бандерлогам!
        1. Волк
          Волк Сегодня, 11:17
          +1
          А что с Русинской НР ? И Русини должни освободится от ватиканского фанариотского ига и террора хазарских нацистов !
      2. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 10:59
        -1
        Это не дело! нам нужен сухопутный коридор в Приднестровье и отрезать бывшую украину от Черного моря как минимум по результатам СВО.!
        Как оптимум еще и Харьковскую, черниговскую, сумскую и Днепропетровскую области и вообще все левобережье. И на юге Николаев с Одессой.
        как максимум вообще все кроме четырех Западинских областей на востоке и Закарпатья, которое пусть вон венгры забирают.

        1. Волк
          Волк Сегодня, 11:16
          0
          А что с Русинской НР ? И Русини должни освободится от ватиканского фанариотского ига и террора хазарских нацистов !
      3. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:05
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        По мнению ряда военных блогеров из Китая...


        А по мнению руководства Китая, суверенитет и территориальная целостность государств, должна соблюдаться, согласно уставу ООН... т.е. КНР не признает Крым, ЛНР,ДНР, Запорожскую, Херсонскую области - территорией России (официально).... возможен вариант, что при при согласовании сторон (России - Украины) - Китай примет новые международные границы, но до этого врятли, поэтому не всё так просто....

        И кстати не помню, чтобы Китай высказывался в поддержку одного из пунктов устава ООН, а именно праве народа на самоопределение (в 12 пунктах опубликованного документа, об этом речи нет) а вот о территориальной целостности (Украины... а именно о ней идет речь в документе) сказано в первом пункте.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: голос_разуma
      Все таки с китайским планом это какая-то многоходовочка и хитрый план.

      Многоходовочки китайцам доступны? Ибо китайская мудрость, такой же фейк, как кунг-фу и пр. Судите сами. Главные мудрецы Конфуций и Лао-Цзы. В 517 году (до н. э.) произошла знаменитая встреча с Конфуцием. Лао-цзы тогда сказал ему: — «Оставь, о друг, своё высокомерие, разные стремления и мифические планы: всё это не имеет никакой цены для твоего собственного я. Больше мне нечего тебе сказать!». Конфуций отошёл и сказал своим ученикам: — «Я знаю, как птицы могут летать, рыбы плавать, дичина бегать… Но как дракон устремляется по ветру и облакам и подымается в небеса, я не постигаю. Ныне я узрел Лао-Цзы и думаю, что он подобен дракону».
      Это считается вершина крутизны.
      Короче, полная лажа. wassat
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 11:05
        0
        Да я то как раз не считаю китайцев какими-то там сверхвеликими мудрецами. Вся их история это опровергает. Сплошное предательство, восстания, взаимная резня и военные поражения. Не факт, что план их... вот я о чем...
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 11:10
          0
          Вошло в слэнг понятие: "Последнее китайское предупреждение". Вот это их реальность бытия wassat
    3. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 11:05
      +6
      Ну да.. посредником может быть только США, или ее сателлиты!
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 12:08
        0
        Если проводить порадели с корейской войной/перемирием, то именно США должны являться не посредником, но подписантом такого соглашения. При этом позиция (подпись) Украины значения не имеет (Южная Корея соглашение не подписала). Но у Америки нет никакой заинтересованности в прекращении конфликта.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:53
    +3
    США сказали Китаю: "не лезьте не в своё дело! Разберёмся с Россией - с вами поговорим потом"
    В общем ежу понятно, что война на Украине будет продолжаться до стратегического поражения одной из сторон.
    Это понятно уже всем в мире, кроме Кремля.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:13
      0
      не очень понятно, почему Китай не может выступать со своими предложениями и участвовать в переговорном процессе
      Правильно - Большой Падучий сказал: ША !
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:57
    +1
    То есть: предоставил Китаю свободу рук.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:00
    +2
    Самоходный дед вновь показал с кем нужно вести переговоры,а ЕС и Украина лишь названия.Это хорошо,если кто то еще надеятся на какие то шуры-муры или шахматные партии ,то может нервно курить в сторонке или сходить в спортзал и поупражняться на татами
  5. Klim Strim
    Klim Strim Сегодня, 11:11
    0
    А кто то ожидал, что будет иначе ?
    Не будет. Это стало ясно уже 23 февраля после объявления результатов голосования на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по Украине , которую КНР попросту слило. А могла бы и добиться иного расклада, используя свое влияние на экономику в Азии, Океании и Южной Америки.
    Теперь то что после драки кулаками махать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:17
      0
      Это слило можно приравнять к резолюции оон. Ничего не изменилось. Что там решали request
      И ничего не решили.
      Я вообще не припоминаю случая чтобы там чего-то решили
      1. Klim Strim
        Klim Strim Сегодня, 11:31
        +1
        Не соглашусь с Вами. После этой резолюции уже приостановлено участие РФ в FATF, вследствие чего, например, ФНС России возможно не будет более получать сведения от иных источников, нежели граждане и организации РФ о счетах Российских граждан и организаций за рубежом и трансакциям по ним. Не случайно в связи с этим столь эмоциональная реакция Клишаса, Антонова.
        КНР теперь вынуждена будет считаться с этой резолюцией в международных организациях. Поздно они всполошились.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:14
    0
    Непонятный договор. Как они его сумели так состряпать, что он вообще никого не устраивает? Ни сша, ни украину, а тем более нас. Как они так смогли request
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: igorbrsv
      Как они его сумели так состряпать, что он вообще никого не устраивает? Ни сша, ни украину, а тем более нас.

      В этом и весь шик китайской дипломатии: они, как обычно, ни во что не вмешиваются. Но медиашум создали, в число очередных посредников-миротворцев вошли... но при этом сделали так, что их план не устроил никого. Чтобы он гарантированно не был никем принят - опять-таки, чтобы ни во что не вмешиваться.
  7. АИК05
    АИК05 Сегодня, 11:29
    0
    Везде их поганный нос, нужно укоротить этот нос, оставив пятачок.
  8. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:39
    0
    Who is Biden?... A Puppet Controlled by his Son, and a few Entrepreneurs.. Most of them Have separated from their partner through a fight and are now mentally affected with Napoleon syndrome
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:41
    0
    Уважаемый автор. Слово "участие" - среднего рода. Оно не может быть нерациональной. Оно может быть только нерациональным wink
  10. Волк
    Волк Сегодня, 12:03
    +1
    Кому то еще не понятно что на Русию США и их сателити сделали агресию и военную. Они страна в конфликте , криминалец хазарски еврей толко исполнитель их планов, а Ватикан и Фанари помагают . Основной мушкой принцип и Божий Закон если ты забрал меч тогда режи !
    Они превратили население в Окраине в зомбированих БАЛВАНОВ которие в глубокой ПСИХОЗИ , примерно так сделал и Гитлер с населением Германии. Лекарства тут нет кроме НАСИЛЬСТВЕННО как и с Германией в ВОВ .
    Если Русия не покажет силу они как гиены будут и дальше кусать с разных стороны. Време переговоров ими ушло еще 2014г . когда США атаковали Краину а криминалци олигархи превратили Краину в дурдом психически больных нацистов . Когда США атаковала 2014 НАРОД дал отпор и как США ето решала ? Как всегда и везде УБИВАЛИ ВИДАЮШЧИХ РОДОЛЬУБОВ , Мозговой, Гиви, и многих других. Кто то в Русии охраняет и бережёт КРИМИНАЛЦОВ В ОКРАИНЕ КОТОРЫЕ И БЫЛИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ЗЛОЧИНАЧКИХ ПЛАНОВ США И ИХ САТЕЛИТОВ ?
    По чему до сих пор они живут? Коломейски , Яценок, Турчинов, Порошенко, Зеленский , Ахметов и многие другие ?
    Вожди НАЦИСТИЧЕСКОГ БОЛНОГО ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНИ И ЕЩЕ В САМОМ НАЧЕЛЕ ОПЕРАЦИИ 2022г., когда было понятно что превратили народ в зомбированих рабов , и что невозможно по-доброму решить конфликт .
    Значит если вы забрали меч ТОГДА РЕЗАТЬ И ДО КОНЦА И БЫСТРО , а это сейчас толко МУЧЕНИЕ и УБИЙСТВО народа а нет воена операция по уничтожению НАСТАЯЮШЧЕГО ВРАГА в лице ЗЕЛЕНСКОГО И ОСТАЛЬНИХ В БОЛЬШИНСТВЕ ХАЗАРСКИХ КРИМИНАЛЦОВ ЗЛОЧИНЦОВ !
    И еще вапрос как СТАЛИН решал такие проблеми и сколко ему понадобилось времени для уничтожения хазарске криминалне елите нацистов в Краине ?
    1. Волк
      Волк Сегодня, 12:09
      0
      И Троцки - Хазарский Криминалец успел убежать Сталину ? И народ сделал от этого криминалца и убице мученика ? Нити успел убежать и скрыться нити народ не сделал от его мученика , Троцки получил по заслугам , что должни получит и криминалци и убице в Окраине !!!
      1. Волк
        Волк Сегодня, 12:30
        0
        И где эти нацисти из Азовстали ( которые разменили ) где скрылись и у катором государству ? Они ещё живы и кто охраняет их ? Государство которое даёт убежище такими злочинцов , ЗЛОЧИНАЧКО ГОСУДАРСТВО И ДОЛЖНО СНОСИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ!!!