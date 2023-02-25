Президент США Байден выступил против посредничества Китая при урегулировании конфликта на Украине

Идея участия Китая в качестве посредника в переговорном процессе по украинскому конфликту является абсолютно нерациональной. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден.Помимо привычных разглагольствований о несправедливых для Украины результатах в случае такого переговорного процесса, Байден подверг критике предложения Китая по мирному урегулированию. Он назвал их выгодными России. Напомним, что КНР предложила начать переговоры немедленно, прекратив огонь и не дожидаясь вывода российских войск, на котором настаивают Запад и Украина.Правда, не очень понятно, почему Китай не может выступать со своими предложениями и участвовать в переговорном процессе, хотя не является страной, поддерживающей Россию открыто. Запад же, и даже та же самая Турция, отправляют на Украину вооружение и военную технику практически с самого начала специальной военной операции. Уровень вовлеченности многих стран НАТО в украинский конфликт таков, что они уже сами практически являются стороной конфликта и кому-кому, но точно не им рассуждать о посредничестве в переговорном процессе, если такой начнется.Критика Байденом китайской позиции по конфликту в действительности основывается лишь на геополитической и экономической конкуренции с Поднебесной и стремлением держать Пекин подальше от решения важных вопросов современного мира, чтобы Китай не укреплял свой авторитет на международной арене и не расширял влияние на развивающиеся страны.К тому же, предложение Китая к Западу отказаться от стратегии расширения военных блоков не выгодно США и их сателлитам. Ведь Вашингтон использует создание блоков для сохранения своего глобального доминирования. Без такой стратегии у него не получится сохранять влияние сразу во всех регионах планеты.