Bloomberg: Госсекретарь США отправится в Среднюю Азию и Индию, где хочет повлиять на позицию в отношении России

Я не думаю, что они прекратят эти отношения в ближайшее время, но мы будем говорить с ними о роли, которую они могут сыграть

На следующей неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправится "в сферу влияния России", пытаясь приблизить некоторых традиционных партнеров Москвы к позиции США в отношении украинского конфликта, пишет американское издание Bloomberg.Высокопоставленный американский дипломат посетит бывшие советские республики, Казахстан и Узбекистан, для проведения встреч и участия в региональном саммите пяти государств Центральной Азии, а затем отправится в Индию на встречу министров иностранных дел G20.Издание отмечает, что США надеются добиться глобальной поддержки Киева другими странами, а также усилить санкции против России. Однако, влияние Москвы по-прежнему устойчиво, доказательством чего является то, что все три страны, которые Блинкен собирается посетить, воздержались при голосовании в ООН в четверг, призывающем Россию вывести свои войска, пишет Bloomberg.По словам помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, Вашингтон понимает, что страны Средней Азии и Индия имеют с Россией прочные отношения.- сказал Лу.Как отмечают авторы издания, очевидно, что Блинкен также воспользуется саммитом G20 в Нью-Дели, чтобы собрать вместе министров иностранных дел так называемой четверки, в которую входят США, Индия, Япония и Австралия. С ними он, вероятно, будет обсуждать не только Украину, но и Китай.