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Bloomberg: Госсекретарь США отправится в Среднюю Азию и Индию, где хочет повлиять на позицию в отношении России

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Bloomberg: Госсекретарь США отправится в Среднюю Азию и Индию, где хочет повлиять на позицию в отношении России

На следующей неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправится "в сферу влияния России", пытаясь приблизить некоторых традиционных партнеров Москвы к позиции США в отношении украинского конфликта, пишет американское издание Bloomberg.


Высокопоставленный американский дипломат посетит бывшие советские республики, Казахстан и Узбекистан, для проведения встреч и участия в региональном саммите пяти государств Центральной Азии, а затем отправится в Индию на встречу министров иностранных дел G20.

Издание отмечает, что США надеются добиться глобальной поддержки Киева другими странами, а также усилить санкции против России. Однако, влияние Москвы по-прежнему устойчиво, доказательством чего является то, что все три страны, которые Блинкен собирается посетить, воздержались при голосовании в ООН в четверг, призывающем Россию вывести свои войска, пишет Bloomberg.

По словам помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, Вашингтон понимает, что страны Средней Азии и Индия имеют с Россией прочные отношения.

Я не думаю, что они прекратят эти отношения в ближайшее время, но мы будем говорить с ними о роли, которую они могут сыграть

- сказал Лу.

Как отмечают авторы издания, очевидно, что Блинкен также воспользуется саммитом G20 в Нью-Дели, чтобы собрать вместе министров иностранных дел так называемой четверки, в которую входят США, Индия, Япония и Австралия. С ними он, вероятно, будет обсуждать не только Украину, но и Китай.
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Использованы фотографии:
Википедия/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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10 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 12:06
    +1
    Казахов начнет ушатывать ..Грозя им санкциями их баям и джузам ..
    Англосаксам нужен второй фронт в подбрюшье России Ну ну !
    Границы открыты с Казахстаном и какие нибудь банды могут просочится .Эта главная опасность для нас !
    P.S. ну и биолаборатории действуют и на границе Китая и на границы России ..Бахнуть бы все это
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 12:36
      0
      Казахстан выступающий против России и Китая может просуществовать пару лет максимум. Я думаю казахское руководство понимает, что только Россия и Китай могут гарантировать суверенитет республики.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: LukaNord
      .Грозя им санкциями их баям и джузам ..
      Англосаксам нужен второй фронт в подбрюшье России Ну ну !

      Ну санкции должны быть страшнее, чем получать баснословные прибыли за реэкспорт. Ну и многие компании слиняли как раз в Казахстан. Чую не просто будет Блинкену
  2. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:09
    +1
    Было бы счастье да несчастье помогло. В средней Азии сейчас потирают руки, сколько местным князькам даров можно потребовать от дяди Сэма, ёлка желаний прям какая то. Надеюсь мозгов хватит не повестись на бусы (сохранность счетов казнокрадов в Лондоне). Киргизы смогли включить мозг выгнав америкосов со своих аэродромов, насчёт Рахмона и Токарева есть сомненья.
  3. Комментарий был удален.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:18
    +2
    А потом домовёнок Кузя будет опять бубнить своим не закрывающимся от подтяжек ртом - о том, что "США ни на кого не оказывают давления. Страны, которые присоединяются к нам - делают это добровольно, демонстрируя единство и солидарность с позицией Соединенных Штатов".
  5. tTшка
    tTшка Сегодня, 12:24
    +1
    Ну казахи то ему гузку до блеска полирнут, языками шершавыми laughing
  6. Roust
    Roust Сегодня, 12:31
    0
    Восток - дело тонкое, а где тонко, там и рвётся. Но будет как и всегда на востоке, бабки возьмут от амеров, головами покивают, а далее вновь прильнут к груди Матушки России.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:36
    0
    Госсекретарь США отправится в Среднюю Азию и Индию, где хочет повлиять на позицию в отношении России
    Вот fool то, для этого нужен такой мешок плюшек...., а у него одни санкции на уме. fool
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:36
    0
    Повлиять конечно можно,только влиялка уже сломалась. Большинство просто хвосты поджали и выжидают,кто ж победит. То что они только поджали хвосты а не побежали под америку ложиться,уже хорошо,значит не видят в америке лидера и ждут,станет ли новым лидером Россия.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:38
    0
    ФОТО: Да и морда у Блинкина, как у описовшегося щенка, даже Зеля лыбится. request