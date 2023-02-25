Военнослужащие ВСУ сетуют: все дороги в Бахмут под российским огневым контролем

Бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» группировки российской армии продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Артемовска (Бахмута). Занимая все новые населенные пункты вблизи с городом, «музыканты» взяли под физический или огневой контроль все доступные пути снабжения, в результате чего перемещаться по трассам, ведущим в город, для украинских боевиков стало смертельно опасно. Сообщается, что «вагнеровцы» заканчивают зачистку поселка Ягодное, где еще накануне шли ожесточенные бои.
Уже сами военнослужащие ВСУ подтверждают, что все дороги в Артемовск под огневым контролем российских подразделений. Соответствующее видео появилось в украинских соцсетях.
На кадрах, которые мы опубликовать не можем в силу присутствия ненормативной лексики, украинские боевики на легковом автомобиле, судя по всему, пытаются выбраться из города по одной из трасс. Машина тут же попадает под обстрел, снаряды или мины ложатся по обочинам дороги. Один из бойцов в панике требует от водителя гнать как можно быстрее, возмущаясь:
Они уже и эту дорогу простреливают?! Это что происходит?!
На этом ролик обрывается, дальнейшая судьба украинских боевиков остается за кадром.
О тяжелом положении бахмутского гарнизона повествует и западная пресса. Журналистам The Economist удалось побеседовать с одним из бойцов ВСУ, сумевшим выбраться из города.
По его словам, в рядах бойцов многие деморализованы и отказываются выполнять приказы командования, не понимая вообще, что происходит и какие действия следует выполнять. Постоянно распространяются слухи, что «кровожадные наемники из группы Вагнера» уже вошли в город, штаб ВСУ уничтожен, а Россия «собирается применить тактическое ядерное оружие».
Боец сетует, что обороняющим город военнослужащим не хватает боеприпасов и даже экипировки:
Шлем подарил мой знакомый полицейский, бронежилет мне подарили друзья.
Другой солдат ВСУ рассказал журналистам, что оставшиеся в Артемовске мирные жители «явно не болеют за Украину» и ждут занятия города российскими войсками.
Эта война - полный бардак!
— заключает украинский боец, которого вряд ли услышит Зеленский, требующий любой ценой до последнего оборонять обреченный город.