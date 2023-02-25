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Военнослужащие ВСУ сетуют: все дороги в Бахмут под российским огневым контролем

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Военнослужащие ВСУ сетуют: все дороги в Бахмут под российским огневым контролем

Бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» группировки российской армии продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Артемовска (Бахмута). Занимая все новые населенные пункты вблизи с городом, «музыканты» взяли под физический или огневой контроль все доступные пути снабжения, в результате чего перемещаться по трассам, ведущим в город, для украинских боевиков стало смертельно опасно. Сообщается, что «вагнеровцы» заканчивают зачистку поселка Ягодное, где еще накануне шли ожесточенные бои.


Уже сами военнослужащие ВСУ подтверждают, что все дороги в Артемовск под огневым контролем российских подразделений. Соответствующее видео появилось в украинских соцсетях.

На кадрах, которые мы опубликовать не можем в силу присутствия ненормативной лексики, украинские боевики на легковом автомобиле, судя по всему, пытаются выбраться из города по одной из трасс. Машина тут же попадает под обстрел, снаряды или мины ложатся по обочинам дороги. Один из бойцов в панике требует от водителя гнать как можно быстрее, возмущаясь:

Они уже и эту дорогу простреливают?! Это что происходит?!

На этом ролик обрывается, дальнейшая судьба украинских боевиков остается за кадром.

О тяжелом положении бахмутского гарнизона повествует и западная пресса. Журналистам The Economist удалось побеседовать с одним из бойцов ВСУ, сумевшим выбраться из города.

По его словам, в рядах бойцов многие деморализованы и отказываются выполнять приказы командования, не понимая вообще, что происходит и какие действия следует выполнять. Постоянно распространяются слухи, что «кровожадные наемники из группы Вагнера» уже вошли в город, штаб ВСУ уничтожен, а Россия «собирается применить тактическое ядерное оружие».

Боец сетует, что обороняющим город военнослужащим не хватает боеприпасов и даже экипировки:

Шлем подарил мой знакомый полицейский, бронежилет мне подарили друзья.

Другой солдат ВСУ рассказал журналистам, что оставшиеся в Артемовске мирные жители «явно не болеют за Украину» и ждут занятия города российскими войсками.

Эта война - полный бардак!

— заключает украинский боец, которого вряд ли услышит Зеленский, требующий любой ценой до последнего оборонять обреченный город.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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17 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:19
    +4
    Денацификация идет ,а что вы хотели ?
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:21
    +5
    Другой солдат ВСУ рассказал журналистам, что оставшиеся в Артемовске мирные жители «явно не болеют за Украину» и ждут занятия города российскими войсками.

    Потому что Донбасс - ни разу не Украина, а русская земля, впихнутая Лениным в УССР.
    Тем более за нацистскую, бандеровскую Украину болеть там точно никто не будет - нацисты, пришельцы с запада ведут себя как оккупанты.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 11:23
    -2
    "Опасно" - не значит "невозможно". Пока идет снабжение, просто оно несколько затруднено. Сейчас Вагнеры с каждым днем делают эти затруднения все тяжелей. А вот когда количество истрачиваемого БК будет выше, чем ежедневно этого БК подвозят - вот тогда можно будет говорить о начале кризиса в обороне.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 11:28
      +1
      а вот его не надо перекрывать полностью в плане, по крайней мере подхода подкреплений. Всех впускать никого не выпускать. окружай их потом в Краматорске и Славянске! а тут сами лезут в котел.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:31
        -1
        Надо плату брать - за вход и в три раза больше за выход.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:00
          0
          Надо плату брать - за вход и в три раза больше за выход.
          Так и действуют на украинских блок-постах. Все же видели сюжеты прошлого года, когда Би-Би-Си показывало колонны личного транспорта, забитые вещами и родственниками. Двигались на "оккупированную" территорию, якобы забрать других родственников. Во что это обходилось беженцам на блок-постах, автору выяснить не удалось.
          1. Хибинский Пластун
            Хибинский Пластун Сегодня, 12:46
            0
            Не видел, но и не удивляет, для бандер юго-восток(Новороссия), да и центр(Малороссия) всегда были чужими. Я думаю, что проживи Сталин еще 10 лет и не приди к власти Хрущ-бандерложий вопрос был бы закрыт.
      2. стар
        стар Сегодня, 12:43
        0
        его не надо перекрывать полностью в плане, по крайней мере подхода подкреплений. Всех впускать никого не выпускать. окружай их потом в Краматорске и Славянске! а тут сами лезут в котел.

        Может это такой хитрый, чрезвычайно коварный и очень стратегический план Зеленского, который решил обменять жизни десятков тысяч украинцев на время, которое нужно для подготовки решающего наступления. Но пока это действительно выглядит так, как будто пельмени сами лезут в котел, расталкивая друг друга..
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:23
    +3
    Напишите в "Спортлото" жалобу..........
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:32
      +3
      Цитата: Пленник
      Напишите в "Спортлото" жалобу..........

      Да пишут уже во все структуры ..Остановите Русских и не стреляй Ваня "друг" .!
      А уже поздно , ..Россия разозлилась ! Предателей никто не любит и презирает
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:36
      -1
      Зачем? У них капитан КВН в Киеве есть.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:35
    +2
    Эта война - полный бардак!

    Впервые готов согласиться с бандерлогом..
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:42
    +2
    Бардак начался в 14-ом году, когда нацики покрышки жгли да скакали на площадях. А это продолжение марлезонского балета.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:05
    0
    Важнее уничтожить как можно больше украинских войск, чем взять Бахмут. Зажмите их в тиски и добейте.
  8. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 12:09
    0
    "Постоянно распространяются слухи, что «кровожадные наемники из группы Вагнера» уже вошли в город, штаб ВСУ уничтожен, а Россия «собирается применить тактическое ядерное оружие».

    Побольше таких новостей для доблестных украинских захитников, может в плен охотней сдаваться будут.

    Вот и всё.
    А всё таки мне жаль их,
    Рыжих не увидевших земли...
    1. стар
      стар Сегодня, 12:38
      0
      Побольше таких новостей для доблестных украинских захитников, может в плен охотней сдаваться будут.

      Кому - оркам?! Та они ж огнем запытают просто ради забавы.. Лучше уж из окна выброситься!
  9. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 12:29
    0
    Что тут сказать, вы мужики Вагнеры, реально кремни. Вот, что творит, хорошая подготовка+мотивация+не идеальная, но отличная экипировка+грамотная тактика.