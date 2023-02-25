Польские эксперты: российские поставки сжиженного газа разрушают европейское единство

Многие страны Европы продолжают зависеть от поступающего из России СПГ. Но российские поставки сжиженного газа разрушают европейское единство.
Такое мнение высказывается в исследовании специалистов Польского института международных отношений (PISM).
Они отмечают, что из-за зависимости от российских энергоресурсов между европейскими партнерами появилась и расширяется трещина, разрушающая солидарность странам ЕС.
В частности, поступающий из России СПГ имеет большое значение для экономик Бельгии, Нидерландов, Испании, Италии и Франции. В общей сложности в течение первых трех кварталов прошлого года страны ЕС закупили в РФ 16,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа, заплатив за них 12,5 миллиарда евро. Несмотря на пятикратный рост газовых цен в сравнении с 2021 годом, объемы закупок топлива в России не только не упали, но даже возросли.
Польские эксперты считают, что Кремль использует эту зависимость Европы в российских энергоресурсах не только для пополнения бюджета, но и в политических целях.
Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать тактики энергетического шантажа
- отмечается в их исследовании.
Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с журналистами агентства RT высказал мнение, что Вашингтон использует Польшу в качестве инструмента для выдавливания РФ с энергетического рынка Европы. Но если их цели будут достигнуты, это в первую очередь ударит по экономике Евросоюза.