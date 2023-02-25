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Польские эксперты: российские поставки сжиженного газа разрушают европейское единство

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Польские эксперты: российские поставки сжиженного газа разрушают европейское единство

Многие страны Европы продолжают зависеть от поступающего из России СПГ. Но российские поставки сжиженного газа разрушают европейское единство.

Такое мнение высказывается в исследовании специалистов Польского института международных отношений (PISM).

Они отмечают, что из-за зависимости от российских энергоресурсов между европейскими партнерами появилась и расширяется трещина, разрушающая солидарность странам ЕС.

В частности, поступающий из России СПГ имеет большое значение для экономик Бельгии, Нидерландов, Испании, Италии и Франции. В общей сложности в течение первых трех кварталов прошлого года страны ЕС закупили в РФ 16,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа, заплатив за них 12,5 миллиарда евро. Несмотря на пятикратный рост газовых цен в сравнении с 2021 годом, объемы закупок топлива в России не только не упали, но даже возросли.


Польские эксперты считают, что Кремль использует эту зависимость Европы в российских энергоресурсах не только для пополнения бюджета, но и в политических целях.

Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать тактики энергетического шантажа

- отмечается в их исследовании.

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с журналистами агентства RT высказал мнение, что Вашингтон использует Польшу в качестве инструмента для выдавливания РФ с энергетического рынка Европы. Но если их цели будут достигнуты, это в первую очередь ударит по экономике Евросоюза.
Использованы фотографии:
ПАО "Газпром"
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19 комментариев
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  1. lubesky
    lubesky Сегодня, 11:11
    +4
    У меня вопрос, за 16.5 лярдов СПГ платят рублями или как?

    Если в евро, то мы типа бесплатно поставляем в условиях гопстопа наших денег Западом?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:17
      +2
      Цитата: lubesky
      платят рублями или как?

      Тут большой замут ! Кто чем может. Или кому как разрешат ! wink
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 11:23
      +6
      В теории, они платят рублями. Но рубли то все равно покупаются за евро. Здесь проблема отключения от платежных систем, которым они опять выстрелили себе в ногу.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 11:30
        -2
        Цена на газ в США находится на исторических минимумах, в Европе примерно 550 ойро за тысячу кубов. Если у нас и будут брать СПГ то как всегда дешевле прайса. Новость как будто из прошлого года.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 12:23
          0
          Не имеет значение, если это в любом случае выгодно и дороже чем до заварухи.
      2. KCA
        KCA Сегодня, 11:53
        0
        SWIFT далеко не единственная межбанковская платёжная система, удобная, быстрая, но если речь идёт о крупных контрактах, то вполне можно даже через курьерские службы проводить платежи, телетайпную связь между банками тоже не все полностью забыли
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 12:22
          0
          Тут даже не в платежной системе дело, европейские банки, со счетами Газпрома, на которые перечисляли деньги, исключены из схемы. Все бабло в Газпромбанк и перевод в рублевый счет.
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:41
      +1
      На поставки СПГ требование оплаты в рублях не распространяется.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 12:18
        +1
        Кто вам это сказал? Раньше оплата за газ от Европы не поступала на российские счета. Все деньги хранились в европейских банках. Для Газпрома создавали специальные счета в евро и долларах, на которые европейцы переводили средства. Новая схема отличается принципиально. Теперь на арену выходит Газпромбанк. Все евро и доллары у зарубежных покупателей забирать будет он. Когда на счёт Газпромбанка поступила иностранная валюта за очередную порцию газа, это еще не оплата! Сначала валюту надо перевести в рубли и положить в российские банки. И только после этого нефть и газ считаются оплаченными. В итоге европейские банки ушли лесом. Если что и заморозили сейчас, в будущем им крах. Эти банки просто изключили из схемы.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:14
    0
    Дайте наконец Европе замёрзнуть! Европейское единство должно быть спаяно льдом!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:32
      0
      В окно посмотрите, у нас в Сибири дождь идёт.Какие морозы?
      1. Отшельница
        Отшельница Сегодня, 11:48
        +1
        Ваши сибирские морозы тов Путин отправил в Европы как климатическое оружие и если для сибиряков - 10' это лёгкий морозец , то для европейцев это тяжёлое испытание.
        1. Avon
          Avon Сегодня, 11:55
          0
          При -10° в Николаеве сибиряки нервно курят в сторонке и стараются быстрее куда-нибудь спрятаться чтоб согреться))
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:16
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Дайте наконец Европе замёрзнуть! Европейское единство должно быть спаяно льдом!

      Не в этом году. Куда как большая вероятность замёрзнуть у Европы намечается в следующем году. В этом отопительном сезоне 22-23 год, свои ПХГ они до сентября заполняли за счёт поступающего трубопроводного газа, но после подрыва СП эта возможность сильно подсократилась. Забить ПХГ за счёт СПГ проблематично т.к. нет необходимого количества терминалов для регазификации СПГ и сопутствующей наземной сети газораспределения для доставки газа к хранилищам. В этом году, в плане "замерзания" они переживут зиму практически безболезненно т.к. их промышленность уходит в пике и по сравнению с прошлыми годами значительно снизила потребление газа, а стало быть для отопления домохозяйств запасов газа вполне хватит. Единственная проблема для потребителя лишь в том, что в горелках и котлах отопления у них горит газ не по 350 долларов за тысячу кубов поступавший по трубе, а по 1,5 тысячи долларов закупленный на споте, что обходится дороговато.
      Да и сейчас скорее всего наш СПГ продаётся не напрямую, а через фирмы прокладки выполняющие роль посредников.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:22
    0
    Да-а-а-а-а? Ну, спасибо поленья! Теперь понятно, что вы агенты Кремля. Мы же все ругаем наших, что они газовый вентиль не закручивают в европыю Оказывается "вон оно что, Михайлыч". laughing
  4. RRiv
    RRiv Сегодня, 11:27
    0
    При этом сами поляки от него не отказываются.
  5. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:35
    0
    Ofcourse Poland Wet dream is to become the Saudi Arabia of Europe.. they (a few corrupt billionairs who are kissing US butt..
  6. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:55
    0
    Многие страны Европы продолжают зависеть от поступающего из России СПГ. Но российские поставки сжиженного газа разрушают европейское единство.

    Россия к подрыву трубопровода ,тоже была готова хоспода !!!!
    Русский газ ,это наше главное оружие Не зря сша так визжат
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:08
    0
    Только один газовоз новатека ходит под российским флагом.Вопросы о об остальных есть?