Мы объявляем новые санкции, которые коснутся 129 физлиц и 63 организаций, ряда высокопоставленных официальных российских лиц – заместителей премьер-министра, министров, а также других членов из администрации президента, наряду с российскими военными и тех, кто занимается производством артиллерийского орудия, используемого в украинском конфликте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении санкционного списка в отношении РФ. В него войдут 129 российских физических лиц и 63 организации.– сообщил глава канадского исполнительного органа.Среди прочих государственных институтов числятся: ФСБ, Главное разведывательное управление Генерального штаба, ФСО, Совет Федерации, Государственная Дума, партия «Единая Россия», Главное управление специальных программ президента РФ, в том числе и Росфинмониторинг.В то же время рестрикции распространились и на оператора ЗАЭС, научно-производительной корпорации «Уралвагонзавод», Центрального аэрогидродинамического института и компании «Роснефтегаз».Как уточнил канадский премьер, его страной наложен запрет и на экспорт в РФ определённого перечня химикатов, использующихся для производства электроники.Персональные санкции затронули на этот раз и жену с сыном зампреда Совбеза России – Светлану и Илью Медведевых, наряду с предпринимателем Алексеем Мордашовым и 4-х членов его семьи.Подпали под санкции и советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, а ныне глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, равно как и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и советский космонавт Светлана Савицкая. Третьяку канадцы так решили отомстить за поражения своей сборной от советских хоккеистов?..В то же время стоит отметить, что посол РФ в Оттаве Олег Степанов уже отреагировал на ограничения, введённые канадскими властями, подчеркнув, что данные действия со стороны коллективного Запада лишний раз указывают на их бессилие, продемонстрировав невозможность одержать победу над Россией. Как добавил глава диппредставительства, граждане стали уже спокойно относиться к подобным мерам, а российский бизнес, в свою очередь лишь укрепляется.