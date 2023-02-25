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Премьер Канады объявил о расширении санкционного списка в отношении РФ, включающего санкции против Третьяка и сына Медведева

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Премьер Канады объявил о расширении санкционного списка в отношении РФ, включающего санкции против Третьяка и сына Медведева

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении санкционного списка в отношении РФ. В него войдут 129 российских физических лиц и 63 организации.


Мы объявляем новые санкции, которые коснутся 129 физлиц и 63 организаций, ряда высокопоставленных официальных российских лиц – заместителей премьер-министра, министров, а также других членов из администрации президента, наряду с российскими военными и тех, кто занимается производством артиллерийского орудия, используемого в украинском конфликте

– сообщил глава канадского исполнительного органа.

Среди прочих государственных институтов числятся: ФСБ, Главное разведывательное управление Генерального штаба, ФСО, Совет Федерации, Государственная Дума, партия «Единая Россия», Главное управление специальных программ президента РФ, в том числе и Росфинмониторинг.

В то же время рестрикции распространились и на оператора ЗАЭС, научно-производительной корпорации «Уралвагонзавод», Центрального аэрогидродинамического института и компании «Роснефтегаз».

Как уточнил канадский премьер, его страной наложен запрет и на экспорт в РФ определённого перечня химикатов, использующихся для производства электроники.

Персональные санкции затронули на этот раз и жену с сыном зампреда Совбеза России – Светлану и Илью Медведевых, наряду с предпринимателем Алексеем Мордашовым и 4-х членов его семьи.

Подпали под санкции и советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, а ныне глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, равно как и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и советский космонавт Светлана Савицкая. Третьяку канадцы так решили отомстить за поражения своей сборной от советских хоккеистов?..

В то же время стоит отметить, что посол РФ в Оттаве Олег Степанов уже отреагировал на ограничения, введённые канадскими властями, подчеркнув, что данные действия со стороны коллективного Запада лишний раз указывают на их бессилие, продемонстрировав невозможность одержать победу над Россией. Как добавил глава диппредставительства, граждане стали уже спокойно относиться к подобным мерам, а российский бизнес, в свою очередь лишь укрепляется.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Трюдо
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28 комментариев
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  1. АИК05
    АИК05 Сегодня, 11:25
    +2
    А можно попросить чтобы и меня включили в список, хочу тоже быть под санкциями.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:34
      0
      Эх, да чего там! И меня тоже можно добавить в санкционный список. Запретить мне въезд (правда, у меня и загранпаспорта-то нет), арестовать недвижимость за рубежом (её нет, но сам факт), арестовать счета... А то пакеты санкций заканчиваются, но ведь надо новые придумывать.
    2. hohohol
      hohohol Сегодня, 11:37
      +3
      Да ладно хитрить, скажи что хочешь встать в один ряд со знаменитостями. laughing
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:44
      +2
      Третьяк присутствует в зале хоккейной славы, что теперь снимут его свитер ? А как же Овечкин бьющий все рекорды НХЛ вне санкций ? Может его спросить чей Крым ?
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 12:13
        0
        А как же Овечкин бьющий все рекорды НХЛ вне санкций ?

        Так Овечкин приносит прибыль для США.
    4. sifgame
      sifgame Сегодня, 11:45
      -1
      Смешные санкции уже пошли, если так дальше будет продолжаться и вас включат и меня и всех жителей России , просто за то что мы есть.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:37
        0
        Цитата: sifgame
        Смешные санкции уже пошли

        Ещё и тупые:
        первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и советский космонавт Светлана Савицкая.

        Что меж ними общего нашли?
        В России народ уже ничего общего не находит.

        PS Стоило бы доставить канадского космонавта на МКС и врубить (как ответку) запрет на транспортировку канадцев на наших кораблях.
    5. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:48
      +2
      Приедь в Крым и пропишись, мы тут все под санкциями. laughing
    6. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 11:53
      0
      Мало хотеть ,эту честь надо заслужить.На диване это проблемно.
      1. Sofievka
        Sofievka Сегодня, 12:44
        0
        Только вчера Ростелеком звонил, вмиг слилась, Ваш регион не обслуживаем, предлагаю Ростелеком под санкции, нечего в стороне отсиживаться
    7. WIKI
      WIKI Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: АИК05
      А можно попросить чтобы и меня включили в список, хочу тоже быть под санкциями. .
      С огнем играете.
      "За призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России, граждан страны или российских юридических лиц теперь грозит административная и уголовная ответственность. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. В Уголовный кодекс добавлена статья 284.2."
  2. Комментарий был удален.
  3. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:28
    +2
    Poor people Poor world
    Sport, Art, =freedom and connect people all over the world.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:29
    +7
    Персональные санкции затронули на этот раз и жену с сыном зампреда Совбеза России – Светлану и Илью Медведевых

    Покусились на святое!
    Даже страшно представить, как Димон теперь разбушуется.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:46
      +6
      Видимо Илья останется без образования и пойдет работать на завод, а там и до военкомата дело дойдет.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:49
        +2
        Ага, вот только у него своя фирма уже есть, вроде айтишная.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:53
        +3
        Однако смешная у вас шутка, чтобы дворянин и на завод laughing
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:52
      +1
      как Димон теперь разбушуется

      А как ему нонеча бушевать-то? Твиттер заблокировали, айфон тоже.. Всё - кончился теперь Недимон..
    3. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 11:55
      0
      Вулкан Кракатау лишь жалкое извержение!!!
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:29
    -7
    Джастин Трюдо такой же кокаиновый клоун-наркоман как и зеленский. Чего еще от него ожидать?
  6. hohohol
    hohohol Сегодня, 11:32
    -1
    Интересно, а уберут его из "Зал славы хоккея" в Торонто и "Зал славы ИИХФ" расположенного там же и с какой формулировкой?
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 11:48
      -3
      А зачем нам их зал какой там славы? Мы их научили играть в Настоящий хоккей. Именно мы. Не было у них хоккея! Бестолковая беготня, да толкотня - вот был их хоккей!
  7. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 11:32
    -1
    Не люблю клеветать ,и наговаривать.. но мне кажется что Трюдо гей! поведение такое , женщины легкого поведения!
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:36
      +5
      Цитата: Борис Иванов
      Не люблю клеветать ,и наговаривать.. но мне кажется что Трюдо гей! поведение такое , женщины легкого поведения!

      Гей не гей, но п..рас точно))
  8. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 11:35
    +1
    А Третьяку не могут простить супер серию!???)))))
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 11:51
      0
      Гордыня это. Они прекрасно знают, кто их научил играть в хоккей. Но никогда это не признают. Гордыня она такая.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 12:03
    +2
    Хочется сказать нашему уважаемому Владиславу Третьяку словами другого известного человека-Адриано Челентано :" Если оппонент перешёл к прямым оскорблениям,знайте--Вы победили!!"
    Это именно тот случай,а Трюдо этого не понять,он мелочный и жалкий...
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:15
    +1
    Будет небесам жарко!
    Сложат о героях песни…
    В спорте надо жить ярко,
    Надо побеждать честно!
    Замерли вокруг люди,
    Светятся экраны теле…
    Верьте, что рекорд будет!
    Знайте, мы близки к цели!
    Мы верим твёрдо в героев спорта.
    Нам победа, как воздух, нужна…
    Мы хотим всем рекордам
    Наши звонкие дать имена!
    Мы хотим всем рекордам
    Наши звонкие дать имена!
    Дерзкий путь наверх сложен,
    Лидерам сегодня трудно…
    Знаем, победить сможем,
    Если совершим чудо!
    Судьи будут к нам строги,
    Но, в конце концов, поверьте,
    Скажут нам, что мы – боги,
    Скажут: «Молодцы, черти!»
    Мы верим твёрдо в героев спорта.
    Нам победа, как воздух, нужна…
    Мы хотим всем рекордам
    Наши звонкие дать имена!
    Мы хотим всем рекордам
    Наши звонкие дать имена!
    Шествуй на Олимп гордо,
    К солнечной стремись награде
    Ради красоты спорта,
    Родины своей ради!
    Надо побеждать честно,
    Надо жить на свете ярко!
    Сложат и о нас песни,
    Будет небесам жарко!
    Мы хотим всем рекордам
    Наши звонкие дать имена!
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:30
    0
    Мы объявляем новые санкции, которые коснутся 129 физлиц и 63 организаций, ряда высокопоставленных официальных российских лиц – заместителей премьер-министра, министров, а также других членов из администрации президента, наряду с российскими военными и тех, кто занимается производством артиллерийского орудия, используемого в украинском конфликте

    – сообщил глава канадского исполнительного органа.
    Создаётся впечатление того что Трюдо таким способом решил дистанционно(!) трахнуть половину правительства России, военных из МО РФ, а также бригаду слесарей из сборочного цеха. Таким образом можно предположить что задница Трюдо силиконовая, поэтому в качестве ответа на санкции ввести запрет на поставки синтетического каучука в Канаду. yes