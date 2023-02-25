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Американская пресса заявляет о возможной поставке Китаем оружия и боеприпасов России

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Американская пресса заявляет о возможной поставке Китаем оружия и боеприпасов России

В настоящее время власти Китая рассматривают возможность передачи России вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает сразу несколько американских средств массовой информации, включая CNN и The Wall Street Journal. Американская пресса основывается на информации от связанных с разведывательными службами США источников.


СМИ США предполагают, что Китай может поставить в Россию артиллерийские орудия, боеприпасы к ним и беспилотные летательные аппараты. Немецкое издание Spiegel пишет о том, что Россия якобы ведет переговоры с Китаем о поставках 100 беспилотников. Также не исключено, что КНР передаст России стрелковое оружие.

Между тем, президент США Джо Байден ранее заявлял, что не ожидает крупных поставок оружия в Россию из Китая. Но если это начнет происходить, глава Белого дома пообещал некий «ответ» со стороны США. Правда, маловероятно, что в текущей ситуации «коллективный Запад» выдержит напряженную борьбу на два фронта, в том числе и в экономическом отношении.

Кроме того, США благополучно поставляют оружие Тайваню, несмотря на протесты Китая, и в Пекине уже не раз обращали на это внимание в ответ на предостережения по поводу возможных поставок боеприпасов и оружия для российской армии.

Ранее американская пресса также сообщала о беспрецедентном развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном: якобы исламская республика поставляет для ВС РФ беспилотники, а Москва в ответ рассматривает возможность передачи Ирану истребителей.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:22
    +4
    Ну наконец то китайцы перейдут от пустых заверений в дружбе к делу.

    "США благополучно поставляют оружие Тайваню, несмотря на протесты Китая, и в Пекине уже не раз обращали на это внимание в ответ на предостережения по поводу возможных поставок боеприпасов и оружия для российской армии."

    Поставки оружия в Россию - отличный для КНР рычаг давления на США в вопросе поставок оружия США на Тайвань.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:44
      -5
      Цитата: DefenderofTruth
      Ну наконец то китайцы перейдут от пустых заверений в дружбе к делу.

      Россия конечно и без поставок с КНР справилась ,но все же нам лишнее карман не давит ..Пора бы уж китайцем отблагодарить Россию ..
      Цитата: DefenderofTruth
      Поставки оружия в Россию - отличный для КНР рычаг давления на США в вопросе поставок оружия США на Тайвань.

      Ну Тайвань само сабой ,но США должны Китаю уже около 3 трлн зелени bully
      Вот цена вопроса главная !!!
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 12:44
        0
        Цитата: LukaNord
        Ну Тайвань само сабой ,но США должны Китаю уже около 3 трлн зелени

        Ну тут вы конечно погорячились. Было где то 1,3 трлн., но после того как матрасы со своей шпаной умыкнули 300 российских лярдов, Китай, что бы избежать подобного беспредела в отношении своих активов, начал распродажу матрасного долга и сейчас сумма долговых обязательств находится в районе 850-860 млрд.долларов. За год китайцы скинули американских бумаг почти на полтриллиона. В принципе не хило матрасы "порезвились", но это ещё не предел и остановить тенденцию к отказу от доллара в мировом масштабе они уже не могут. Вот и саудиты заявили, что будут продавать свою нефть не только за доллары, но и за другую валюту(читай юань+варианты)
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 12:47
      0
      " к делу" пока не будет поставок, я подожду радоваться.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:23
    -1
    Дошло до китайце что они следующие. Вот теперь и потягаемся чей ВПК вытащит...
    Похоже Москва оказалась лидером антиамериканской коалиции, которая пока только формируется. Лучшая в мире, русская пехота, иранские беспилотники, китайская экономика, северо-корейские военные строители....
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:27
    +1
    Если не будет китайского ленд-лиза, нас надолго не хватит. Снарядный голод, проблемы со связью. Мурз писал "Восемь лет в войска ВС РФ поставлялся комплекс "Азарт", лишённый ретрансляционной базы, у которого дальность действия — до 4 км, выстроить на котором полноценную систему связи невозможно, потому что рации, которые требуются для установки в качестве ретрансляторов, приходится забирать у людей на передовой. Спустя год СВО женералям кто-то подсказал, МО закупает 6 000 китайских портативных цифровых радиостанций Kirisun уже в комплекте с ретрансляторами".
    Идет износ стволов у артиллерии, советские запасы артиллерийских стволов не безграничны. ЧВК Вагнер и народные милиции воюют с гаубицами Д-1 образца 1943 года, произведенными в 1946 году.

    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 11:30
      +7
      В тот день,когда начнутся поставки китайского оружия нам.. я начну учить китайский алфавит! Что бы выразить свою благадарность КПК КНР!! а пока буду искать ,где купить этот букварь..
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 11:44
      0
      А Хрущев в свое время изрядно порезал артиллерию на металлолом. Получается, что сейчас бы и она сгодилась. Пусть и старье, но совсем не ненужное.
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 12:53
        0
        Правды ради, большинство специалистов, визжяли от радости, что от артиллерии переходим к ракетам.
        Уже Никиты давно не было, а эксперты МО сокращали ствольную артиллерию
  4. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 11:34
    +2
    Китаю пора бы понять, что если сегодня он поможет России, то завтра, - Россия поможет Китаю, а вместе нам вообще никто не страшен, а если к этому Блоку присоединится ещё и Индия и Ираном, то тогда нам вообще всё будет по .
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:38
    0
    Вот так и складывается блок "Центральных держав" ..
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:41
    +1
    На кой хрен нам китайская стрелковка-то??? belay Да и арт.стволов вроде своих хватает..what
  7. hohohol
    hohohol Сегодня, 11:43
    -1
    В общем на Западе решили судьбу Китая - скоро Китай огребет по самое не хачу, независимо от того будет он помогать России или нет. Но в этом китаезы виноваты сами, поскольку проводят политику созерцания и не вмешательства, что в современных условиях неприемлемо. Атака пошла, а они всё надежды питают, авось пронесет.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:47
    +4
    Вагнер покупал бы напрямую в Китае вооружения. Поскольку официально это частная контора, то и нет никакой поставки МО РФ. И Китайская совесть чиста когда они будут утверждать, что не продают ничего России.
  9. Комментарий был удален.
  10. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 11:51
    +4
    100 беспилотников это понятие неопределенное.
    Или 100 дронов камикадзе, это одно. Если 100 квадрокоптеров известной фирмы, это другое. А если крупные ударно-разведывательные дроны, это уже третье.





    Все же какие?
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 12:12
      +2
      Все же какие?

      У меня другой вопрос, почему в РФ своей микроэлектроники нету(литограф хотя бы 28 нм, станки и т.д.....)?
      Почему СССР по микроэлектронике шел ноздя в ноздрю вместе с США?
      Тем временем затраты на футбол
      https://www.rbc.ru/economics/05/06/2019/5cf67daf9a7947d8b8a55af2
      Может микроэлектроника все же важнее чем футбол, как вы думаете?
      1. Див Дивыч
        Див Дивыч Сегодня, 12:51
        0
        Согласен, тем более футбол не приносит пользы стране, только делает миллионерами футболистов и их обслугу. Инкубатор по штамповке миллионеров какой-то получается. Лучше бы работников предприятий на сборы собирали, длинный отпуск и поездки за границу им бы понравились.

        Вроде бы в Исландии такой подход сейчас.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:07
    +2
    Как мило, журналюгам писать нечего, берут и читаю комменты а потом выдают на гора шедеврища от неназванных источников близких к господу богу
  12. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 12:29
    0
    Цитата: Glock-17
    А Хрущев в свое время изрядно порезал артиллерию на металлолом. Получается, что сейчас бы и она сгодилась. Пусть и старье, но совсем не ненужное.


    ..... - ещё посетуйте, что Пётр 1 мало произвел орудий - сейчас бы тоже сгодились...
  13. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 12:41
    0
    Цитата: stelltok
    Все же какие?

    У меня другой вопрос, почему в РФ своей микроэлектроники нету(литограф хотя бы 28 нм, станки и т.д.....)?
    Почему СССР по микроэлектронике шел ноздя в ноздрю вместе с США?
    Тем временем затраты на футбол
    https://www.rbc.ru/economics/05/06/2019/5cf67daf9a7947d8b8a55af2
    Может микроэлектроника все же важнее чем футбол, как вы думаете?


    - ну, на этот вопрос , сегодняшняя История смолчит в тряпочку ... -Говорят , Нидерланды - на одном из первых мест по производству микроэлектроники и микрочипов... - не имея ни умопомрачительных природных и людских ресурсов .