Американская пресса заявляет о возможной поставке Китаем оружия и боеприпасов России

В настоящее время власти Китая рассматривают возможность передачи России вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает сразу несколько американских средств массовой информации, включая CNN и The Wall Street Journal. Американская пресса основывается на информации от связанных с разведывательными службами США источников.
СМИ США предполагают, что Китай может поставить в Россию артиллерийские орудия, боеприпасы к ним и беспилотные летательные аппараты. Немецкое издание Spiegel пишет о том, что Россия якобы ведет переговоры с Китаем о поставках 100 беспилотников. Также не исключено, что КНР передаст России стрелковое оружие.
Между тем, президент США Джо Байден ранее заявлял, что не ожидает крупных поставок оружия в Россию из Китая. Но если это начнет происходить, глава Белого дома пообещал некий «ответ» со стороны США. Правда, маловероятно, что в текущей ситуации «коллективный Запад» выдержит напряженную борьбу на два фронта, в том числе и в экономическом отношении.
Кроме того, США благополучно поставляют оружие Тайваню, несмотря на протесты Китая, и в Пекине уже не раз обращали на это внимание в ответ на предостережения по поводу возможных поставок боеприпасов и оружия для российской армии.
Ранее американская пресса также сообщала о беспрецедентном развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном: якобы исламская республика поставляет для ВС РФ беспилотники, а Москва в ответ рассматривает возможность передачи Ирану истребителей.