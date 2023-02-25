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Китай и Россия заблокировали подготовленное Западом коммюнике G20 с осуждением спецоперации

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Китай и Россия заблокировали подготовленное Западом коммюнике G20 с осуждением спецоперации

Российская и китайская делегации не поддержали и заблокировали совместное коммюнике стран «Большой двадцатки», подготовленное Западом и представленное на саммите G20 в Индии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.


Поскольку предложенное западными странами заявление было заблокировано, саммит министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» завершится без итогового коммюнике. Видимо, иной темы для обсуждения и итогового заявления у западных стран не нашлось.

Кстати, Индия, которая в этом году и принимала саммит, также настаивала на том, чтобы слово «война» не использовалось в тексте подготовленного западными странами коммюнике. Таким образом, глобальное сотрудничество между странами становится все более проблематичным. Поскольку Восток и Юг не поддерживают политику Запада в отношении России, странам все сложнее договариваться и принимать какие-либо совместные решения и заявления.

Итог саммита «Большой двадцатки» - еще одно свидетельство начавшегося крушения глобалистской модели мироустройства, а российская спецоперация на Украине играет в этом процессе далеко не последнюю, как выяснилось, роль. Запад стремительно теряет не только свое влияние, но и те рычаги давления, которыми он прежде искусно пользовался, пытаясь управлять мировой политикой и экономикой.

Кстати, большая часть человечества проживает в Индии, Китае, Индонезии и других странах Востока и Юга, и поэтому претензии Запада на представительство «всего мира» совершенно беспочвенны.
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4 комментария
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:01
    -1
    Запад стремительно теряет не только свое влияние, но и те рычаги давления, которыми он прежде искусно пользовался, пытаясь управлять мировой политикой и экономикой.

    Что то по последней антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН получается наоборот - 141 государство из 198 государств членов ООН поддержало Запад и только 7 - за Россию.
    Плохо работает МИД РФ и экономическое, политическое влияние России на Азию, Африку и Латинскую Америку мало.

    Но то что Китай начал не воздерживаться как обычно, а блокировать западные русофобские резолюции и произошёл раскол G20 на Запад и не Запад - это хорошо.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:27
      0
      Китай + Индия - это треть населения планеты.
      Но на голосовании они воздержались.
      Против голосовали, кроме России, Беларуси, Сирии и Северной Кореи - ещё Мали, Никарагуа и Эритрея.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Но то что Китай начал не воздерживаться как обычно, а блокировать западные русофобские резолюции и произошёл раскол G20 на Запад и не Запад - это хорошо.


      Китай просто играет за свои ворота. К примеру текст документа о мирном варианте Китая (касательно нашей ситуации) составлен так, что в выигрыше остается Китай, а вот все остальные в пролете.... даже мы (если хорошо этот документ изучить), Украина же по нему выйдет либо по нынешней линии разграничения, либо с восстановлением границ на 24 февраля 2022 года... тут уже от переговоров зависит, но первый пункт как бы подразумевает территориальную целостность со всеми для нас "прелестями" , + поставки зерна из Украины продолжаются, она сохраняет свой суверенитет, США по этому документу в Европе в пролете (вместе с НАТО) а Украина меняет покровителя на Китай, который поучаствует в ее восстановление и обеспечит гарантии... здорово ? здорово, правда не для нас.

      США изучили этот документ и скорей всего пришли к тому же выводу, поэтому послали КНР подальше, ведь они потеряют влияние на процессы в Украине/Европе а рычаг управления перехватит Китай.

      А дальше всё интереснее.... на фоне отказа США-НАТО от переговоров, появились сообщения что Китай поставит России вооружение/боеприпасы т.е. идет прямое давление на Европу с целью принять Китайский вариант (то что такие поставки будут, я очень сильно сомневаюсь....учитывая осторожность Китая и возможные последствия) вот и выходит что идет большая игра за контроль над Европой, между США и Китаем и пока не ясно кто победит).

      Ван И ведь не просто так ездил на Мюнхенскую конференцию, а потом в Москву... он наверняка переговорил со всеми европейскими элитами и нами, и уже привез в Пекин - Си нынешние расклады... так что может что и выгорит с нынешними предложениями, если удастся сломить влияние США.
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:26
    +2
    Если по голосованию Генассамблеи - та же Индонезия -я не вижу чтобы она голосовала против или воздержалась. Их позицию можно условно назвать "прозападной" , хотя если точнее то у нас малое присутствие в этом регионе - и мало очков соотв.
    Из той же БРИКС - Бразилия (крупнейшая страна ЛА) -также стабильно придерживается "прозападных" , не воздерживаясь и не занимая нашу сторону.
    Что притно - прочая БРИКС проявляет условно солидарность с нами - воздерживаясь ,по кр. мере.
    То, что они на данный момент именно "воздерживаются" а не выступают с нами неким единым фронтом - понятно для меня лично. Что внутри РФ, что вовне ее - нет уверенности и понимания в том,насколько глубоко мы готовы зайти в ситуацию ,и насколько крепко собирается ее дожимать. На словах будучи все такие "антизападные" , на деле мы оч. круто и все еще завязаны на запад ,и этот дуализм наших элит -он прекрасно виден зарубежом. Человечество помнит какой финт ушами мы провернули в 1991 и ставить на нас как на надежную лошадь не торопятся. Надежность показывают успехи и время , запасемся терпением ..

    И да , все эти размышления про то, что "большая часть человечества не с западом" - это в общем-то опасная иллюзия. БОльшая часть человечества вполне довольна западной архитектурой. Предел их мечтаний это некоторые перераспределения долей внутри ее (с несколько большей выгодой для них) ,но никак не глобальное выворачивание дубленки. Некоторое недовольство США также имеет место - однако не стоит и его переоценивать . Это недовольство не тем ,как Америка все организовала - а ее излишним использованием "экстерра" и "ручного ре(-на)жима" за последний десяток лет.
    Америка вполне может развернуть эти тенденции ,если проявит (несвойственную им последнее время) гибкость ,которую они вполне умели проявлять во времена ХВ.
    И наоборот -если США не поймет этого, они усугубят обратные процессы ,условно "передавив".