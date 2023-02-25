Китай и Россия заблокировали подготовленное Западом коммюнике G20 с осуждением спецоперации

Российская и китайская делегации не поддержали и заблокировали совместное коммюнике стран «Большой двадцатки», подготовленное Западом и представленное на саммите G20 в Индии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.Поскольку предложенное западными странами заявление было заблокировано, саммит министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» завершится без итогового коммюнике. Видимо, иной темы для обсуждения и итогового заявления у западных стран не нашлось.Кстати, Индия, которая в этом году и принимала саммит, также настаивала на том, чтобы слово «война» не использовалось в тексте подготовленного западными странами коммюнике. Таким образом, глобальное сотрудничество между странами становится все более проблематичным. Поскольку Восток и Юг не поддерживают политику Запада в отношении России, странам все сложнее договариваться и принимать какие-либо совместные решения и заявления.Итог саммита «Большой двадцатки» - еще одно свидетельство начавшегося крушения глобалистской модели мироустройства, а российская спецоперация на Украине играет в этом процессе далеко не последнюю, как выяснилось, роль. Запад стремительно теряет не только свое влияние, но и те рычаги давления, которыми он прежде искусно пользовался, пытаясь управлять мировой политикой и экономикой.Кстати, большая часть человечества проживает в Индии, Китае, Индонезии и других странах Востока и Юга, и поэтому претензии Запада на представительство «всего мира» совершенно беспочвенны.