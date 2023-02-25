The Economist опубликовало записки украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте

частная армия - наемники из Группа Вагнера

ребята не понимают, куда они идут, и не готовы атаковать, когда план постоянно меняется

Один солдат отмечает, что местные жители, которые остались, явно не болеют за Украину

Британский журнал The Economist опубликовал записки из дневника военнослужащего ВСУ, которому пришлось побывать на нескольких участках фронта, в том числе и в боях за Артемовск (Бахмут).Наиболее интересные выдержки из этого дневника описывают реальное положение дел в украинских войсках в районе Артёмовска.Украинский солдат пишет, что они отправляются в Бахмут (Артемовск), который находится под обстрелом российской артиллерии и где среди наступающих российских силСогласно записям из дневника солдата ВСУ, обороняющие Артемовск украинские солдаты не хотят идти в атаку и не понимают, чего от них хочет командование. Так, на вопросы командира о том, сколько солдат и почему не идут в атаку, автор дневника отвечает, что 30 человек не согласны добровольно идти в атаку, так какВ войсках активно распространяются слухи, что российские войска уже в городе и что штаб ВСУ уничтожен, говорится в дневнике.Записи также свидетельствуют, что не жалуют украинских военных и местные жители.- говорится в дневнике.