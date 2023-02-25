Военное обозрение
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The Economist опубликовало записки украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте

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The Economist опубликовало записки украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте

Британский журнал The Economist опубликовал записки из дневника военнослужащего ВСУ, которому пришлось побывать на нескольких участках фронта, в том числе и в боях за Артемовск (Бахмут).


Наиболее интересные выдержки из этого дневника описывают реальное положение дел в украинских войсках в районе Артёмовска.

Украинский солдат пишет, что они отправляются в Бахмут (Артемовск), который находится под обстрелом российской артиллерии и где среди наступающих российских сил

частная армия - наемники из Группа Вагнера

Согласно записям из дневника солдата ВСУ, обороняющие Артемовск украинские солдаты не хотят идти в атаку и не понимают, чего от них хочет командование. Так, на вопросы командира о том, сколько солдат и почему не идут в атаку, автор дневника отвечает, что 30 человек не согласны добровольно идти в атаку, так как

ребята не понимают, куда они идут, и не готовы атаковать, когда план постоянно меняется

В войсках активно распространяются слухи, что российские войска уже в городе и что штаб ВСУ уничтожен, говорится в дневнике.

Записи также свидетельствуют, что не жалуют украинских военных и местные жители.

Один солдат отмечает, что местные жители, которые остались, явно не болеют за Украину

- говорится в дневнике.
Автор:
Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
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16 комментариев
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  1. HAM
    HAM Сегодня, 12:18
    +2
    Статья ни о чём............комментарий слишком короткий.
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 12:23
      +3
      Цитата: HAM
      Статья ни о чём............комментарий слишком короткий.

      Да как раз в статье о самом важном пишется.О деморализации солдат и не подчинению приказам командиров,видать командир боится выстрела в спину.И о том, что нас там ждут в конце концов.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:31
        0
        Не знаю,кто там ждет.80%населения оттуда уехало.Статья пахнет пропагандой.Особенно умиляет демотивация.С какого ляда они тогда упорно обороняются по всему фронту
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 12:38
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Особенно умиляет демотивация.С какого ляда они тогда упорно обороняются по всему фронту

          Вы серьёзно не понимаете что происходит?Они просто постоянно гонят пополнение вместо выбывших.Их косят артой,а они гонят пополнение,вот что происходит.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:32
      0
      Ну как сказать ...
      Один солдат отмечает, что местные жители, которые остались, явно не болеют за Украину

      Россия конкретные предложения делает освобожденным территориям в социальном плане и вообще защиты
      Ну а те кто не согласен и за пейсов и аглов воюет им итог один Денацификация !
      частная армия - наемники из Группа Вагнера

      Эти парни не связаны с уставом и т.д. и действуют жестко
      Они за идею ,ну и деньги им хорошие платят за это

      Так что без обиды всу и прочии наемники Мужики работают !
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:18
    +2
    Bakhmut is doomed and will fall into the hands of Russia. Then we will have to rethink which strategy is most convenient given the current state of the situation, and it would be interesting to hear a serious analysis. It is logical to think that after the liberation of Bakhmut, the offensive will continue the liberation of the entire Donetsk region, since Lugansk has already been almost completely liberated. Once these goals are achieved, Russia will be much easier, as she can freeze the fronts by concentrating troops in advantageous defensive positions and with appropriate fortifications. Buy yourself time to increase military production and properly train recruits, strengthening Wagner as a strike force while continuing to destroy the Ukrainian economy and energy system. The West is already very alarmed by the extension of the war, despite its bravado and its statements, for two main reasons. Во-первых, это растущие расходы на поддержку армии и экономики Украины, а во-вторых, что Китай не испытывает никакого истощения, и этот фактор стратегически обрекает Запад.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:20
    -1
    Пестня:солдату не объявили о штурме кремля.
    Выводпвсе плохо у ухров.
    Слаба пропаганда. Даже до мехлиса не дотягивает все чаще.
    Может мехлис и не так плох был?
    По сравнению с такими тезисами
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:20
    +3
    Это все вырвано из контекста! Прочитать бы весь дневник этого укровояки!
    А так это все ни о чем!
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:23
    -2
    Один солдат отмечает, что местные жители, которые остались, явно не болеют за Украину

    Так Донбасс и не был никогда Украиной, был присобачен к УССР русофобами - большевиками.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:28
      +2
      был присобачен к УССР русофобами - большевиками.

      Вы принципиально не желаете задуматься над тем, почему Ильич это сделал? what
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 12:42
        +1
        Цитата: paul3390
        был присобачен к УССР русофобами - большевиками.

        Вы принципиально не желаете задуматься над тем, почему Ильич это сделал? what

        А ему есть чем думать? У него мозги заполнены "русофобами-большевиками".
      2. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 12:50
        0
        Неважно почему Ленин это сделал, главное - он отсек русский регион от России
  6. Roust
    Roust Сегодня, 12:24
    +1
    А что тут репу чесать?! Вали до хаты к жинке своей сало жрать да горилку пить пока к бандере не отправили под похоронный марш нашего доблестного оркестра.
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:27
    +2
    Все они плачутся,как же им не хочется воевать,только стреляют в российского солдата до последнего патрона а потом лапки в гору и скулят,что все они повара и шофёры и в русских не стреляли,пожалейте нас.
    Не думали,шакалы,что расплата всё равно наступит.
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:28
    +1
    ....Один солдат отмечает, что местные жители, которые остались, явно не болеют за Украину...

    Просто местные жители на оккупированных территориях ДНР и ЛНР испытали на себе насилие и издевательства нациков и украинской армии, поэтому и не болеют за Украину.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:47
    0
    Судить о положении дел на фронте по истерике отдельно взятого солдата дело не благодарное. Но о моральном состоянии "лыцарей европейского выбора" некоторое представление получить можно.