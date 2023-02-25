The Economist опубликовало записки украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте

Британский журнал The Economist опубликовал записки из дневника военнослужащего ВСУ, которому пришлось побывать на нескольких участках фронта, в том числе и в боях за Артемовск (Бахмут).
Наиболее интересные выдержки из этого дневника описывают реальное положение дел в украинских войсках в районе Артёмовска.
Украинский солдат пишет, что они отправляются в Бахмут (Артемовск), который находится под обстрелом российской артиллерии и где среди наступающих российских сил
частная армия - наемники из Группа Вагнера
Согласно записям из дневника солдата ВСУ, обороняющие Артемовск украинские солдаты не хотят идти в атаку и не понимают, чего от них хочет командование. Так, на вопросы командира о том, сколько солдат и почему не идут в атаку, автор дневника отвечает, что 30 человек не согласны добровольно идти в атаку, так как
ребята не понимают, куда они идут, и не готовы атаковать, когда план постоянно меняется
В войсках активно распространяются слухи, что российские войска уже в городе и что штаб ВСУ уничтожен, говорится в дневнике.
Записи также свидетельствуют, что не жалуют украинских военных и местные жители.
Один солдат отмечает, что местные жители, которые остались, явно не болеют за Украину
- говорится в дневнике.