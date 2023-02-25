Предстоящий визит Лукашенко в Китай станет продолжением курса на сотрудничество между Минском и Пекином

Данный визит станет продолжением многолетнего курса

У президента Республики Беларусь с 28 февраля по 2 марта включительно намечен государственный визит в КНР. Предстоящий визит Лукашенко в Китай станет продолжением прежнего курса на дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Минском и Пекином.Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.- сказано в релизе.В его тексте также содержится напоминание о состоявшейся осенью прошлого года в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) беседе между Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. Там они договорились вывести отношения Белоруссии и Китая на качественно новый уровень стратегического партнерства.Теперь во время готовящегося визита президента Белоруссии в Китай будет проанализирован ход реализации данной договоренности. Общение двух лидеров в Пекине будет проходить как в приватном, так и в расширенном формате. Стороны рассмотрят перспективы развития торгово-экономических связей, планируемые инвестиции, сотрудничество в гуманитарной сфере. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов. Лидеры и участвующие в переговорах должностные лица двух государств, обсудят политические вопросы и темы, касающиеся обострения международной обстановки и возникновения новых вызовов.По итогам саммита ожидается подписание большого пакета документов.