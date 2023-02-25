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Предстоящий визит Лукашенко в Китай станет продолжением курса на сотрудничество между Минском и Пекином

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Предстоящий визит Лукашенко в Китай станет продолжением курса на сотрудничество между Минском и Пекином

У президента Республики Беларусь с 28 февраля по 2 марта включительно намечен государственный визит в КНР. Предстоящий визит Лукашенко в Китай станет продолжением прежнего курса на дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Минском и Пекином.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Данный визит станет продолжением многолетнего курса

- сказано в релизе.

В его тексте также содержится напоминание о состоявшейся осенью прошлого года в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) беседе между Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином. Там они договорились вывести отношения Белоруссии и Китая на качественно новый уровень стратегического партнерства.


Теперь во время готовящегося визита президента Белоруссии в Китай будет проанализирован ход реализации данной договоренности. Общение двух лидеров в Пекине будет проходить как в приватном, так и в расширенном формате. Стороны рассмотрят перспективы развития торгово-экономических связей, планируемые инвестиции, сотрудничество в гуманитарной сфере. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов. Лидеры и участвующие в переговорах должностные лица двух государств, обсудят политические вопросы и темы, касающиеся обострения международной обстановки и возникновения новых вызовов.

По итогам саммита ожидается подписание большого пакета документов.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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3 комментария
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:39
    0
    Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

    Данный визит станет продолжением многолетнего курса

    - сказано в релизе.
    Без участия Российской Федерации не смотря на многочисленные заявления главы Белоруссии в рамках союзного государства.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:53
      0
      Ни чего худого в их прямых контактах не вижу.
  2. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 12:48
    -2
    Поехал за ярлыком на княжение. Совсем как при монгольском иге. Только теперь оно китайское.