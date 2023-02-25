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Премьер-министр Украины Шмыгаль рассказал о бюджетном долге и способах его покрытия

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Премьер-министр Украины Шмыгаль рассказал о бюджетном долге и способах его покрытия

В настоящее время дефицит государственного бюджета Украины на 2023 год оценивается в 38 млрд долларов. Естественно, финансировать расходы страны с таким уровнем бюджетного дефицита очень сложно, поэтому киевский режим рассчитывает на помощь Запада.


Как утверждает украинская пресса, власти уже договорились о привлечении 33 млрд долларов у западных стран и еще 5 млрд долларов у Международного валютного фонда. В интервью журналу Forbes премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о структуре иностранной финансовой помощи стране в 2023 году.

Самую крупную сумму Украине предоставит США – Вашингтон даст 10 миллиардов долларов. В течение пяти лет 7,5 млрд долларов предоставит Норвегия. Еще 1,5 млрд долларов даст Канада, остальные страны соберут недостающую сумму. Вот так, за счет международного «попрошайничества» и будет покрыт дефицит украинского бюджета.

Интересно, что в 2022 году Украина получила более 31 млрд долларов иностранных средств, из которых 62% составляют кредитные деньги и 38% - иностранные гранты.

Таким образом, Украина фактически находится на полном финансовом обеспечении Запада. Без иностранной финансовой помощи киевский режим просто не потянул бы не только военные, но и социальные расходы. Ведь украинская экономика сильнейшим образом пострадала в результате боевых действий. Другой вопрос – как киевский режим планирует отдавать кредитные средства? Единственный выход – и далее предоставлять услуги «страны-наемника» в противостоянии Запада с Россией.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 12:42
    0
    Способ покрытия известен: с протянутой рукой по диким западам в поход очередной. И эти люди себя ещё смеют называть независимыми. Наверное, на земле в данный момент нет государства более порабощëнного, чем украина.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:52
      0
      Россия умеет выжидать ..Надеялись на то что ВВП психанет и начнет вопить хе хе
      Россия очень хорошо подготовилась к любым вариантам событий в этом конфликте . Военная безопасность (сверхзвук ,Авангарды , Лошарики и т.д.) ..
      Продовольственная безопасность все свое и даже экспортируем !
      Экономическая и финансовая , система мир ,переход на рубли и независимость от свифт и т.д. Ну и компании уходящие из России мы скупаем их активы дешево и начинаем свое производство ..
      А самое главное Чубайс сбежал !!!!!!! Как все об этом в России мечтали его повесить хе хе
      Ну и всякая шваль с воем разбегаться начала ,а их там на западе просто грабят !!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:42
    0
    Премьер-министр Украины Шмыгаль рассказал о бюджетном долге и способах его покрытия
    Способ один. Продать страну, можно и без молотка. Просто в конверте еще занести. Грошей много не буват. request
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:48
      0
      Да кто купит страну?
      По кусочкам, конечно, распродать можно. Вот только всё, что Западу интересно - уже продано до 2022-ого. А что не интересно - покупать не будут.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:43
    0
    После нас хоть потоп. Надеюсь, им не получится жить спокойно после того, что они устроили на Украине.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 12:51
      0
      Новый уровень экономики по Зеленскому https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:44
    0
    Да, им по фиг. Они отдавать не собираются. Свалят куда подальше, если успеют и будут всю жизнь пятаться, если получится. Что весьма сомнительно.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:44
    0
    Львовский центробанк расплатится афтографами бандеры.
    А киев чей город будет через 3 года?
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 12:53
    0
    Ну 62% кредитных денег это хорошо. Спишут в FPD и больше денег не дадут, останутся только объедки в виде грантов. А их надо заслужить
  7. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 12:53
    0
    Думаю Запад не бросит, свой подопытный зоопарк!