Премьер-министр Украины Шмыгаль рассказал о бюджетном долге и способах его покрытия

В настоящее время дефицит государственного бюджета Украины на 2023 год оценивается в 38 млрд долларов. Естественно, финансировать расходы страны с таким уровнем бюджетного дефицита очень сложно, поэтому киевский режим рассчитывает на помощь Запада.Как утверждает украинская пресса, власти уже договорились о привлечении 33 млрд долларов у западных стран и еще 5 млрд долларов у Международного валютного фонда. В интервью журналу Forbes премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о структуре иностранной финансовой помощи стране в 2023 году.Самую крупную сумму Украине предоставит США – Вашингтон даст 10 миллиардов долларов. В течение пяти лет 7,5 млрд долларов предоставит Норвегия. Еще 1,5 млрд долларов даст Канада, остальные страны соберут недостающую сумму. Вот так, за счет международного «попрошайничества» и будет покрыт дефицит украинского бюджета.Интересно, что в 2022 году Украина получила более 31 млрд долларов иностранных средств, из которых 62% составляют кредитные деньги и 38% - иностранные гранты.Таким образом, Украина фактически находится на полном финансовом обеспечении Запада. Без иностранной финансовой помощи киевский режим просто не потянул бы не только военные, но и социальные расходы. Ведь украинская экономика сильнейшим образом пострадала в результате боевых действий. Другой вопрос – как киевский режим планирует отдавать кредитные средства? Единственный выход – и далее предоставлять услуги «страны-наемника» в противостоянии Запада с Россией.